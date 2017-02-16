Московская мэрия согласовала заявку на проведение марша в память об убитом в 2015 году оппозиционере Борисе Немцове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одновременно с этим в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции уточнили, что маршрут шествия может быть скорректирован после того, как его окончательно обсудят власти.

Организаторы просили согласовать проход от Славянской площади до Москворецкой набережной, а затем к Большому Москворецкому мосту, где и застрелили Немцова. По словам участвующего в подготовке мероприятия Михаила Шнейдера, теперь им, скорее всего, предложат провести шествие по прошлогоднему маршруту — по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

«Марш Немцова» запланирован на воскресенье, 26 февраля. Сборы начнутся в 13:00. К 16:00 мероприятие должно завершиться. Заявленная численность участников — до 30 тысяч человек.