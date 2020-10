Наши коллеги из радио Follow Me расширяют зону влияния: в прошлом году они начали музыкальное вещание в парке Горького, а теперь свежие треки из репертуара станции можно услышать за чашкой кофе и донатом во всех столичных заведениях Dunkin Donuts. Каждый месяц плей-листы будут обновлять, сегодня в подборке — Лана Дель Рей, Grimes, Cults, Cut Copy, The Drums и другие исполнители. Как рассказала главный редактор Follow Me Татьяна Андрианова, в плей-лист вошли только жизнеутверждающие композиции, подходящие для атмосферы Dunkin Donuts. Сотрудничество Follow Me предложила администрация известной сети еще в прошлом году, но по разным причинам запуск все время откладывался. Зато теперь признанные хиты и музыкальные новинки эфира Follow Me можно услышать во всех пятнадцати кофейнях Dunkin Donuts.