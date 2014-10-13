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Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»
Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок» Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»

Заповеди «сигмачей», хинкали с индейкой и «Белок»
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе
В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)
Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты
Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»

«Правда кофе» и Cofix откроют фуд-траки

Они появятся в городе следующим летом

«Правда кофе» и Cofix откроют фуд-траки
Они появятся в городе следующим летом

Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках
Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках

Saint, новый Eat Market и корнеры на рынках
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks
Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks

Гастромаркет «Балчуг», второй Flora No Fauna и Kotomka Drinks
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни
Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни Откуда взялись эти странные арки с крошечными комнатами внутри и сложно ли организовывать в них торговые пространства
Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни

Как в прорезных арках угловых домов Петербурга появились микрокофейни
Откуда взялись эти странные арки с крошечными комнатами внутри и сложно ли организовывать в них торговые пространства

Самые популярные у россиян кофейные напитки

В России по-прежнему предпочитают кофе с молоком

Самые популярные у россиян кофейные напитки
В России по-прежнему предпочитают кофе с молоком

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»

Бар «Напитки», «Вино и гады» и Scrocchiarella на «Флаконе»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК

Это будут заведения одной и той же сети

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК
Это будут заведения одной и той же сети

«Даблби» открыла кофейню в Дубае

Это первая российская кофейня в ОАЭ

«Даблби» открыла кофейню в Дубае
Это первая российская кофейня в ОАЭ

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee

Открытие запланировано на 5 августа

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee
Открытие запланировано на 5 августа

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup

Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup
Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен

«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее
«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе

«Хотим убежать от кризиса»: Павел Костеренко — о московском ресторанном бизнесе
Основатель Friends Forever Company и создатель Local Band — о ресторанах, спальных районах, кризисе и планах на будущее

В Москве составили гид по лучшим городским кофейням

На неё нанесли все городские кафе и кофейни, которые специализируются на свежеобжаренном зерне от проверенных фермеров

В Москве составили гид по лучшим городским кофейням
На неё нанесли все городские кафе и кофейни, которые специализируются на свежеобжаренном зерне от проверенных фермеров

Почему американо стоит дороже эспрессо
Почему американо стоит дороже эспрессо Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему американо стоит дороже эспрессо

Почему американо стоит дороже эспрессо
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Где пить кофе в Праге Николай Чистяков, обжарщик Camera Obscura, о хороших кофейнях в Праге

Где пить кофе в Праге
Николай Чистяков, обжарщик Camera Obscura, о хороших кофейнях в Праге

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