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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Краудфандинг для выпуска комиксов художницы Саши Скочиленко о депрессии
Сбор дня
26 мая 2022

Краудфандинг для выпуска комиксов художницы Саши Скочиленко о депрессии

Как Виталий Терлецкий бросил карьеру агронома и стал темной звездой мира инди-комиксов
Как Виталий Терлецкий бросил карьеру агронома и стал темной звездой мира инди-комиксов
Как Виталий Терлецкий бросил карьеру агронома и стал темной звездой мира инди-комиксов

Как Виталий Терлецкий бросил карьеру агронома и стал темной звездой мира инди-комиксов

Marvel прекратит продавать комиксы и продлевать на них лицензии в России
21 апреля 2022

Marvel прекратит продавать комиксы и продлевать на них лицензии в России

Комикс про иммунитет
ссылка дня
23 января 2022

Комикс про иммунитет

В России выпустят комикс о главном герое фильма «Брат» Даниле Багрове
19 декабря 2021

В России выпустят комикс о главном герое фильма «Брат» Даниле Багрове

8 декабря 2021

В Москве состоится фестиваль комиксов «КомМиссия»

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13 сентября 2021

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Иисус, продавцы вентиляторов и русские супергерои: Лучшие комиксы 2010-х
Иисус, продавцы вентиляторов и русские супергерои: Лучшие комиксы 2010-х 10 — на русском, 10 — на английском
Иисус, продавцы вентиляторов и русские супергерои: Лучшие комиксы 2010-х

Иисус, продавцы вентиляторов и русские супергерои: Лучшие комиксы 2010-х
10 — на русском, 10 — на английском

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов

Крейг Томпсон научит участников рисовать истории

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов

Комиксы набирают популярность в России

Растет не только спрос, но и предложение

Комиксы набирают популярность в России

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы

Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы

Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно
Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно Автор «V — значит вендетта», «Хранителей» и других комиксов навсегда изменил жанр (и наш мир). Теперь он уходит на покой
Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно

Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно
Автор «V — значит вендетта», «Хранителей» и других комиксов навсегда изменил жанр (и наш мир). Теперь он уходит на покой

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа

В апреле сборник выйдет в печатном виде

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса
Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс»

Ограниченный тираж печатной версии комикса выйдет в начале марта

Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс»

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)

В издательстве объяснили такое решение цензурными правками

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)

Комикс по мотивам первого романа Пелевина

Его создали художник Аскольд Акишин и популяризатор комикс-культуры Кирилл Кутузов

Комикс по мотивам первого романа Пелевина

Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие»

Сценарий написан по воспоминаниям очевидцев, переживших советские лагеря

Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие»

Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду

По сюжету адовчане под конец избирательного срока мэра стали страдать на 40 % эффективнее

Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

Французский комикс «Смерть Сталина»

Графический роман лег в основу одноименной комедии, не допущенной в российский прокат

Французский комикс «Смерть Сталина»

«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики
«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики Интересные события в городе на этих выходных
«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики

«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики
Интересные события в городе на этих выходных

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар» и «Чудо»
«Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар» и «Чудо» Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной
«Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар» и «Чудо»

«Лига справедливости», «Субурбикон», «Молодой Годар» и «Чудо»
Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной

«Сверхлюди»: Как Marvel собирается брать телевидение штурмом
«Сверхлюди»: Как Marvel собирается брать телевидение штурмом Почему издательство массово конвертирует комиксы в сериалы
«Сверхлюди»: Как Marvel собирается брать телевидение штурмом

«Сверхлюди»: Как Marvel собирается брать телевидение штурмом
Почему издательство массово конвертирует комиксы в сериалы

В Москве пройдет экспериментальная выставка «Комиксы в граффити»

Представленные на экспозиции холсты высотой с человеческий рост напоминают страницы комиксов

В Москве пройдет экспериментальная выставка «Комиксы в граффити»

В Доме-музее Цветаевой откроется выставка эскизов к комиксам о русских поэтах

Над оформлением выставки работает группировка уличных художников ZukClub

В Доме-музее Цветаевой откроется выставка эскизов к комиксам о русских поэтах

С 29 апреля по 1 мая на ВДНХ пройдет выставка Moscow Comic Convention & Cyber World

В рамках мероприятия пройдут встречи с актерами Йоаном Гриффитом и Элис Эванс

С 29 апреля по 1 мая на ВДНХ пройдет выставка Moscow Comic Convention & Cyber World

Blizzard отказалась от перевода комикса на русский из-за закона о гей-пропаганде

В одной из сцен героиня игры Overwatch целуется со своей возлюбленной

Blizzard отказалась от перевода комикса на русский из-за закона о гей-пропаганде

Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц» Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»

Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели

«Бэтмен против Супермена»: Что случилось с супергеройским кино

«Бэтмен против Супермена»: Что случилось с супергеройским кино Гриша Пророков посмотрел нового Зака Снайдера и объясняет, почему фильмы о супергероях всех утомили, но на них продолжают ходить

«Бэтмен против Супермена»: Что случилось с супергеройским кино

«Бэтмен против Супермена»: Что случилось с супергеройским кино
Гриша Пророков посмотрел нового Зака Снайдера и объясняет, почему фильмы о супергероях всех утомили, но на них продолжают ходить

Что смотреть и читать до, после и вместо нового фильма Зака Снайдера
Что смотреть и читать до, после и вместо нового фильма Зака Снайдера Всё, что нужно знать о героях «Бэтмена против Супермена»
Что смотреть и читать до, после и вместо нового фильма Зака Снайдера

Что смотреть и читать до, после и вместо нового фильма Зака Снайдера
Всё, что нужно знать о героях «Бэтмена против Супермена»

Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo!

C чего начать знакомство с комиксами
C чего начать знакомство с комиксами Главные книги, гиды и блоги для тех, кто ничего не понимает в комиксах и жалеет об этом
C чего начать знакомство с комиксами

C чего начать знакомство с комиксами
Главные книги, гиды и блоги для тех, кто ничего не понимает в комиксах и жалеет об этом

Квартира для молодой семьи с комиксом «Хранители» на стенах
Квартира для молодой семьи с комиксом «Хранители» на стенах Трёхкомнатная квартира на «Динамо», в которой есть голубые двери и фреска в гостиной
Квартира для молодой семьи с комиксом «Хранители» на стенах

Квартира для молодой семьи с комиксом «Хранители» на стенах
Трёхкомнатная квартира на «Динамо», в которой есть голубые двери и фреска в гостиной

В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик»

Новый магазин начнёт работу в Климентовском переулке

В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик»

Докопались до мышей: Издатель и переводчик — о запрете комикса «Маус»
Докопались до мышей: Издатель и переводчик — о запрете комикса «Маус» The Village узнал, почему «Московский дом книги» убрал из продажи всемирно известный комикс о холокосте
Докопались до мышей: Издатель и переводчик — о запрете комикса «Маус»

Докопались до мышей: Издатель и переводчик — о запрете комикса «Маус»
The Village узнал, почему «Московский дом книги» убрал из продажи всемирно известный комикс о холокосте

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой

Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой

В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия»

В мероприятии примут участие зарубежные деятели комикс-индустрии из Китая, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии

В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия»

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

10 самых смешных костюмов с AVA Expo
10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
10 самых смешных костюмов с AVA Expo

10 самых смешных костюмов с AVA Expo
The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов

Эдварду Сноудену посвятили комикс

В рисованной истории расскажут не только о жизни бывшего сотрудника американских спецслужб, но и о раскрытых им программах слежки за гражданами

Эдварду Сноудену посвятили комикс

ComiXology решила не делиться доходами от комиксов с Apple

Корпорация теперь взимает 30% со всех транзакций внутри приложений

ComiXology решила не делиться доходами от комиксов с Apple

Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса

Ему предстоит сразиться с механическим пауком Killbot 9000

Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса

Майкл Питт: Расцвет телевидения ещё не наступил
Майкл Питт: Расцвет телевидения ещё не наступил В Москве побывал Майкл Питт, звезда «Мечтателей» и «Подпольной империи». Актёр представил свой новый фильм и встретился с The Village
Майкл Питт: Расцвет телевидения ещё не наступил

Майкл Питт: Расцвет телевидения ещё не наступил
В Москве побывал Майкл Питт, звезда «Мечтателей» и «Подпольной империи». Актёр представил свой новый фильм и встретился с The Village

Amazon купила ComiXology для создания своей комикс-империи

Теперь платформа будет устанавливаться на ридеры Kindle и планшеты Kindle Fire

Amazon купила ComiXology для создания своей комикс-империи

Marvel добавила звук в свои комиксы

Первым озвучку получил «Капитан Америка»

Marvel добавила звук в свои комиксы

В конструктор комиксов Bitstrips вложат $15 млн

Они будут направлены на дальнейшее масштабирование компании

В конструктор комиксов Bitstrips вложат $15 млн

Планы на осень: 10 книг
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.
Планы на осень: 10 книг

Планы на осень: 10 книг
Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.

Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»
Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» The Village запускает рубрику «Свое место» о создателях успешных проектов и стартапов в Петербурге. В первом выпуске — Дмитрий Яковлев о ежегодном фестивале «Бумфест», его бюджете, площадках и пиаре.
Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»

Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»
The Village запускает рубрику «Свое место» о создателях успешных проектов и стартапов в Петербурге. В первом выпуске — Дмитрий Яковлев о ежегодном фестивале «Бумфест», его бюджете, площадках и пиаре.

Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео

В ЖЖ появился комикс про отставку Лужкова В ЖЖ появился комикс на тему отставки Лужкова. Он нарисован по мотивам фильма «Место встречи изменить нельзя»

В ЖЖ появился комикс про отставку Лужкова