Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
В Казахстане заблокировали франшизу The Village
Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны
Сколько стоит жизнь в Нур-Султане Город с пятью именами, небоскребами и крупнейшим в мире шатром
В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС
Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля
У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры
Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада
Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане
От болезни уже скончался хозяин частной фермы
Россия вошла в топ-30 стран с самыми плохими дорогами
Эксперты отметили тенденцию к улучшению российской дорожной инфраструктуры
Какие страны россияне считают врагами
Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов
Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц
Ранее их планировалось запустить 6 июня
«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейс Москва — Костанай
Первый вылет по этому направлению запланирован на 3 июня
Российским компаниям разрешили летать из Жуковского в Казахстан
В обмен Москве пришлось отменить роялти за пролет Air Astana по транссибирским трассам
В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС
The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане
Местные редакции будут работать независимо, но по гайдлайнам московской
Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей
Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году
Турпоток в Россию сократился на треть
Страну стали посещать реже как жители сопредельных государств, так и дальнего зарубежья
На сколько сократились зарплаты россиян в долларах
В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов
Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» научился прокладывать пешеходные маршруты
Для сбора данных о доступных горожанам тропинках и переходах используется помощь народных картографов
В России 25 января пройдёт «Киберпонедельник»
В «Киберпонедельник» можно будет купить со скидками одежду, гаджеты, технику и детские товары
Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве
Жителей зарубежных стран в России накануне 2016 года стало больше
Евразийский экономический союз отказался от перехода на единую валюту
В России решили, что введение единой валюты с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией преждевременно
В Казахстане потребовали заблокировать LifeNews за коуб с Порошенко
Местных жителей оскорбил использованный в нём псевдогимн страны из фильма «Борат»
Сколько россиян хотели бы расширить границы страны
Социологи выяснили, за счёт каких территорий граждане хотели бы увеличить площадь России
Казахстан может ограничить ввоз российских товаров (обновлено)
Местное правительство считает, что подешевевшая продукция из России угрожает внутреннему рынку
«РЖД» на год отменяет поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан
Решение объясняют низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам
Рекордные поставки газа, продажа российского алкоголя в Казахстане и увеличение МРОТ
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Рост потребительских цен, привлечение инвестиций в Россию и отмена торговых льгот
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Реакция Таможенного союза на эмбарго, вера в «нефтяную иглу» и закупки вина
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана
Такая схема уже одобрена таможенной службой
Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании Евразийского экономического союза
До конца года к ЕАЭС планируют присоединиться Киргизия и Армения.
Договор о Евразийском экономическом союзе могут подписать 29 мая
В этот день пройдёт встреча лидеров России, Белоруссии и Казахстана, на которой планируют подписать договор, вступающий в силу с 1 января 2015 года
Казахстан запретит импорт алкогольной продукции
Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.
Госдума пересмотрит правила нанесения срока годности на упаковку
Эксперты советуют этим не ограничиваться
Валютные потери: Как предприниматели Казахстана переживают девальвацию Нацбанк Казахстана решил ввести свободный курс тенге — доллар сразу вырос на 20%. H&F поговорил с местными бизнесменами, которым нелегко дались перемены.
Предприятия Казахстана возобновили работу после девальвации тенге
Мэр Алма-Аты уже распорядился усилить надзор для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости
Интернет-магазины, обменники и автодилеры отреагировали на девальвацию тенге
Они решили приостановить работу, пока курс доллара не стабилизируется
Провал дня: Казахский тенге подешевел на 20%
Национальный банк республики отказался от дальнейшего поддержания прежнего курса валюты
Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов
Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза