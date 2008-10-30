Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке
В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»
Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна
На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House
В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Насколько съедобна московская лапша в коробочках? The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Самые популярные блюда Москвы, часть IIБорщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Самые популярные блюда Москвы, часть II Борщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box
Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»
В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады
Японский супермаркет на Цветном бульваре
На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles
На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
У лапшичной Doodles появилась доставка
Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles
В Москве открылось небольшое кафе Doodles, в котором готовят лапшу, азиатские супы и салаты.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Новое место: Лапшичная «Марукамэ» На Пятницкой заработала первая в Москве лапшичная японской сети «Марукамэ».
В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles
В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.