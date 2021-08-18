В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»
Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок» Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе
В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга
Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать Конкретные решения для бизнеса и лично для вас
Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)
Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками
Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты
Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни Откуда взялись эти странные арки с крошечными комнатами внутри и сложно ли организовывать в них торговые пространства
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров
Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК
Это будут заведения одной и той же сети
На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee
Открытие запланировано на 5 августа
«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup
Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
В Москве составили гид по лучшим городским кофейням
На неё нанесли все городские кафе и кофейни, которые специализируются на свежеобжаренном зерне от проверенных фермеров