«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков
Научат делать раскадровки и продумывать сюжет
«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков Научат делать раскадровки и продумывать сюжет
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов
Крейг Томпсон научит участников рисовать истории
В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов Крейг Томпсон научит участников рисовать истории
Комиксы набирают популярность в России Растет не только спрос, но и предложение
При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз
Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»
При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»
Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы
Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей
Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей
Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно Автор «V — значит вендетта», «Хранителей» и других комиксов навсегда изменил жанр (и наш мир). Теперь он уходит на покой
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа В апреле сборник выйдет в печатном виде
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс»
Ограниченный тираж печатной версии комикса выйдет в начале марта
Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс» Ограниченный тираж печатной версии комикса выйдет в начале марта
Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)
В издательстве объяснили такое решение цензурными правками
Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено) В издательстве объяснили такое решение цензурными правками
Комикс по мотивам первого романа Пелевина
Его создали художник Аскольд Акишин и популяризатор комикс-культуры Кирилл Кутузов
Комикс по мотивам первого романа Пелевина Его создали художник Аскольд Акишин и популяризатор комикс-культуры Кирилл Кутузов
Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие»
Сценарий написан по воспоминаниям очевидцев, переживших советские лагеря
Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие» Сценарий написан по воспоминаниям очевидцев, переживших советские лагеря
Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду
По сюжету адовчане под конец избирательного срока мэра стали страдать на 40 % эффективнее
Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду По сюжету адовчане под конец избирательного срока мэра стали страдать на 40 % эффективнее
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel
В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Французский комикс «Смерть Сталина»
Графический роман лег в основу одноименной комедии, не допущенной в российский прокат