В московских кофейнях Dunkin Donuts теперь играет радио Follow Me Посетители всех Dunkin Donuts в городе смогут услышать Лану Дель Рей, The Drums и Cults — для кофеен подбирали особый жизнеутверждающий плей-лист.
Наши коллеги из радио Follow Me расширяют зону влияния: в прошлом году они начали музыкальное вещание в парке Горького, а теперь свежие треки из репертуара станции можно услышать за чашкой кофе и донатом во всех столичных заведениях Dunkin Donuts. Каждый месяц плей-листы будут обновлять, сегодня в подборке — Лана Дель Рей, Grimes, Cults, Cut Copy, The Drums и другие исполнители.
Как рассказала главный редактор Follow Me Татьяна Андрианова, в плей-лист вошли только жизнеутверждающие композиции, подходящие для атмосферы Dunkin Donuts. Сотрудничество Follow Me предложила администрация известной сети еще в прошлом году, но по разным причинам запуск все время откладывался. Зато теперь признанные хиты и музыкальные новинки эфира Follow Me можно услышать во всех пятнадцати кофейнях Dunkin Donuts.
Радио Follow Me займётся музыкой в парке Горького
Составные части: «Роял флэт брэд» с индейкой из Dunkin' Donuts
Татьяна Андрианова, главный редактор Follow Me: «Мы очень внимательно подошли к выбору музыки — если мыслить эфирными категориями, то получилась смесь наших потоков New и Hits. Тут можно услышать как недавние работы молодых исполнителей вроде Grimes и Cults, так и уже хорошо известных Лану Дель Рей, Cut Copy и The Drums. Каждый месяц мы будем обновлять подборку, добавляя в нее треки с недавно вышедших релизов».
Комментарии
Кажется нужно уточнить: играет именно этот трек, который если и не самый жизнеутверждающий, то как минимум бодрый: http://soundcloud.com/ts33954/lana-del-rey-blue-jeans
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