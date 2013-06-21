Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке
В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»
Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна
В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо» Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна
На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House
В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд
На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Насколько съедобна московская лапша в коробочках? The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
В Москве открылось второе кафе Doodles В меню — паназиатская кухня
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки» Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша» В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box
Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут
При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
Корейская лапша в баре Drink Your Seoul Лапша в Drink Your Seoul за 200 рублей
На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»
В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады
На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит» В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады
Японский супермаркет на Цветном бульваре
На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой
Японский супермаркет на Цветном бульваре На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles
На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
У лапшичной Doodles появилась доставка
Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.
У лапшичной Doodles появилась доставка Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles
В Москве открылось небольшое кафе Doodles, в котором готовят лапшу, азиатские супы и салаты.