Головинский районный суд прекратил дела троих задержанных на несогласованном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, который прошел 12 июня.

Речь идет о Дмитрии Гутмане, Богдане Задорожном и Георгии Лисееве, которым вменяли нарушение правил участия в публичном мероприятии по части 6.1 статьи 20.2 КоАП — они якобы создавали помехи движению транспорта и пешеходов. Суд признал, что молодые люди ничего не нарушали.

В протоколе говорится, что Лисеев отрицал участие в митинге, а также критически отнесся к пояснениям полицейских, которые «могли ошибаться, учитывая многочисленные задержания». Всего после акции 12 июня, на которой задержали 530 человек, в суды поступило 335 дел по части 6.1 (участие в несанкционированном собрании) и части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил проведения митинга) КоАП РФ. На данный момент прошло уже 85 судебных заседаний.