В угловой дом на Садовнической набережной в центре Москвы, который построили для льготников и молодых семей, заселили сотрудников мэрии и федеральных чиновников. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Здание построили на месте исторического квартала XIX веке, который снесли в 2009 году. Чиновники обещали восстановить дома, сохранив их исторический облик. Комплекс достроили в 2018 году — сейчас это закрытая территория с подземной парковкой, охранниками и консьержами.

Согласно документам, отмечает ФБК, 12 из 24 квартир в новом доме принадлежат сотрудникам мэрии, которые работают с главой города Сергеем Собяниным. Навальный добавил, что большинство чиновников имеют прямое отношение к строительству. Остальными владеют бывшие и действующие сотрудники правительства, администрации президента, Госдумы и ФСБ. Стоимость квартир оценивается в 70–90 миллионов рублей.