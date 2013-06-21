17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива
Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке
Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива

Редакция дегустирует лапшу быстрого приготовления. И остается жива
Мы попробовали большинство видов лапши в кипятке

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»

Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»
Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна

На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House

В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд

На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House
В меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?
The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

В Москве открылось второе кафе Doodles

В меню — паназиатская кухня

В Москве открылось второе кафе Doodles
В меню — паназиатская кухня

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»

Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение

Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box

Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут

При ресторане паназиатской кухни Roni открылась лапшичная Roni box
Время подачи одного блюда, приготовленного на уличном воке, составляет около четырёх минут

«Китайские новости»
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
«Китайские новости»

«Китайские новости»
Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле

Корейская лапша в баре Drink Your Seoul

Лапша в Drink Your Seoul за 200 рублей

Корейская лапша в баре Drink Your Seoul
Лапша в Drink Your Seoul за 200 рублей

На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»

В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады

На «Семёновской» открылась лапшичная «Вок-Стрит»
В меню — восемь видов азиатской лапши, десерты и лимонады

Японский супермаркет на Цветном бульваре

На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой

Японский супермаркет на Цветном бульваре
На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой

Кафе «ВокВок»
Кафе «ВокВок» Небольшое кафе с лапшой на Маросейке
Кафе «ВокВок»

Кафе «ВокВок»
Небольшое кафе с лапшой на Маросейке

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles

На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.

На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles
На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.

У лапшичной Doodles появилась доставка

Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.

У лапшичной Doodles появилась доставка
Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.

Новое место: Кафе Doodles
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Новое место: Кафе Doodles

Новое место: Кафе Doodles
Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.

Новое место: Кафе «Вок-Стрит»
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
Новое место: Кафе «Вок-Стрит»

Новое место: Кафе «Вок-Стрит»
На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».

На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles

В Москве открылось небольшое кафе Doodles, в котором готовят лапшу, азиатские супы и салаты.

На Покровке открылось небольшое паназиатское кафе Doodles
В Москве открылось небольшое кафе Doodles, в котором готовят лапшу, азиатские супы и салаты.

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.
Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu

Рецепты шефов: Окрошка в стиле Nobu
Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказал, как приготовить окрошку в японском стиле.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ