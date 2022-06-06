Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне
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«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только
16 мая 2022
YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»
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обновлено9 апреля 2022
За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
29 марта 2022
Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
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1 января 2022
СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна
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29 ноября 2021
На подземной парковке «Зарядья» исполнят вокальные произведения российских композиторов
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