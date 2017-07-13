Новости
«Подельник»: Сбор денег на покрытие штрафов участникам марша в поддержку Голунова
Проект запустили организаторы акции
Новости
«Подельник»: Сбор денег на покрытие штрафов участникам марша в поддержку Голунова Проект запустили организаторы акции
Фоторепортаж
Как прошел московский марш в поддержку ГолуноваПесни и массовые задержания на одной из самых ярких акций последних лет
Фоторепортаж
Как прошел московский марш в поддержку Голунова Песни и массовые задержания на одной из самых ярких акций последних лет
Новости
МАРШ и Wowhaus открыли набор на курс по проектированию общественных пространств
Студенты вместе со специалистами разработают проект развития поселка Поречье-Рыбное
Новости
МАРШ и Wowhaus открыли набор на курс по проектированию общественных пространств Студенты вместе со специалистами разработают проект развития поселка Поречье-Рыбное
Комментарий
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша НемцоваУчастники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
Комментарий
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
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МАРШ и фестиваль Signal объявили архитектурный конкурс
Участникам предлагается спроектировать павильон интерактивной инсталляции
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