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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива
Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке
Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива

Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива
Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»

Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»

На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House

В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд

На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве
Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?
The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

В Москве открылось второе кафе Doodles

В меню — паназиатская кухня

В Москве открылось второе кафе Doodles

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»

Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»

Самые популярные блюда Москвы, часть II

Самые популярные блюда Москвы, часть IIБорщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Самые популярные блюда Москвы, часть II

Самые популярные блюда Москвы, часть II
Борщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box

Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут

При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box

«Китайские новости»
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
«Китайские новости»

«Китайские новости»
Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле

48 продуктов с вьетнамского рынка в Люблине Столетние яйца, лонган, бок чой, раудут, куриные лапки всех видов, клейкий рис и тофу  — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамско-китайском рынке в Москве

48 продуктов с вьетнамского рынка в Люблине

Корейская лапша в баре Drink Your Seoul

Лапша в Drink Your Seoul за 200 рублей

Корейская лапша в баре Drink Your Seoul

На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»

В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады

На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»

Японский супермаркет на Цветном бульваре

На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой

Японский супермаркет на Цветном бульваре

Кафе «ВокВок»
Кафе «ВокВок» Небольшое кафе с лапшой на Маросейке
Кафе «ВокВок»

Кафе «ВокВок»
Небольшое кафе с лапшой на Маросейке

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles

На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles

У лапшичной Doodles появилась доставка

Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.

У лапшичной Doodles появилась доставка

Новое место: Кафе Doodles
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Новое место: Кафе Doodles

Новое место: Кафе Doodles
Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.

Новое место: Кафе «Вок-Стрит»
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
Новое место: Кафе «Вок-Стрит»

Новое место: Кафе «Вок-Стрит»
На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».

На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles

В Москве открылось небольшое кафе Doodles, в котором готовят лапшу, азиатские супы и салаты.

На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.

Новое место: Лапшичная «Марукамэ»
Новое место: Лапшичная «Марукамэ» На Пятницкой заработала первая в Москве лапшичная японской сети «Марукамэ».
Новое место: Лапшичная «Марукамэ»

Новое место: Лапшичная «Марукамэ»
На Пятницкой заработала первая в Москве лапшичная японской сети «Марукамэ».

Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Лапша» Тони Ви Ридо рассказывает, как приготовить тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров.

Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles

В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.
Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве

Восточный рацион: 22 ресторана с лапшой в Москве
Рамен, фо бо, бакми горенг, лапша на воке, буккаке соба, чао бин и ещё десяток блюд — The Village нашёл в Москве 22 ресторана, в меню которых лапша занимает важное место.

Любимое место: Наталья Туровникова о ресторане «Солянка»
Любимое место: Наталья Туровникова о ресторане «Солянка» Куратор конкурса молодых дизайнеров Preview Наташа Туровникова рассказала о прелести проверенных мест, нелюбви к длинным меню и о тёплом шампанском в Soho Rooms.
Любимое место: Наталья Туровникова о ресторане «Солянка»

Любимое место: Наталья Туровникова о ресторане «Солянка»
Куратор конкурса молодых дизайнеров Preview Наташа Туровникова рассказала о прелести проверенных мест, нелюбви к длинным меню и о тёплом шампанском в Soho Rooms.

Фунчоза с курицей и креветками Хочу поделиться рецептом одним из своих любимых блюд. Фунчоза легко и быстро готовится и получается очень вкусно. Так же, в отличии, от удона и другой лапши ни при каких обстоятельствах не слипается. Данное блюдо хорошо подходит для компании, хватает на 6 порций точно )

Фунчоза с курицей и креветками

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то необычное и вкусное! Мой любимый домашний рецепт, блюдо готовится всего 15 минут. В идеале, конечно, оно готовится в воке, но и на обычной сковороде тоже получается очень вкусно!

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут