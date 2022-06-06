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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

Группа Anakondaz перенесла все концерты в 2022 из-за давления властей

Группа Anakondaz перенесла все концерты в 2022 из-за давления властей

Улицы около «Лужников» перекроют вечером 15 июля из-за концерта Лепса

Улицы около «Лужников» перекроют вечером 15 июля из-за концерта Лепса

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе» Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов

«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России
«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только
«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России

«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России
Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только

Макс Корж отменил концерты в Украине, России и Беларуси
6 июня 2022

Макс Корж отменил концерты в Украине, России и Беларуси

«Порнофильмы», «Нервы» и Face дали в Тбилиси концерты в поддержку Украины
19 мая 2022

«Порнофильмы», «Нервы» и Face дали в Тбилиси концерты в поддержку Украины

Поэты недополучили гонорар за участие в марафоне «Zа Россию»
18 мая 2022

Поэты недополучили гонорар за участие в марафоне «Zа Россию»

YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»
16 мая 2022

YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»

Сколько денег потратили власти на концерты «Zа Россию»
Цифра дня
11 мая 2022

Сколько денег потратили власти на концерты «Zа Россию»

Комик Данила Поперечный — о возвращении в Россию
Цитата дня
28 апреля 2022

Комик Данила Поперечный — о возвращении в Россию

С «Пилотом», но без «Арии»: Как проходит патриотический Z-марафон
С «Пилотом», но без «Арии»: Как проходит патриотический Z-марафон «В темноте с видом на Волгу прыгаю на кровати под песню Blur»
С «Пилотом», но без «Арии»: Как проходит патриотический Z-марафон

С «Пилотом», но без «Арии»: Как проходит патриотический Z-марафон
«В темноте с видом на Волгу прыгаю на кровати под песню Blur»

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»
Песня дня
22 апреля 2022

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»

Camerata Fest запустил трансляцию фестиваля в Ереване
обновлено17 апреля 2022

Camerata Fest запустил трансляцию фестиваля в Ереване

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе
14 апреля 2022

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе

Roof Fest 2022 объявил первых артистов фестиваля
12 апреля 2022

Roof Fest 2022 объявил первых артистов фестиваля

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
обновлено9 апреля 2022

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
29 марта 2022

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев
11 марта 2022

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями Чем заняться дома на выходных
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Чем заняться дома на выходных

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда

В КЦ «ЗИЛ» пройдет концерт студентов Школы дизайна ВШЭ
4 февраля 2022

В КЦ «ЗИЛ» пройдет концерт студентов Школы дизайна ВШЭ

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

На ВДНХ оркестр исполнит композиции Земфиры
27 января 2022

На ВДНХ оркестр исполнит композиции Земфиры

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января
26 января 2022

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января? Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна
1 января 2022

СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Спектакли, выставки и концерты

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты
3 декабря 2021

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты

На подземной парковке «Зарядья» исполнят вокальные произведения российских композиторов
29 ноября 2021

На подземной парковке «Зарядья» исполнят вокальные произведения российских композиторов

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе

В «Депо» выступит группа Pizza. Гостей ждут напитки, фотозона и игры в пинг-понг
18 ноября 2021

В «Депо» выступит группа Pizza. Гостей ждут напитки, фотозона и игры в пинг-понг

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе
Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром

Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве

Десятки событий этой недели в Москве

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке
4 октября 2021

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке

30 сентября 2021

Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

Концерты Face отменяются. Рэпер считает, что это связано с его гражданской позицией
29 сентября 2021

Концерты Face отменяются. Рэпер считает, что это связано с его гражданской позицией

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
«Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве?

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»

В клубе Джерри Рубина проведут концерт памяти основательницы Светланы Ельчаниновой
19 августа 2021

В клубе Джерри Рубина проведут концерт памяти основательницы Светланы Ельчаниновой

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики

Дом творчества Переделкино устраивает бесплатные тайные концерты
16 августа 2021

Дом творчества Переделкино устраивает бесплатные тайные концерты

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино Самые интересные события в городе
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
Самые интересные события в городе

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду
5 августа 2021

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду

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