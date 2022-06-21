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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сбербанк уйдет из Казахстана

Сбербанк уйдет из Казахстана

Два банка в Казахстане перестали принимать платежи от «дочки» Сбера

Два банка в Казахстане перестали принимать платежи от «дочки» Сбера

21 июня 2022

Гражданина Казахстана оштрафовали на 70 тысяч рублей за пикет на Красной площади

7 июня 2022

Казахстан снимет антиковидные ограничения на въезд с 8 июня

РЖД возобновит сообщение с Казахстаном с 20 апреля
18 апреля 2022

РЖД возобновит сообщение с Казахстаном с 20 апреля

Россия разрешит проходить через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией
24 марта 2022

Россия разрешит проходить через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией

17 марта 2022

Сотрудницу «Дождя» выслали из Казахстана

9 января 2022

«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан

7 января 2022

В поддержку народа Казахстана пройдет поэтический онлайн-марафон

обновлено6 января 2022

Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну из-за режима ЧП

Протестующие в Казахстане снесли памятник Назарбаеву
Фото дня
5 января 2022

Протестующие в Казахстане снесли памятник Назарбаеву

У посольства Казахстана в Москве задержали 10 пикетчиков
обновлено6 января 2022

У посольства Казахстана в Москве задержали 10 пикетчиков

обновлено5 января 2022

Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация

В Казахстане заблокировали франшизу The Village

Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны

В Казахстане заблокировали франшизу The Village

Сколько стоит жизнь в Нур-Султане
Сколько стоит жизнь в Нур-Султане Город с пятью именами, небоскребами и крупнейшим в мире шатром
Сколько стоит жизнь в Нур-Султане

Сколько стоит жизнь в Нур-Султане
Город с пятью именами, небоскребами и крупнейшим в мире шатром

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры

Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры

Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане

От болезни уже скончался хозяин частной фермы

Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане

Россия вошла в топ-30 стран с самыми плохими дорогами

Эксперты отметили тенденцию к улучшению российской дорожной инфраструктуры

Россия вошла в топ-30 стран с самыми плохими дорогами

В Казахстане запустилась франшиза The Village

Главным редактором сайта стала Айсана Ашим

В Казахстане запустилась франшиза The Village

Какие страны россияне считают врагами

Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов

Какие страны россияне считают врагами

Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц

Ранее их планировалось запустить 6 июня

Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейс Москва — Костанай

Первый вылет по этому направлению запланирован на 3 июня

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейс Москва — Костанай

Российским компаниям разрешили летать из Жуковского в Казахстан

В обмен Москве пришлось отменить роялти за пролет Air Astana по транссибирским трассам

Российским компаниям разрешили летать из Жуковского в Казахстан

В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС

В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане

Местные редакции будут работать независимо, но по гайдлайнам московской

The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане

Из Жуковского можно будет летать в Казахстан

По маршруту будут летать «Уральские авиалинии»

Из Жуковского можно будет летать в Казахстан

Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей

Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году

Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей

Турпоток в Россию сократился на треть

Страну стали посещать реже как жители сопредельных государств, так и дальнего зарубежья

Турпоток в Россию сократился на треть

На сколько сократились зарплаты россиян в долларах

В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов

На сколько сократились зарплаты россиян в долларах

Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop

«Яндекс» научился прокладывать пешеходные маршруты

Для сбора данных о доступных горожанам тропинках и переходах используется помощь народных картографов

«Яндекс» научился прокладывать пешеходные маршруты

В России 25 января пройдёт «Киберпонедельник»

В «Киберпонедельник» можно будет купить со скидками одежду, гаджеты, технику и детские товары

В России 25 января пройдёт «Киберпонедельник»

Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве

Жителей зарубежных стран в России накануне 2016 года стало больше

Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве

Евразийский экономический союз отказался от перехода на единую валюту

В России решили, что введение единой валюты с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией преждевременно

Евразийский экономический союз отказался от перехода на единую валюту

В Казахстане потребовали заблокировать LifeNews за коуб с Порошенко

Местных жителей оскорбил использованный в нём псевдогимн страны из фильма «Борат»

В Казахстане потребовали заблокировать LifeNews за коуб с Порошенко

Сколько россиян хотели бы расширить границы страны

Социологи выяснили, за счёт каких территорий граждане хотели бы увеличить площадь России

Сколько россиян хотели бы расширить границы страны

Казахстан может ограничить ввоз российских товаров (обновлено)

Местное правительство считает, что подешевевшая продукция из России угрожает внутреннему рынку

Казахстан может ограничить ввоз российских товаров (обновлено)

«РЖД» на год отменяет поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан

Решение объясняют низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам

«РЖД» на год отменяет поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан

Рекордные поставки газа, продажа российского алкоголя в Казахстане и увеличение МРОТ

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Рекордные поставки газа, продажа российского алкоголя в Казахстане и увеличение МРОТ

Рост потребительских цен, привлечение инвестиций в Россию и отмена торговых льгот

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Рост потребительских цен, привлечение инвестиций в Россию и отмена торговых льгот

Реакция Таможенного союза на эмбарго, вера в «нефтяную иглу» и закупки вина

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Реакция Таможенного союза на эмбарго, вера в «нефтяную иглу» и закупки вина

Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана

Такая схема уже одобрена таможенной службой

Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана

Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании Евразийского экономического союза

До конца года к ЕАЭС планируют присоединиться Киргизия и Армения.

Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании Евразийского экономического союза

Договор о Евразийском экономическом союзе могут подписать 29 мая

В этот день пройдёт встреча лидеров России, Белоруссии и Казахстана, на которой планируют подписать договор, вступающий в силу с 1 января 2015 года

Договор о Евразийском экономическом союзе могут подписать 29 мая

Казахстан запретит импорт алкогольной продукции

Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков

Казахстан запретит импорт алкогольной продукции

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.

Госдума пересмотрит правила нанесения срока годности на упаковку

Эксперты советуют этим не ограничиваться

Госдума пересмотрит правила нанесения срока годности на упаковку

Валютные потери: Как предприниматели Казахстана переживают девальвацию
Валютные потери: Как предприниматели Казахстана переживают девальвацию Нацбанк Казахстана решил ввести свободный курс тенге — доллар сразу вырос на 20%. H&F поговорил с местными бизнесменами, которым нелегко дались перемены.
Валютные потери: Как предприниматели Казахстана переживают девальвацию

Валютные потери: Как предприниматели Казахстана переживают девальвацию
Нацбанк Казахстана решил ввести свободный курс тенге — доллар сразу вырос на 20%. H&F поговорил с местными бизнесменами, которым нелегко дались перемены.

Предприятия Казахстана возобновили работу после девальвации тенге

Мэр Алма-Аты уже распорядился усилить надзор для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости

Предприятия Казахстана возобновили работу после девальвации тенге

Интернет-магазины, обменники и автодилеры отреагировали на девальвацию тенге

Они решили приостановить работу, пока курс доллара не стабилизируется

Интернет-магазины, обменники и автодилеры отреагировали на девальвацию тенге

Провал дня: Казахский тенге подешевел на 20%

Национальный банк республики отказался от дальнейшего поддержания прежнего курса валюты

Провал дня: Казахский тенге подешевел на 20%

Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов

Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза

Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов

Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну
Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну Американец Кристофер Тара-Браун в 90-х открыл в Новосибирске сеть Traveler's Coffee. Сейчас он работает на пять стран и снабжает зернами 200 московских кофеен. The Village узнал, как ему это удалось.
Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну

Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну
Американец Кристофер Тара-Браун в 90-х открыл в Новосибирске сеть Traveler's Coffee. Сейчас он работает на пять стран и снабжает зернами 200 московских кофеен. The Village узнал, как ему это удалось.

Хан-Тенгри Пик Хан-Тенгри – одно из самых ярких впечатлений моего лета!

Хан-Тенгри