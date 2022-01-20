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«ПИК-Комфорт» не выдавала жильцам счета за коммуналку из-за сбоя в системе

«ПИК-Комфорт» не выдавала жильцам счета за коммуналку из-за сбоя в системе

Цены на жилье в новостройках снизились впервые за 1,5 года

Цены на жилье в новостройках снизились впервые за 1,5 года

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок

Рейтинг
20 января 2022

Самые дорогие квартиры Москвы

Виды на Москву
Промо
Виды на Москву Что может дать жизнь в небоскребе
Виды на Москву
Промо

Виды на Москву
Что может дать жизнь в небоскребе

Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина
Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина Собрали наши лучшие тексты про жилье в Москве
Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина

Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина
Собрали наши лучшие тексты про жилье в Москве

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю» История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью

Спрос на аренду квартир резко вырос после отмены карантина

Эксперты ожидают повышения цен на аренду

Спрос на аренду квартир резко вырос после отмены карантина

Районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми квартирами в 2019 году

Итоги подвел сервис «Яндекс.Недвижимость»

Районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми квартирами в 2019 году

Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД

Выяснили аналитики «Яндекс.Недвижимости»

Как изменились цены на квартиры рядом с новыми станциями МЦД

Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу»
Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу» Дизайн, который невозможно забыть
Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу»

Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу»
Дизайн, который невозможно забыть

Россия сразу на 27 позиций поднялась в мировом рейтинге цен на жилье

Быстрее всего цены растут в Китае

Россия сразу на 27 позиций поднялась в мировом рейтинге цен на жилье

Росреестр изменил документы по бывшей квартире Путина в Петербурге

Имя президента поменяли на Игоря Сергеева-Градского

Росреестр изменил документы по бывшей квартире Путина в Петербурге

ФБК — о доме для льготников в центре Москвы, куда заселили сотрудников мэрии

Навальному не удалось выяснить, как именно чиновники получили квартиры

ФБК — о доме для льготников в центре Москвы, куда заселили сотрудников мэрии

Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа

Она позволит уменьшить количество аварий, связанных с газовыми утечками

Многоквартирные дома хотят оборудовать системой оповещения об утечке газа

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год

Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в садыПетербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады
Петербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов

Как долго россияне копят на квартиру

Быстрее всего на собственную недвижимость сможет накопить семья из Магаданской области

Как долго россияне копят на квартиру

Застройщики предупредили о росте цен на московскую недвижимость на 30–40 %

Власти города говорят о повышении на 15 %

Застройщики предупредили о росте цен на московскую недвижимость на 30–40 %

Самые дорогие квартиры для покупки в Москве

Их стоимость доходит до нескольких миллиардов рублей

Самые дорогие квартиры для покупки в Москве

Районы Москвы с наибольшим предложением квартир для продажи

Больше всего квартир на продажу выставлено в Раменках

Районы Москвы с наибольшим предложением квартир для продажи

Сколько стоят 100 самых дорогих квартир в Москве

Цена на большинство лотов упала за последние три месяца

Сколько стоят 100 самых дорогих квартир в Москве

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам

Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам

Минимальная стоимость аренды жилья в Москве выросла на 4 тысячи рублей

Теперь она составляет 21 тысячу рублей

Минимальная стоимость аренды жилья в Москве выросла на 4 тысячи рублей

Эксперты отметили подорожание квартир около благоустроенных улиц Москвы

Увеличение стоимости жилья, расположенного на отремонтированных улицах, связано с улучшением инфраструктуры

Эксперты отметили подорожание квартир около благоустроенных улиц Москвы

Компенсировать дольщикам не больше 100 квадратных метров непостроенной квартиры

Предложенный механизм сравнили с принципом работы Агентства по страхованию вкладов

Компенсировать дольщикам не больше 100 квадратных метров непостроенной квартиры

Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово

В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места

Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома в районе Лианозово

Тинькофф банк запустил сервис поиска квартир в новостройках

Новым сервисом можно пользоваться бесплатно независимо от обслуживающего банка

Тинькофф банк запустил сервис поиска квартир в новостройках

Составлена карта «нетерпимости» столичного рынка жилья

Создатели проекта анализировали объявления по национальному признаку

Составлена карта «нетерпимости» столичного рынка жилья

Подешевеют ли квартиры в Москве из-за реновации?
Подешевеют ли квартиры в Москве из-за реновации? Задали важный вопрос специалистам по недвижимости
Подешевеют ли квартиры в Москве из-за реновации?

Подешевеют ли квартиры в Москве из-за реновации?
Задали важный вопрос специалистам по недвижимости

В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками

Заявленные продавцами жилья цены превышают фактические примерно на 25 %

В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками

В Счетной палате заявили о провале программы «Жилье для российской семьи»

К такому выводу в ведомстве пришли после проверки, проведенной в 70 регионах страны

В Счетной палате заявили о провале программы «Жилье для российской семьи»

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

Почти все объекты находятся в Центральном административном округе

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

Выделить 27 миллиардов рублей на жилье сотрудникам СК и Генпрокуратуры

С такой просьбой начальники ведомств обратились к Путину

Выделить 27 миллиардов рублей на жилье сотрудникам СК и Генпрокуратуры

Сервис «Сделано» снизил цену на ремонт квартир

Теперь базовый ремонт «однушки» в монолитной новостройке стоит 663 289 рублей вместо 968 333 рублей

Сервис «Сделано» снизил цену на ремонт квартир

Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве

Данные приводятся в исследовании агентства Savills

Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве

«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую

«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках

Проверять малоимущие семьи перед предоставлением им жилья

По данным департамента городского имущества, в Москве сейчас насчитывается 75 тысяч очередников на квартиры

Проверять малоимущие семьи перед предоставлением им жилья

Москвич лишился квартиры из-за незаконной перепланировки санузла

Квартира уйдет с торгов по решению суда

Москвич лишился квартиры из-за незаконной перепланировки санузла

В Москве запустили стартап-проект по дизайну квартир Decomagia

Пользователи смогут выбрать один из готовых вариантов дизайна для ванной, кухни, детской, спальни или гостиной

В Москве запустили стартап-проект по дизайну квартир Decomagia

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеровТрое московских архитекторов показали The Village своё жильё

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров

В каких квартирах живут дизайнеры интерьеров
Трое московских архитекторов показали The Village своё жильё

Навальный назвал стоимость квартиры Шувалова

Квартира Шувалова стоит как 600 обычных квартир, над которыми он «смеялся»

Навальный назвал стоимость квартиры Шувалова

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя
The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам

Продажи квартир в Москве за лето упали почти на 40 %

Всего за июнь — август 2015 года в Москве зарегистрировали примерно 24,49 тысячи сделок по продаже квартир

Продажи квартир в Москве за лето упали почти на 40 %

Московские застройщики устроят «чёрную пятницу» с распродажей квартир

Средний размер скидки на жильё составит 10–15 %, но будет недвижимость и с дисконтом в 30 %

Московские застройщики устроят «чёрную пятницу» с распродажей квартир

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток

Как изменились цены на аренду жилья в Москве
Как изменились цены на аренду жилья в Москве The Village изучил одно из самых популярных сетевых сообществ по аренде недвижимости и узнал, за сколько теперь можно снять квартиру
Как изменились цены на аренду жилья в Москве

Как изменились цены на аренду жилья в Москве
The Village изучил одно из самых популярных сетевых сообществ по аренде недвижимости и узнал, за сколько теперь можно снять квартиру

Избранное: 8 квартир с необычным интерьером
Избранное: 8 квартир с необычным интерьером Подборка квартир с запоминающимися интерьерами, о которых мы рассказывали с начала 2014 года
Избранное: 8 квартир с необычным интерьером

Избранное: 8 квартир с необычным интерьером
Подборка квартир с запоминающимися интерьерами, о которых мы рассказывали с начала 2014 года

После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость

После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость
Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.

Цифра дня: Сколько стоит 30 квадратных сантиметров жилья в Москве

На окраине Москвы можно законно купить 30 сантиметров однокомнатной квартиры за 200−300 тысяч рублей.

Цифра дня: Сколько стоит 30 квадратных сантиметров жилья в Москве

Эксперимент The Village: Сколько одинаковых вещей в современных квартирах
Эксперимент The Village: Сколько одинаковых вещей в современных квартирах Чтобы понять, что такое новый типовой интерьер, The Village побывал в четырёх обычных квартирах и посчитал, сколько вещей из IKEA там находится и какие повторяются из дома в дом.
Эксперимент The Village: Сколько одинаковых вещей в современных квартирах

Эксперимент The Village: Сколько одинаковых вещей в современных квартирах
Чтобы понять, что такое новый типовой интерьер, The Village побывал в четырёх обычных квартирах и посчитал, сколько вещей из IKEA там находится и какие повторяются из дома в дом.

Цифра дня: Плотность населения в «резиновых» квартирах

В «резиновых» квартирах уместилось несколько сотен тысяч человек, выяснила московская полиция.

Цифра дня: Плотность населения в «резиновых» квартирах

«РосЖКХ» посоветовал в случае рейда не открывать дверь

Проект «РосЖКХ» составил рекомендации для тех, кто снимает квартиры в Москве без регистрации и опасается грядущих рейдов домоуправления.

«РосЖКХ» посоветовал в случае рейда не открывать дверь

Цифра дня: Cколько стоит самая дорогая квартира в России

Интернет-магазин Avito составил рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в российских городах-миллионниках.

Цифра дня: Cколько стоит самая дорогая квартира в России

Лучшее за год: Квартиры архитекторов The Village сделал подборку квартир московских архитекторов и декораторов с нестандартными авторскими решениями.

Лучшее за год: Квартиры архитекторов

Как всё устроено: Работа риелтора
Как всё устроено: Работа риелтора Московский риелтор анонимно рассказал The Village о том, кто подогревает цены на квартиры, почему сделка может сорваться в последний момент и зачем нужны «свои люди» в ФСБ.
Как всё устроено: Работа риелтора

Как всё устроено: Работа риелтора
Московский риелтор анонимно рассказал The Village о том, кто подогревает цены на квартиры, почему сделка может сорваться в последний момент и зачем нужны «свои люди» в ФСБ.

Съёмные квартиры поставят на учёт

Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.

Съёмные квартиры поставят на учёт

Владельцев незаконно перепланированных квартир предлагают не пускать за границу

Владельцам квартир, которые провели перепланировку без согласования или не исправили нарушения во время капремонта, могут запретить решением суда выезд с территории России.

Владельцев незаконно перепланированных квартир предлагают не пускать за границу

На Павелецкой набережной построят молодежный жилой комплекс На территории бывшего Московского картонажно-полиграфического комбината появится бюджетный жилой комплекс с кафе, галереями, клубами и спортивными центрами

На Павелецкой набережной построят молодежный жилой комплекс

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ