В Москве согласовали проведение марша памяти Немцова Маршрут шествия при этом может измениться
Московская мэрия согласовала заявку на проведение марша в память об убитом в 2015 году оппозиционере Борисе Немцове. Об этом сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции уточнили, что маршрут шествия может быть скорректирован после того, как его окончательно обсудят власти.
Организаторы просили согласовать проход от Славянской площади до Москворецкой набережной, а затем к Большому Москворецкому мосту, где и застрелили Немцова. По словам участвующего в подготовке мероприятия Михаила Шнейдера, теперь им, скорее всего, предложат провести шествие по прошлогоднему маршруту — по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.
«Марш Немцова» запланирован на воскресенье, 26 февраля. Сборы начнутся в 13:00. К 16:00 мероприятие должно завершиться. Заявленная численность участников — до 30 тысяч человек.
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова.
В первую годовщину убийства Немцова, в 2016 году, мэрия Москвы отказалась согласовать проведение марша около Кремля. Шествие прошло по Бульварному кольцу и завершилось на проспекте Сахарова. По разным оценкам, в нем приняли участие от 7,5 до 24 тысяч человек.
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