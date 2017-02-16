3 августа, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Ситуация16 февраля 2017

В Москве согласовали проведение марша памяти Немцова Маршрут шествия при этом может измениться

РедакторВладимир Квасников

Московская мэрия согласовала заявку на проведение марша в память об убитом в 2015 году оппозиционере Борисе Немцове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одновременно с этим в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции уточнили, что маршрут шествия может быть скорректирован после того, как его окончательно обсудят власти. 

Организаторы просили согласовать проход от Славянской площади до Москворецкой набережной, а затем к Большому Москворецкому мосту, где и застрелили Немцова. По словам участвующего в подготовке мероприятия Михаила Шнейдера, теперь им, скорее всего, предложат провести шествие по прошлогоднему маршруту — по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

«Марш Немцова» запланирован на воскресенье, 26 февраля. Сборы начнутся в 13:00. К 16:00 мероприятие должно завершиться. Заявленная численность участников — до 30 тысяч человек.

 Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова.

В первую годовщину убийства Немцова, в 2016 году, мэрия Москвы отказалась согласовать проведение марша около Кремля. Шествие прошло по Бульварному кольцу и завершилось на проспекте Сахарова. По разным оценкам, в нем приняли участие от 7,5 до 24 тысяч человек.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга
Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга The Village выяснил, почему добровольцы до сих пор готовы днём и ночью дежурить у народного мемориала Бориса Немцова
Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга

Защитники «Немцова моста» — о своих дежурствах, политике и чувстве долга
The Village выяснил, почему добровольцы до сих пор готовы днём и ночью дежурить у народного мемориала Бориса Немцова

Пропали двое свидетелей по делу Немцова

Речь идет о прохожем и водителе снегоуборочной машины

Пропали двое свидетелей по делу Немцова
Речь идет о прохожем и водителе снегоуборочной машины

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 тысяч евро обвиняемым в убийстве Немцова

Ранее они пожаловались на нарушение условий содержания подсудимых

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 тысяч евро обвиняемым в убийстве Немцова
Ранее они пожаловались на нарушение условий содержания подсудимых

Тэги

Сюжет

Места

Прочее

Новое и лучшее

22 главных события этой недели

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе

Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives

10 новых детских книг для конца лета

В дорогу и не только: Детские подкасты для любого случая

Первая полоса

22 главных события этой недели
22 главных события этой недели Концерт OQJAV, опера «Лакме», ретроспектива Сокурова и открытый турнир по петанку
22 главных события этой недели

22 главных события этой недели
Концерт OQJAV, опера «Лакме», ретроспектива Сокурова и открытый турнир по петанку

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук

Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives
Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives
Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives

Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives

10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

В дорогу и не только: Детские подкасты для любого случая
В дорогу и не только: Детские подкасты для любого случая Подборка редакции «Гусьгусь»
В дорогу и не только: Детские подкасты для любого случая

В дорогу и не только: Детские подкасты для любого случая
Подборка редакции «Гусьгусь»

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Следим за главными событиями этого лета

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета

Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха
Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха

Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

Счастлива как никогда: Билли Айлиш повзрослела — и это прекрасно
Счастлива как никогда: Билли Айлиш повзрослела — и это прекрасно Артем Макарский — о главном альбоме этого года
Счастлива как никогда: Билли Айлиш повзрослела — и это прекрасно

Счастлива как никогда: Билли Айлиш повзрослела — и это прекрасно
Артем Макарский — о главном альбоме этого года

«Основной инстинкт»

«Основной инстинкт»Как Пол Верховен снял второсортный фильм с актерами первой величины и обманул всех

«Основной инстинкт»

«Основной инстинкт» Как Пол Верховен снял второсортный фильм с актерами первой величины и обманул всех

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

«У меня будто сердце разорвалось, а у людей тут обед»
«У меня будто сердце разорвалось, а у людей тут обед» Журналисты «Проекта», «Открытых медиа» и активистка — о статусе иноагента
«У меня будто сердце разорвалось, а у людей тут обед»

«У меня будто сердце разорвалось, а у людей тут обед»
Журналисты «Проекта», «Открытых медиа» и активистка — о статусе иноагента

Детские страхи: Как помочь ребенку
Детские страхи: Как помочь ребенку Отрывок из книги Натальи Ремиш
Детские страхи: Как помочь ребенку

Детские страхи: Как помочь ребенку
Отрывок из книги Натальи Ремиш

Pizza Club на улице Чайковского, «Бассейн» Екатерины Бокучавы и видовой бар в Никольских рядах
Pizza Club на улице Чайковского, «Бассейн» Екатерины Бокучавы и видовой бар в Никольских рядах
Pizza Club на улице Чайковского, «Бассейн» Екатерины Бокучавы и видовой бар в Никольских рядах

Pizza Club на улице Чайковского, «Бассейн» Екатерины Бокучавы и видовой бар в Никольских рядах

Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек

Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек
Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов

«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова
«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова Самую покупаемую книгу этого лета
«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова

«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова
Самую покупаемую книгу этого лета

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Как солить грибы
Как солить грибы Чем маринад отличается от посола и как сделать все правильно
Как солить грибы

Как солить грибы
Чем маринад отличается от посола и как сделать все правильно

Коллаборация Levi's и Grateful Dead
Коллаборация Levi's и Grateful Dead
Коллаборация Levi's и Grateful Dead

Коллаборация Levi's и Grateful Dead

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Подпишитесь на рассылку