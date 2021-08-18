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В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
18 августа 2021

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика

31 октября 2020

Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»