Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии» Что об этом думают историки
Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала» Журнал «Студень» как пример многим из нас
Преподавать мировую историю в школах без акцента на европейские события
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов запустил курс «Россия в судах». В первой серии он рассказывает о декабристах
Смешные истории в блоге «ну да москва»
Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках
На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей
Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро
Мероприятия продлятся до середины апреля
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village
Прогулка длится 2,5 часа и стоит 1,5 тысячи рублей
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям
«Архнадзор» требует от департамента опубликовать причины этих решений
Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа
Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала
С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)
Ранее «Архнадзор» обещал направить обращение в Мосгорнаследие
В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной
Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»
Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)
Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах
В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов
Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали
«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников
Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре
Лекторий Музея Москвы откроет осенний сезон новыми курсами об истории и современности столицы
Слушателей ждут авторские циклы от Дениса Ромодина и Павла Гнилорыбова
Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив
Все вещи примут на основе договора дарения
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов
Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты
Специальную программу подготовили 12 парков
Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея
В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
Паровой трамвайчик и «русский Голливуд»: В метро появились новые плакаты с фактами о городе
В них рассказывают о достопримечательностях, которые находятся за пределами центра
Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году
Об этой дате писала «Парламентская газета»
Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы
Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам
В Москве два месяца будут идти бесплатные экскурсии по паркам и старинным усадьбам
Прогулки проходят в рамках фестиваля
Музей Москвы проведет бесплатные лекции об истории районов столицы
Образовательный проект стартует 3 июля
«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку
Все картины озвучит музыкант Андрей Oid
Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии
Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
«Мемориал» сообщил о давлении на участников своего конкурса по истории. Их вызывают на беседы в ФСБ
Правозащитники считают, что это указание сверху
На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья
Реконструкции, экскурсии и рыцарские турниры пройдут с 7 по 16 июня
В главном храме Минобороны появится панно с подвигом 28 панфиловцев
В 2015 году Госархив опубликовал справку, опровергающую их подвиг
В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве
Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»
История «Зарядья» с XII века до наших дней
В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка
В арт-пространстве «Модуль» пройдет фестиваль «Коммуналка», посвященный современной истории России
Посетителей ждут перформансы, лекции и мастер-классы
Какой будет новая пешеходная улица в Таганском районе (обновлено)
На Школьной улице исторически не было движения
Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии
Занятия будут проходить в Старом Английском дворе
Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями
Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве