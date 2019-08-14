Организаторам марша в поддержку сестер Хачатурян снова не согласовали митинг на 27 июля. Активистки подавали две заявки — на мероприятие в Новопушкинском сквере и на площади Сретенские ворота. В обоих случаях пришел отказ. Власти в очередной раз предложили перенести марш в Люблино.

Вместо участия в несанкционированной акции организаторы призывают в субботу принести цветы к зданию Генпрокуратуры на Большой Дмитровке. Тем временем активисты снова подадут заявления на проведение массового митинга 3 августа.

обновлено (17 ИЮЛЯ, 19:05)

Департамент безопасности Москвы снова не согласовал марш в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы — на этот раз на проспекте Сахарова. Акцию планировали провести 27 июля.

Одна из организаторов акции Татьяна Сухарева рассказала, что их опять попросили перенести шествие в Марьино. «Мы с этим не согласны, будем обжаловать до ЕСПЧ. Попытаемся согласовать массовые пикеты в центре, но к выходу на несанкционированный митинг не призываем», — подчеркнула активистка.

3 июля, 16:05

Власти Москвы окончательно запретили марш в поддержку сестер Хачатурян, других жертв домашнего насилия, а также женщин, несправедливо осужденных за самооборону.

После того, как организаторы мероприятия Дарья Серенко, Дарья Шипачева и Татьяна Сухарева отказались проводить акцию по предложенному мэрией маршруту в Люблине, власти вынесли им запрет на организацию публичных мероприятий. Девушек предупредили, что в противном случае их могут привлечь к ответственности.

В свою очередь, организаторы заявили, что не хотят подвергать участников опасности. По их информации, марш могли с перцовкой атаковать члены «Мужского государства». Активисты будут добиваться согласования мероприятия.

Тем временем горожанам предлагают выйти с пикетами на Болотную площадь к памятнику «Дети — жертвы пороков взрослых» 6 июля. Провести одиночные пикеты можно и возле жилых домов. Кроме того, участников просят делать видео и посты в поддержку сестер Хачатурян с хэштегом #мысёстрыхачатурян.

Также организаторы «Марша сестер» намерены подать заявку в мэрию на акцию 27 июля.



27 ИЮНЯ, 17:50

Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян, других жертв домашнего насилия, а также женщин, несправедливо осужденных за самооборону, сообщили организаторы мероприятия — активистки Дарья Серенко, Дарья Шипачева и Татьяна Сухарева.

Предполагалось, что акция пройдет 6 июля от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова, а участие в ней примут до 5 тысяч человек. По мнению властей, в центре города нет площадки для такого количества участников. Мэрия предложила перенести марш в Люблино.

«В предложенное место большинству участников будет неудобно добираться как из-за времени проведения мероприятия, так и из-за удаленности площадки», — отметили организаторы. Они надеются, что власти все-таки разрешат провести марш ближе к центру, даже если акцию придется перенести на другую дату.

Активистки требуют, чтобы в России приняли закон о домашнем насилии, внесли поправки в закон о самообороне и ратифицировали международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и в семье, известное как Стамбульская Конвенция.

18 августа на «Бумажной фабрике» пройдет благотворительный концерт в поддержку сестер Хачатурян. На нем выступят Pussy Riot, «Позоры», «Ритуальные услуги», «Созвездие отрезок» и другие группы.

В середине июня следствие предъявило окончательное обвинение трем сестрам — Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые убили своего отца. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, мужчина много лет издевался над дочерьми, насиловал их, избивал и запрещал ходить в школу. Адвокаты настаивают на невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

Источник: организаторы марша, «МБХ-медиа»