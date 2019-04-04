На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов
В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба
На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба
«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет
Клуб работал в здании театра с конца 90-х
«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет Клуб работал в здании театра с конца 90-х
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке
В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist
Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда
Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки
«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей
В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву
Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Roots United и еще две петербургские формации приедут с шоукейсом в Mutabor
Компанию идеологам Present Perfect составят «Клуб» и Test FM
Roots United и еще две петербургские формации приедут с шоукейсом в Mutabor Компанию идеологам Present Perfect составят «Клуб» и Test FM
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival
Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
На открытии летней веранды Powerhouse выступит «Хадн дадн» Музыка будет играть с 14:00 1 июня
Основатели Kinky Party анонсировали вечеринку в масках и маркет кинки-товаров
Kinky Day пройдет 26 мая, а Kinky Party — 1 июня
Основатели Kinky Party анонсировали вечеринку в масках и маркет кинки-товаров Kinky Day пройдет 26 мая, а Kinky Party — 1 июня
Duran Bar на «Трехгорке» закроется в эти выходные
Прощальная вечеринка состоится 26 и 27 апреля
Duran Bar на «Трехгорке» закроется в эти выходные Прощальная вечеринка состоится 26 и 27 апреля
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке