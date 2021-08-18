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МЫ В СОЦСЕТЯХ

19 новых кофеен в Москве, которые вы могли пропустить
19 новых кофеен в Москве, которые вы могли пропустить Свежие кофейные открытия
19 новых кофеен в Москве, которые вы могли пропустить

19 новых кофеен в Москве, которые вы могли пропустить
Свежие кофейные открытия

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
18 августа 2021

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика

17 новых и отличных кофеен, открывшихся в 2020-м
17 новых и отличных кофеен, открывшихся в 2020-м
17 новых и отличных кофеен, открывшихся в 2020-м

17 новых и отличных кофеен, открывшихся в 2020-м

31 октября 2020

Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»

Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»
Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок» Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»

Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать
Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать Конкретные решения для бизнеса и лично для вас
Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать

Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать
Конкретные решения для бизнеса и лично для вас

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»

«Правда кофе» и Cofix откроют фуд-траки

Они появятся в городе следующим летом

«Правда кофе» и Cofix откроют фуд-траки

Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках
Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках

Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks
Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks

Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни
Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни Откуда взялись эти странные арки с крошечными комнатами внутри и сложно ли организовывать в них торговые пространства
Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни

Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни
Откуда взялись эти странные арки с крошечными комнатами внутри и сложно ли организовывать в них торговые пространства

Самые популярные у россиян кофейные напитки

В России по-прежнему предпочитают кофе с молоком

Самые популярные у россиян кофейные напитки

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК

Это будут заведения одной и той же сети

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК

«Даблби» открыла кофейню в Дубае

Это первая российская кофейня в ОАЭ

«Даблби» открыла кофейню в Дубае

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee

Открытие запланировано на 5 августа

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup

Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе

«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее

В Москве составили гид по лучшим городским кофейням

На неё нанесли все городские кафе и кофейни, которые специализируются на свежеобжаренном зерне от проверенных фермеров

В Москве составили гид по лучшим городским кофейням

Почему американо стоит дороже эспрессо
Почему американо стоит дороже эспрессо Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему американо стоит дороже эспрессо

Почему американо стоит дороже эспрессо
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Где пить кофе в Праге Николай Чистяков, обжарщик Camera Obscura, о хороших кофейнях в Праге

Где пить кофе в Праге

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.

«Кофеин» поменял фирменный стиль

Сеть кофеен кардинально изменила дизайн.

«Кофеин» поменял фирменный стиль

Планы на майские: Гид по Петербургу
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Планы на майские: Гид по Петербургу

Планы на майские: Гид по Петербургу
Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.

В московских кофейнях Dunkin Donuts теперь играет радио Follow Me Посетители всех Dunkin Donuts в городе смогут услышать Лану Дель Рей, The Drums и Cults — для кофеен подбирали особый жизнеутверждающий плей-лист.

В московских кофейнях Dunkin Donuts теперь играет радио Follow Me

Новые ресторанные сети в Москве: Chilis, Hooters
Новые ресторанные сети в Москве: Chilis, Hooters В течение года в Москве откроются рестораны американской сети&nbsp;Chili’s, пивные американские бары&nbsp;Hooters&nbsp;и&nbsp;кофейни сибирской сети&nbsp;Traveler’s Coffee.
Новые ресторанные сети в Москве: Chilis, Hooters

Новые ресторанные сети в Москве: Chilis, Hooters
В течение года в Москве откроются рестораны американской сети&nbsp;Chili’s, пивные американские бары&nbsp;Hooters&nbsp;и&nbsp;кофейни сибирской сети&nbsp;Traveler’s Coffee.

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс» 11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой