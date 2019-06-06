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Новости6 июня 2019

ФБК — о доме для льготников в центре Москвы, куда заселили сотрудников мэрии Навальному не удалось выяснить, как именно чиновники получили квартиры

РедакторАлена Дергачева

В угловой дом на Садовнической набережной в центре Москвы, который построили для льготников и молодых семей, заселили сотрудников мэрии и федеральных чиновников. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Здание построили на месте исторического квартала XIX веке, который снесли в 2009 году. Чиновники обещали восстановить дома, сохранив их исторический облик. Комплекс достроили в 2018 году — сейчас это закрытая территория с подземной парковкой, охранниками и консьержами.

Согласно документам, отмечает ФБК, 12 из 24 квартир в новом доме принадлежат сотрудникам мэрии, которые работают с главой города Сергеем Собяниным. Навальный добавил, что большинство чиновников имеют прямое отношение к строительству. Остальными владеют бывшие и действующие сотрудники правительства, администрации президента, Госдумы и ФСБ. Стоимость квартир оценивается в 70–90 миллионов рублей.

Среди владельцев — глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артур Кескинов, глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, начальник управления оценки городского имущества Михаил Кленин и руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Кроме того, одной из квартир владеет семилетний сын главы департамента культуры Александра Кибовского.

Также квартиры в доме на Садовнической есть у главы Росреестра Виктории Абрамченко, бывшего помощника Владимира Путина по кадровым вопросам Евгения Школова, замминистра финансов Ильи Трунина и телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. ФБК не удалось выяснить, как именно чиновники получили квартиры в льготном здании.

Источник: ФБК

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