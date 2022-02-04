Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС
«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»
«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»
На месте «Микроба» на Покровке появится «Клуб». На открытии — «Ада», «Дом престарелых аутистов» и разговоры о водке
Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»
Московских музыкантов позвали на открытие клуба «Новая искренность». Но скрыли, что его основал Михаил Светов
Adrenaline Stadium опечатали из-за нарушения дистанции. Концерты «Дайте Танк (!)» перенесли
На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов
В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба
«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет
Клуб работал в здании театра с конца 90-х
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке
В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда
Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей
В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву
Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Roots United и еще две петербургские формации приедут с шоукейсом в Mutabor
Компанию идеологам Present Perfect составят «Клуб» и Test FM
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival
Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
Основатели Kinky Party анонсировали вечеринку в масках и маркет кинки-товаров
Kinky Day пройдет 26 мая, а Kinky Party — 1 июня
Duran Bar на «Трехгорке» закроется в эти выходные
Прощальная вечеринка состоится 26 и 27 апреля
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке
На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»
На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat
На бесплатной вечеринке Reebok выступит Future
Чтобы попасть на мероприятие, надо получить промокод
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)
Основатель петербургской площадки Саша Церетели не стал комментировать эту информацию
В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами
Мероприятие приурочено к трехлетию Joy
Клуб Untitled закроется в конце декабря
По этому случаю там пройдет «Дерьмовая вечеринка твоей мечты»
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб» «Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов
По словам рэпера, в его песнях усмотрели призывы к каннибализму и пропаганду нацизма
Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель»А также про Васильевский остров, клуб «Клуб», «Лахта-центр» и Петербург как город будущего
Художник Покрас Лампас — про «Порт Севкабель» А также про Васильевский остров, клуб «Клуб», «Лахта-центр» и Петербург как город будущего
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба Как сделать очевидную ставку и проиграть
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас
На площадке Bud Club в период ЧМ выступят 10 музыкантов
Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе ПетербургаИ о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»
Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке» От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
TheQuestion запускает «Клуб публичных интервью»
Встречи будут проходить в лектории Центра фотографии имени братьев Люмьер
Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»
В правоохранительных органах уточнили, что злоумышленники тщательно скрывали свою деятельность