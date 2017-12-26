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«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков
Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов

Крейг Томпсон научит участников рисовать истории

В МАММ проведут детский мастер-класс по созданию комиксов
Крейг Томпсон научит участников рисовать истории

Комиксы набирают популярность в России

Растет не только спрос, но и предложение

Комиксы набирают популярность в России
Растет не только спрос, но и предложение

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз
Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы

Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы
Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей

Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно
Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно Автор «V — значит вендетта», «Хранителей» и других комиксов навсегда изменил жанр (и наш мир). Теперь он уходит на покой
Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно

Как Алан Мур заставил нас относиться к супергеройским комиксам серьезно
Автор «V — значит вендетта», «Хранителей» и других комиксов навсегда изменил жанр (и наш мир). Теперь он уходит на покой

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа

В апреле сборник выйдет в печатном виде

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа
В апреле сборник выйдет в печатном виде

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса
Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс»

Ограниченный тираж печатной версии комикса выйдет в начале марта

Первая антология о кроссовках издательства «Параллель комикс»
Ограниченный тираж печатной версии комикса выйдет в начале марта

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)

В издательстве объяснили такое решение цензурными правками

Из комикса про Дэдпула исключили главу о неонацисте после экспертизы Роскомнадзора (обновлено)
В издательстве объяснили такое решение цензурными правками

Комикс по мотивам первого романа Пелевина

Его создали художник Аскольд Акишин и популяризатор комикс-культуры Кирилл Кутузов

Комикс по мотивам первого романа Пелевина
Его создали художник Аскольд Акишин и популяризатор комикс-культуры Кирилл Кутузов

Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие»

Сценарий написан по воспоминаниям очевидцев, переживших советские лагеря

Музей истории ГУЛАГа начал сбор денег на комикс «Вы-Жившие»
Сценарий написан по воспоминаниям очевидцев, переживших советские лагеря

Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду

По сюжету адовчане под конец избирательного срока мэра стали страдать на 40 % эффективнее

Комикс интернет-художника Дюрана про Собянина в аду
По сюжету адовчане под конец избирательного срока мэра стали страдать на 40 % эффективнее

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel
В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

Французский комикс «Смерть Сталина»

Графический роман лег в основу одноименной комедии, не допущенной в российский прокат

Французский комикс «Смерть Сталина»
Графический роман лег в основу одноименной комедии, не допущенной в российский прокат

«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики
«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики Интересные события в городе на этих выходных
«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики

«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики
Интересные события в городе на этих выходных

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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