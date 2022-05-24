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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии» Что об этом думают историки
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»

Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»
Что об этом думают историки

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах
Предложение дня
24 мая 2022

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах

В России введут уроки истории с первого класса
19 апреля 2022

В России введут уроки истории с первого класса

Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»
Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала» Журнал «Студень» как пример многим из нас
Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»

Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»
Журнал «Студень» как пример многим из нас

Минобрнауки введет обязательный курс истории в вузах
17 марта 2022

Минобрнауки введет обязательный курс истории в вузах

Предложение дня
24 января 2022

Преподавать мировую историю в школах без акцента на европейские события

Загадки Центрального телеграфа
Спецпроект
Загадки Центрального телеграфа От главного пункта связи страны до праздничной иллюминации
Загадки Центрального телеграфа
Спецпроект

Загадки Центрального телеграфа
От главного пункта связи страны до праздничной иллюминации

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля

Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
Спецпроект
Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет И почему об устойчивом развитии задумались уже в начале XX века
Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
Спецпроект

Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
И почему об устойчивом развитии задумались уже в начале XX века

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов запустил курс «Россия в судах». В первой серии он рассказывает о декабристах
5 февраля 2021

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов запустил курс «Россия в судах». В первой серии он рассказывает о декабристах

В СК появилось отделение для борьбы с «фальсификацией истории Отечества»
11 сентября 2020

В СК появилось отделение для борьбы с «фальсификацией истории Отечества»

Смешные истории в блоге «ну да москва»
Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
Смешные истории в блоге «ну да москва»

Смешные истории в блоге «ну да москва»
Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля

Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО
Что мы знаем о районах, в которых живем Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни
Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО

Что мы знаем о районах, в которых живем
Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия

«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
Самую большую заброшку Москвы наконец достроят

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках

На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

Ремонт продлится два года

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

Лекции продлятся с 15 февраля до июня

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей

Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро

Мероприятия продлятся до середины апреля

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

И даже девятичасовой «Шоа»

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Прогулка длится 2,5 часа и стоит 1,5 тысячи рублей

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям

«Архнадзор» требует от департамента опубликовать причины этих решений

Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)

Ранее «Архнадзор» обещал направить обращение в Мосгорнаследие

С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)

В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной

Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»

В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной

Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)

Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах

Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Длина маршрута — 10 километров

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Лекторий Музея Москвы откроет осенний сезон новыми курсами об истории и современности столицы

Слушателей ждут авторские циклы от Дениса Ромодина и Павла Гнилорыбова

Лекторий Музея Москвы откроет осенний сезон новыми курсами об истории и современности столицы

Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив

Все вещи примут на основе договора дарения

Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Специальную программу подготовили 12 парков

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

Паровой трамвайчик и «русский Голливуд»: В метро появились новые плакаты с фактами о городе

В них рассказывают о достопримечательностях, которые находятся за пределами центра

Паровой трамвайчик и «русский Голливуд»: В метро появились новые плакаты с фактами о городе

Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году

Об этой дате писала «Парламентская газета»

Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

В Москве два месяца будут идти бесплатные экскурсии по паркам и старинным усадьбам

Прогулки проходят в рамках фестиваля

В Москве два месяца будут идти бесплатные экскурсии по паркам и старинным усадьбам

Музей Москвы проведет бесплатные лекции об истории районов столицы

Образовательный проект стартует 3 июля

Музей Москвы проведет бесплатные лекции об истории районов столицы

«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку

Все картины озвучит музыкант Андрей Oid

«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку

Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии

Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура

Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии

«Мемориал» сообщил о давлении на участников своего конкурса по истории. Их вызывают на беседы в ФСБ

Правозащитники считают, что это указание сверху

«Мемориал» сообщил о давлении на участников своего конкурса по истории. Их вызывают на беседы в ФСБ

На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья

Реконструкции, экскурсии и рыцарские турниры пройдут с 7 по 16 июня

На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья

В главном храме Минобороны появится панно с подвигом 28 панфиловцев

В 2015 году Госархив опубликовал справку, опровергающую их подвиг

В главном храме Минобороны появится панно с подвигом 28 панфиловцев

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В арт-пространстве «Модуль» пройдет фестиваль «Коммуналка», посвященный современной истории России

Посетителей ждут перформансы, лекции и мастер-классы

В арт-пространстве «Модуль» пройдет фестиваль «Коммуналка», посвященный современной истории России

Какой будет новая пешеходная улица в Таганском районе (обновлено)

На Школьной улице исторически не было движения

Какой будет новая пешеходная улица в Таганском районе (обновлено)

Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии

Занятия будут проходить в Старом Английском дворе

Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями

Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ