Во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village 13 и 14 марта пройдет масленичный карнавал
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные
Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки
Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Куда ехать на Масленицу Экскурсии, мастер-классы и блинные квесты в разных местах Подмосковья
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье 17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе
Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы
Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов
На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения
В центре оставят самые популярные декоративные конструкции
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку
Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах
Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта
Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете
Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей
В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок
Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья
Сколько россиян едят блины на Масленицу
О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан
Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов
И поделилось секретами правильного выпекания
Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People
Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта
На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира
«Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта
Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день
Или вовсе полностью отказаться от них в пользу сырников
На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт
На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу
Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов
Служба рекомендовала просеивать муку и хорошо прожаривать мясо
На Масленицу в Николе-Ленивце построят и сожгут башню по мотивам Бастилии
Высота башни будет не менее 20 метров
В «Сокольниках» на Масленицу сожгут ДНК зимы
Внутри необычного чучела сгорят «пурга», «вьюга» и «гололед»
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект
На Масленицу в парке Горького сожгут восьмиметровую «Тяжесть зимы»
Привлекать гостей будут с помощью огромного солнца
В «Зарядье» устроят масленичный пир
Гости смогут не только поесть блинов, но и поучаствовать в спектаклях с народными песнями и танцами
Приятное с полезным: Где есть блины на День святого Валентина 9 мест для блинных свиданий
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу
На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться
На Масленицу на ВДНХ пройдут творческие мастер-классы и конкурсы
Основные гулянья запланированы на 17 и 18 февраля
Столичных бездомных на Масленицу научат печь блины и делать обереги
Они смогут также посетить церковные службы
В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек
Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов
Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню
В заведениях предложат четыре варианта блюда
К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам
Мероприятия организует проект «Гуляем по Москве»
В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер
На выбор шесть видов — сладких и сытных
В Музее Москвы отпразднуют Масленицу боями на картонных трубах
Все желающие также смогут посетить мастерскую костюма, поводить хороводы и спеть народные песни
Парки объявили программу масленичных гуляний
Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля
Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 30-метровое здание
При бронировании жилья билет на мероприятие покупать не нужно