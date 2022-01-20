«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок
Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина Собрали наши лучшие тексты про жилье в Москве
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю» История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью
Спрос на аренду квартир резко вырос после отмены карантина
Эксперты ожидают повышения цен на аренду
Районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми квартирами в 2019 году
Итоги подвел сервис «Яндекс.Недвижимость»
Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД
Выяснили аналитики «Яндекс.Недвижимости»
Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу» Дизайн, который невозможно забыть
Россия сразу на 27 позиций поднялась в мировом рейтинге цен на жилье
Быстрее всего цены растут в Китае
Росреестр изменил документы по бывшей квартире Путина в Петербурге
Имя президента поменяли на Игоря Сергеева-Градского
ФБК — о доме для льготников в центре Москвы, куда заселили сотрудников мэрии
Навальному не удалось выяснить, как именно чиновники получили квартиры
Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа
Она позволит уменьшить количество аварий, связанных с газовыми утечками
На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год
Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки
Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в садыПетербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов
Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады Петербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов
Как долго россияне копят на квартиру
Быстрее всего на собственную недвижимость сможет накопить семья из Магаданской области
Застройщики предупредили о росте цен на московскую недвижимость на 30–40 %
Власти города говорят о повышении на 15 %
Самые дорогие квартиры для покупки в Москве
Их стоимость доходит до нескольких миллиардов рублей
Районы Москвы с наибольшим предложением квартир для продажи
Больше всего квартир на продажу выставлено в Раменках
Сколько стоят 100 самых дорогих квартир в Москве
Цена на большинство лотов упала за последние три месяца
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам
Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Минимальная стоимость аренды жилья в Москве выросла на 4 тысячи рублей
Теперь она составляет 21 тысячу рублей
Эксперты отметили подорожание квартир около благоустроенных улиц Москвы
Увеличение стоимости жилья, расположенного на отремонтированных улицах, связано с улучшением инфраструктуры
Компенсировать дольщикам не больше 100 квадратных метров непостроенной квартиры
Предложенный механизм сравнили с принципом работы Агентства по страхованию вкладов
Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово
В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места
Тинькофф банк запустил сервис поиска квартир в новостройках
Новым сервисом можно пользоваться бесплатно независимо от обслуживающего банка
Составлена карта «нетерпимости» столичного рынка жилья
Создатели проекта анализировали объявления по национальному признаку
Подешевеют ли квартиры в Москве из-за реновации? Задали важный вопрос специалистам по недвижимости
В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками
Заявленные продавцами жилья цены превышают фактические примерно на 25 %
В Счетной палате заявили о провале программы «Жилье для российской семьи»
К такому выводу в ведомстве пришли после проверки, проведенной в 70 регионах страны
Самые дорогие квартиры для аренды в Москве
Почти все объекты находятся в Центральном административном округе
Выделить 27 миллиардов рублей на жилье сотрудникам СК и Генпрокуратуры
С такой просьбой начальники ведомств обратились к Путину
Сервис «Сделано» снизил цену на ремонт квартир
Теперь базовый ремонт «однушки» в монолитной новостройке стоит 663 289 рублей вместо 968 333 рублей
Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве
Данные приводятся в исследовании агентства Savills
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках
Проверять малоимущие семьи перед предоставлением им жилья
По данным департамента городского имущества, в Москве сейчас насчитывается 75 тысяч очередников на квартиры
Москвич лишился квартиры из-за незаконной перепланировки санузла
Квартира уйдет с торгов по решению суда
В Москве запустили стартап-проект по дизайну квартир Decomagia
Пользователи смогут выбрать один из готовых вариантов дизайна для ванной, кухни, детской, спальни или гостиной
В каких квартирах живут дизайнеры интерьеровТрое московских архитекторов показали The Village своё жильё
В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров Трое московских архитекторов показали The Village своё жильё
Навальный назвал стоимость квартиры Шувалова
Квартира Шувалова стоит как 600 обычных квартир, над которыми он «смеялся»
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
Продажи квартир в Москве за лето упали почти на 40 %
Всего за июнь — август 2015 года в Москве зарегистрировали примерно 24,49 тысячи сделок по продаже квартир
Московские застройщики устроят «чёрную пятницу» с распродажей квартир
Средний размер скидки на жильё составит 10–15 %, но будет недвижимость и с дисконтом в 30 %
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Как изменились цены на аренду жилья в Москве The Village изучил одно из самых популярных сетевых сообществ по аренде недвижимости и узнал, за сколько теперь можно снять квартиру
Избранное: 8 квартир с необычным интерьером Подборка квартир с запоминающимися интерьерами, о которых мы рассказывали с начала 2014 года
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.
Цифра дня: Сколько стоит 30 квадратных сантиметров жилья в Москве
На окраине Москвы можно законно купить 30 сантиметров однокомнатной квартиры за 200−300 тысяч рублей.
Эксперимент The Village: Сколько одинаковых вещей в современных квартирах Чтобы понять, что такое новый типовой интерьер, The Village побывал в четырёх обычных квартирах и посчитал, сколько вещей из IKEA там находится и какие повторяются из дома в дом.
Цифра дня: Плотность населения в «резиновых» квартирах
В «резиновых» квартирах уместилось несколько сотен тысяч человек, выяснила московская полиция.
«РосЖКХ» посоветовал в случае рейда не открывать дверь
Проект «РосЖКХ» составил рекомендации для тех, кто снимает квартиры в Москве без регистрации и опасается грядущих рейдов домоуправления.
Цифра дня: Cколько стоит самая дорогая квартира в России
Интернет-магазин Avito составил рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в российских городах-миллионниках.
Как всё устроено: Работа риелтора Московский риелтор анонимно рассказал The Village о том, кто подогревает цены на квартиры, почему сделка может сорваться в последний момент и зачем нужны «свои люди» в ФСБ.
Съёмные квартиры поставят на учёт
Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.
Владельцев незаконно перепланированных квартир предлагают не пускать за границу
Владельцам квартир, которые провели перепланировку без согласования или не исправили нарушения во время капремонта, могут запретить решением суда выезд с территории России.