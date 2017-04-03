В Москве пройдут открытые лекции по архитектуре Первая лекция пройдет 4 апреля
В апреле Московская архитектурная школа (МАРШ) проведет серию открытых лекций по архитектуре. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.
С лекциями выступят народный архитектор России Андрей Боков, руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН Александр Рубцов и преподаватель МАРШ Кирилл Асс.
Время и место
Лекция
Лектор
4 апреля в 19:00, МАРШ
«Профессия — архитектор. Место — Москва»
Точки соприкосновения и различия архитектора-архитектора и архитектора-дизайнера; Москва как образцовый капиталистический город
Андрей Боков
6 апреля в 19:00, МАРШ
«Постмодерн в большой истории и в целом культуре»
Архитектура как контрольная предметность постмодерна, и постмодернизм как имитация спонтанности и исторически сложившегося; тупики и контуры выхода из постмодернизма
Александр Рубцов
11 апреля в 19:30, магазин «Республика» на Цветном бульваре
«Три сюжета Москвы»
Возобновляемые пространственные и культурные свойства Москвы
Кирилл Асс
Кроме того, каждую среду в 17:00 проводятся бесплатные экскурсии по школе. Организаторы обещают показать участникам корпуса и аудитории школы, а также рассказать, из чего состоит обычный день студентов МАРШ и как можно оказаться в их числе. Ближайшая экскурсия пройдет 5 апреля.
Для посещения лекций и экскурсий необходимо зарегистрироваться на сайте МАРШ.
Читайте также:
«Я работаю в Москва-Сити» Крупные корпорации, выкупающие целые башни, владельцы апартаментов и стартапы на 20 квадратных метрах — узнали, кто арендует рабочие места в комплексе небоскребов
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
«Манеж» запускает лекционный курс по архитектуре Москвы
Курс приурочен к 200-летию выставочного зала
«Манеж» запускает лекционный курс по архитектуре Москвы Курс приурочен к 200-летию выставочного зала
70 приложений для знакомств на все случаи жизни Потные футболки, закрытые клубы и Трамп — на что идут конкуренты Tinder, чтобы зацепить одиночек и не только
«Я работаю в Москва-Сити» Крупные корпорации, выкупающие целые башни, владельцы апартаментов и стартапы на 20 квадратных метрах — узнали, кто арендует рабочие места в комплексе небоскребов
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
«Манеж» запускает лекционный курс по архитектуре Москвы
Курс приурочен к 200-летию выставочного зала
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Бренды