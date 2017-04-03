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Образование3 апреля 2017

В Москве пройдут открытые лекции по архитектуре Первая лекция пройдет 4 апреля

РедакторРоман Чернянский

В апреле Московская архитектурная школа (МАРШ) проведет серию открытых лекций по архитектуре. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

С лекциями выступят народный архитектор России Андрей Боков, руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН Александр Рубцов и преподаватель МАРШ Кирилл Асс.

Время и место

Лекция

Лектор

4 апреля в 19:00, МАРШ

«Профессия — архитектор. Место — Москва»

Точки соприкосновения и различия архитектора-архитектора и архитектора-дизайнера; Москва как образцовый капиталистический город

Андрей Боков

6 апреля в 19:00, МАРШ

«Постмодерн в большой истории и в целом культуре»

Архитектура как контрольная предметность постмодерна, и постмодернизм как имитация спонтанности и исторически сложившегося; тупики и контуры выхода из постмодернизма

Александр Рубцов

11 апреля в 19:30, магазин «Республика» на Цветном бульваре

«Три сюжета Москвы»

Возобновляемые пространственные и культурные свойства Москвы

Кирилл Асс

Кроме того, каждую среду в 17:00 проводятся бесплатные экскурсии по школе. Организаторы обещают показать участникам корпуса и аудитории школы, а также рассказать, из чего состоит обычный день студентов МАРШ и как можно оказаться в их числе. Ближайшая экскурсия пройдет 5 апреля.

Для посещения лекций и экскурсий необходимо зарегистрироваться на сайте МАРШ.

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