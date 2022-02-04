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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

Клуб IZI Moscow опечатали из-за нарушений мер против COVID-19
4 февраля 2022

Клуб IZI Moscow опечатали из-за нарушений мер против COVID-19

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе» Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

2 декабря 2021

В Москве появится культурный центр «Поле»

На «Флаконе» откроется новая концертная площадка «Урбан»
13 июля 2021

На «Флаконе» откроется новая концертная площадка «Урбан»

Малая Ордынка останется без «Радуги»: Диско-клуб System 108 закрывает свои двери
20 мая 2021

Малая Ордынка останется без «Радуги»: Диско-клуб System 108 закрывает свои двери

Новое место
30 апреля 2021

На месте «Микроба» на Покровке появится «Клуб». На открытии — «Ада», «Дом престарелых аутистов» и разговоры о водке

«Ночной проспект» и «Автоспорт»: «Мутабор» объявил зимнюю программу концертов
14 января 2021

«Ночной проспект» и «Автоспорт»: «Мутабор» объявил зимнюю программу концертов

обновлено4 февраля 2021

Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»

25 ноября 2020

Клуб «Вермель» закроется после 27 ноября

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января
20 ноября 2020

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января

обновлено11 ноября 2020

Московских музыкантов позвали на открытие клуба «Новая искренность». Но скрыли, что его основал Михаил Светов

23 октября 2020

Adrenaline Stadium опечатали из-за нарушения дистанции. Концерты «Дайте Танк (!)» перенесли

13 сентября 2020

Прошлой ночью силовики оцепили клуб Mutabor

На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов

В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба

На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет

Клуб работал в здании театра с конца 90-х

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке

В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist

Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда

Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки

«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб

По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей

В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву

Недавно его признали одним из лучших заведений в мире

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Roots United и еще две петербургские формации приедут с шоукейсом в Mutabor

Компанию идеологам Present Perfect составят «Клуб» и Test FM

Roots United и еще две петербургские формации приедут с шоукейсом в Mutabor

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival

Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival

Поп-ап на Тверском бульваре: Schweppes Bar
Поп-ап на Тверском бульваре: Schweppes Bar Коктейли и танцы до середины лета
Поп-ап на Тверском бульваре: Schweppes Bar

Поп-ап на Тверском бульваре: Schweppes Bar
Коктейли и танцы до середины лета

На открытии летней веранды Powerhouse выступит «Хадн дадн»

Музыка будет играть с 14:00 1 июня

На открытии летней веранды Powerhouse выступит «Хадн дадн»

Основатели Kinky Party анонсировали вечеринку в масках и маркет кинки-товаров

Kinky Day пройдет 26 мая, а Kinky Party — 1 июня

Основатели Kinky Party анонсировали вечеринку в масках и маркет кинки-товаров

Duran Bar на «Трехгорке» закроется в эти выходные

Прощальная вечеринка состоится 26 и 27 апреля

Duran Bar на «Трехгорке» закроется в эти выходные

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

Клуб «Бессонница» анонсировал последнюю вечеринку

Причину закрытия клуба не называют

Клуб «Бессонница» анонсировал последнюю вечеринку

На бесплатной вечеринке Reebok выступит Future

Чтобы попасть на мероприятие, надо получить промокод

На бесплатной вечеринке Reebok выступит Future

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет

Клуб «НИИ» переедет в новое место и изменит формат

Обновление приурочили к пятилетию проекта

Клуб «НИИ» переедет в новое место и изменит формат

Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)

Основатель петербургской площадки Саша Церетели не стал комментировать эту информацию

Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)

«Газгольдер» проведет вечеринку в новогоднюю ночь

Гостей ждут танцы возле шестиметровой елки

«Газгольдер» проведет вечеринку в новогоднюю ночь

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

Мероприятие приурочено к трехлетию Joy

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

Клуб Untitled закроется в конце декабря

По этому случаю там пройдет «Дерьмовая вечеринка твоей мечты»

Клуб Untitled закроется в конце декабря

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»
«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

На месте Squat 3/4 откроется клуб Castaneda

Проектом занимается команда Goa Tv

На месте Squat 3/4 откроется клуб Castaneda

В Москве закрывается клуб Squat 3/4 (обновлено)

Последняя вечеринка состоится в эти выходные

В Москве закрывается клуб Squat 3/4 (обновлено)

Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов

По словам рэпера, в его песнях усмотрели призывы к каннибализму и пропаганду нацизма

Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов

В Москве закроется клуб «Родня»

В октябре в нем еще будут проходить вечеринки

В Москве закроется клуб «Родня»

Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель»

Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель»А также про Васильевский остров, клуб «Клуб», «Лахта-центр» и Петербург как город будущего

Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель»

Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель»
А также про Васильевский остров, клуб «Клуб», «Лахта-центр» и Петербург как город будущего

«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба Как сделать очевидную ставку и проиграть
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба

«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба
Как сделать очевидную ставку и проиграть

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас

На площадке Bud Club в период ЧМ выступят 10 музыкантов

На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас

В городах ЧМ появится пати-пасс для безлимитных вечеринок

Стоимость карты — 3 тысячи рублей

В городах ЧМ появится пати-пасс для безлимитных вечеринок

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе ПетербургаИ о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга
И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»
От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

В высотке на Кудринской площади открылся шахматный клуб c баром

Вход в заведение — бесплатный

В высотке на Кудринской площади открылся шахматный клуб c баром

В Squat 3/4 пройдет очередная вечеринка Loshadka

Шоу состоится в ночь с 16 на 17 декабря

В Squat 3/4 пройдет очередная вечеринка Loshadka

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу

TheQuestion запускает «Клуб публичных интервью»

Встречи будут проходить в лектории Центра фотографии имени братьев Люмьер

TheQuestion запускает «Клуб публичных интервью»

Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

В правоохранительных органах уточнили, что злоумышленники тщательно скрывали свою деятельность

Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

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