Москвичи, переехавшие в КиевМундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни
Москвичи, переехавшие в Киев Мундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни
Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Украины
Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в стране
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Провести российский аналог «Евровидения»
Это стало реакцией на запрет Самойловой въезда на Украину
Россия и Украина обвинили друг друга в убийстве Вороненкова
Подозреваемый в убийстве бывшего депутата скончался в больнице
Кремль назвал «крайне неудачным» решение Украины по «Евровидению»
Власти надеются, что Киев все-таки допустит российскую участницу к конкурсу
В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова (обновлено)
Он уехал на Украину из-за уголовного дела
Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом
Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности
The Village анонсировал открытие франшиз в Киеве, Минске и Казахстане
Местные редакции будут работать независимо, но по гайдлайнам московской
Эрнст и Габрелянов попали под санкции Киева
Санкции Порошенко запрещают въезжать на Украину сотрудникам и владельцам указанных СМИ
Киев разорвал побратимские отношения с Москвой
Решение о разрыве отношений с Москвой приняли «из-за военной агрессии России против Украины»
Иван Дорн — о Белорусском вокзале и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Иван Дорн — о Белорусском вокзале и любимых городах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Страницу актёра О.С.П.-студии заблокировали за фильм о Майдане
По словам Андрея Бочарова, на него пожаловались пользователи соцсети
Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году
Сервис Tutu.ru выяснил, на сколько подорожали билеты в 2015 году и какие направления это затронуло больше всего
Последней российской авиакомпании запретили летать на Украину
Последней российской авиакомпании запретили летать на Украину
Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым
Правительство России поручило Минтрансу уведомить киевские власти о денонсировании соглашения о железнодорожном и паромном сообщении через порты Кавказа и Крыма
Портретная съёмка на Арт-причале Сергей Сараханов о поиске персонажей, отношении к героям и вдохновении
10 мест в Киеве, куда ходят сами киевляне The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Киев без Крещатика и Софийского собора
Фотопрогулка по улице Антоновича с Сашей Лебедевой
Углы и линии в объективе фотографа Саши Лебедевой во время съемки улицы Антоновича
Боевые потери: Предприниматели Украины — о том, как пострадал их бизнес за год Украинские предприниматели закрывают свои магазины, но не уезжают. Мы узнали, как их бизнес пережил этот тяжёлый год
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам
Лоукостер «Wizz Air Украина» запускает рейс Киев — Москва
Самолёты авиакомпании будут совершать рейсы между двумя столицами трижды в неделю
Жизнь налаживается: Украинские предприниматели — об ассоциации с ЕС, новом президенте и цене перемен Убытки украинских компаний выросли за прошедшие полгода в 5,5 раза. Сегодня в Центральной Украине спокойно. Местные бизнесмены рассказали H&F, как вновь становятся на ноги.
Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартап Александра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.
Алексей Никитин «Victory park» Киев 80-х, полный надежд на перемены, — в новом романе Алексея Никитина
Двухкомнатная квартира с видом на лес Квартира в жилом комплексе «Чайка», оформленная по эскизам хозяйки
Артемий Лебедев уволил главу киевского офиса за пост с «бандеровцами» на Facebook
Об этом сообщает бывший глава «Студии Артемия Лебедева» Глеб Петров.
«Почему кофемашины стоят так дорого?» Редакция The Village выяснила, почему кофемашина, способная приготовить правильный эспрессо, стоит как бюджетный автомобиль
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу В феврале H&F оценил сценарии развития конфликта в Крыму и предсказал медленное урегулирование и санкции. После новых санкций и хаоса на востоке Украины мы вновь анализируем ситуацию: что ждёт бизнес?
Михаил Ходорковский запустит онлайн-университет
Он будет работать на базе одного из украинских вузов
Фотостудия Notting Hill Фотостудия на Воздвиженке в стиле лофт с дизайнерскими светильниками-бочками, разрисованными стенами и натуральными фактурами
У «Местной еды» появился филиал в Киеве
Гастрономический проект Насти Колесниковой открыл в Киеве доставку ящиков с товарами местных производителей
«РестоПрактики» запустили онлайн-трансляцию
На сайте ресторанного форума, который начался в Киеве, можно увидеть прямую трансляцию выступлений докладчиков
Однокомнатная
с параметрической архитектурой Однокомнатная квартира на Теремках
с дизайнерской мебелью и декором, изготовленным параметрическим методом
С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в Киеве The Village узнал у россиян, живущих в Киеве, изменилась ли их жизнь в связи с последними событиями
С какими трудностями сейчас сталкиваются украинцы в Москве The Village узнал у украинцев, живущих в Москве, с какими сложностями они столкнулись из-за последних событий
Четырёхкомнатная квартира на бульваре Тараса Шевченко Просторная квартира по проекту Елены Добровольской из студии Dream Design — с минималистичной кухней, мебелью известных дизайнеров и гипсовыми барельефами на стенах
Студия в стиле «лофт» в сталинском доме Однокомнатная квартира-лофт с высокими потолками, открытой кирпичной кладкой и книжными полками из сантехнических труб.
Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора Януковича Подъезды к поместью президента парализованы: желающих посмотреть, как жил Янукович, сотни тысяч. The Village побывал на экскурсии и послушал комментарии посетителей.
Если случится после: Как Украина шла к сегодняшнему дню и что будет со страной завтра Журналист Леонид Швец — о том, что довело страну до кровопролитной бойни, и каким может быть выход из кризиса.
Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США The Village собрал музыкальные композиции, которыми вдохновлялись участники масштабных протестных выступлений десятых годов.
Интерьер недели (Киев): Club Med Офис международной туристической компании, оформленный в контрастных цветах, с необлицованными бетонными стенами и наружной проводкой.
Историк-генеалог Историк-генеалог анонимно рассказал The Village о мистической связи с предками, о том, что делать, если вам предлагают наследство, и почему нельзя кончать жизнь самоубийством.
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира с ярким декором, большими зеркалами, оранжевым балконом и чёрной спальней.
События в Киеве: 27 января Противостояние продолжается уже не только в Киеве, но и в других городах Украины. С каждым днём все больше тревожных вестей и пострадавших. The Village ведёт трансляцию событий.
В Москве пройдёт акция солидарности с демонстрантами Киева
Столичные активисты соберутся у посольства Украины в Москве 23 января в 19:30.
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Эйфория по-киевски: Чего украинские предприниматели ждут от евроинтеграции Митинги на Майдане не утихают: протестанты требуют отправить правительство страны в отставку и заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом. H&F узнал, что местный бизнес думает о происходящем.
Ссылки дня: Репортаж с Майдана, конец эпохи BuzzFeed и матери-невидимки
Викторианские фотографии с невидимыми матерями, душераздирающая история от Сергея Пархоменко и список самых популярных мессенджеров.
Курс — евро: Как уличные протесты изменили Киев Священники, укрывающие митингующих одеялами, бесплатный горячий бульон от городских ресторанов и уличная навигация на Майдане — The Village узнал, чем украинские митинги отличаются от московских.
Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Билеты на поезд начнут продавать за 60 суток
РЖД станут продавать билеты на самые популярные маршруты за 60 дней до поездки, а не за 45, как сейчас.
«Республика» откроет магазины предметов интерьера
Сеть магазинов «Республика» бизнесмена Вадима Дымова запустит магазины «Республика Home».