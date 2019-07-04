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Новости4 июля 2019

Суд прекратил дела сразу трех задержанных на марше 12 июня Всего на данный момент в суды поступило 335 дел

РедакторАлена Дергачева

Головинский районный суд прекратил дела троих задержанных на несогласованном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, который прошел 12 июня.

Речь идет о Дмитрии Гутмане, Богдане Задорожном и Георгии Лисееве, которым вменяли нарушение правил участия в публичном мероприятии по части 6.1 статьи 20.2 КоАП — они якобы создавали помехи движению транспорта и пешеходов. Суд признал, что молодые люди ничего не нарушали.

В протоколе говорится, что Лисеев отрицал участие в митинге, а также критически отнесся к пояснениям полицейских, которые «могли ошибаться, учитывая многочисленные задержания». Всего после акции 12 июня, на которой задержали 530 человек, в суды поступило 335 дел по части 6.1 (участие в несанкционированном собрании) и части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил проведения митинга) КоАП РФ. На данный момент прошло уже 85 судебных заседаний.

на 945 000

рублей оштрафовали 64 человека за участие в марше 12 июня на данный момент

Еще троих человек суд арестовал в общей сложности на 29 суток. В «ОВД-инфо» отметили, что нередко заседания проводят без человека, которого привлекают к ответственности, так как его не уведомляют заранее.

Источник: «ОВД-инфо»

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