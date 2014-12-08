Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
В Казахстане заблокировали франшизу The Village
Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны
В Казахстане заблокировали франшизу The Village Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны
Сколько стоит жизнь в Нур-Султане Город с пятью именами, небоскребами и крупнейшим в мире шатром
Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане
От болезни уже скончался хозяин частной фермы
Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане От болезни уже скончался хозяин частной фермы
Россия вошла в топ-30 стран с самыми плохими дорогами
Эксперты отметили тенденцию к улучшению российской дорожной инфраструктуры
Россия вошла в топ-30 стран с самыми плохими дорогами Эксперты отметили тенденцию к улучшению российской дорожной инфраструктуры
В Казахстане запустилась франшиза The Village Главным редактором сайта стала Айсана Ашим
Какие страны россияне считают врагами
Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов
Какие страны россияне считают врагами Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов
В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС
В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС
The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане
Местные редакции будут работать независимо, но по гайдлайнам московской
The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане Местные редакции будут работать независимо, но по гайдлайнам московской
Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей
Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году
Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году
Турпоток в Россию сократился на треть
Страну стали посещать реже как жители сопредельных государств, так и дальнего зарубежья
Турпоток в Россию сократился на треть Страну стали посещать реже как жители сопредельных государств, так и дальнего зарубежья
На сколько сократились зарплаты россиян в долларах
В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов
На сколько сократились зарплаты россиян в долларах В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов
Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» научился прокладывать пешеходные маршруты
Для сбора данных о доступных горожанам тропинках и переходах используется помощь народных картографов
«Яндекс» научился прокладывать пешеходные маршруты Для сбора данных о доступных горожанам тропинках и переходах используется помощь народных картографов
В России 25 января пройдёт «Киберпонедельник»
В «Киберпонедельник» можно будет купить со скидками одежду, гаджеты, технику и детские товары
В России 25 января пройдёт «Киберпонедельник» В «Киберпонедельник» можно будет купить со скидками одежду, гаджеты, технику и детские товары
Евразийский экономический союз отказался от перехода на единую валюту
В России решили, что введение единой валюты с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией преждевременно
Евразийский экономический союз отказался от перехода на единую валюту В России решили, что введение единой валюты с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией преждевременно
В Казахстане потребовали заблокировать LifeNews за коуб с Порошенко
Местных жителей оскорбил использованный в нём псевдогимн страны из фильма «Борат»
В Казахстане потребовали заблокировать LifeNews за коуб с Порошенко Местных жителей оскорбил использованный в нём псевдогимн страны из фильма «Борат»
Сколько россиян хотели бы расширить границы страны
Социологи выяснили, за счёт каких территорий граждане хотели бы увеличить площадь России
Сколько россиян хотели бы расширить границы страны Социологи выяснили, за счёт каких территорий граждане хотели бы увеличить площадь России
Казахстан может ограничить ввоз российских товаров (обновлено)
Местное правительство считает, что подешевевшая продукция из России угрожает внутреннему рынку
Казахстан может ограничить ввоз российских товаров (обновлено) Местное правительство считает, что подешевевшая продукция из России угрожает внутреннему рынку
«РЖД» на год отменяет поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан
Решение объясняют низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам