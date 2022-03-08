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МЫ В СОЦСЕТЯХ

8 марта 2022

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сожжения чучела в военной форме

Никола-Ленивец объявил полную программу Масленицы
18 февраля 2022

Никола-Ленивец объявил полную программу Масленицы

На Масленице в Никола-Ленивце сожгут «Вавилонскую башню»
2 декабря 2021

На Масленице в Никола-Ленивце сожгут «Вавилонскую башню»

Лучшая концепция арт-объекта для Масленицы-2022 в Никола-Ленивце
Конкурс
12 мая 2021

Лучшая концепция арт-объекта для Масленицы-2022 в Никола-Ленивце

Как сожгли огромный «замок корона-людоеда» на Масленице в Никола-Ленивце
Видео дня
14 марта 2021

Как сожгли огромный «замок корона-людоеда» на Масленице в Никола-Ленивце

Инклюзивный центр в Москве устроит сбор блинов для бездомных
10 марта 2021

Инклюзивный центр в Москве устроит сбор блинов для бездомных

Во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village 13 и 14 марта пройдет масленичный карнавал
10 марта 2021

Во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village 13 и 14 марта пройдет масленичный карнавал

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
Если дома уже надоело

Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов

Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов
С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные

InLiberty проведет на Пресне масленичную ярмарку. Блины тоже будут!
27 февраля 2021

InLiberty проведет на Пресне масленичную ярмарку. Блины тоже будут!

В Никола-Ленивце отметят масленицу и сожгут арт-объект Николая Полисского
18 февраля 2021

В Никола-Ленивце отметят масленицу и сожгут арт-объект Николая Полисского

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО
10 идей, как встретить весну всей семьей Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ
10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО

10 идей, как встретить весну всей семьей
Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Сколько стоит порция блинов

Где дешевле всего испечь блины на Масленицу

Сколько стоит порция блинов

Куда ехать на Масленицу
Куда ехать на Масленицу Экскурсии, мастер-классы и блинные квесты в разных местах Подмосковья
Куда ехать на Масленицу

Куда ехать на Масленицу
Экскурсии, мастер-классы и блинные квесты в разных местах Подмосковья

Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье 17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье

Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье
17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения

В центре оставят самые популярные декоративные конструкции

На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию Эта башня в огне
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Эта башня в огне

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку

Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных

На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах

Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта

В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах

Как приготовить идеальные блинчики?
Как приготовить идеальные блинчики? Смазывать ли сковородку и как сделать ажурные блины
Как приготовить идеальные блинчики?

Как приготовить идеальные блинчики?
Смазывать ли сковородку и как сделать ажурные блины

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете

Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете

В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок

Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья

В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок

Масленица: Где есть блины в Москве?
Масленица: Где есть блины в Москве? 10 мест, куда можно пойти за необычными блинами
Масленица: Где есть блины в Москве?

Масленица: Где есть блины в Москве?
10 мест, куда можно пойти за необычными блинами

Сколько россиян едят блины на Масленицу

О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан

Сколько россиян едят блины на Масленицу

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

И поделилось секретами правильного выпекания

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People

Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People

На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира

«Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта

На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира

Масленица навсегда: 5 рецептов блинов
Масленица навсегда: 5 рецептов блинов Готовимся к самой вкусной неделе в году
Масленица навсегда: 5 рецептов блинов

Масленица навсегда: 5 рецептов блинов
Готовимся к самой вкусной неделе в году

Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день

Или вовсе полностью отказаться от них в пользу сырников

Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов

Служба рекомендовала просеивать муку и хорошо прожаривать мясо

Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов

На Масленицу в Николе-Ленивце построят и сожгут башню по мотивам Бастилии

Высота башни будет не менее 20 метров

На Масленицу в Николе-Ленивце построят и сожгут башню по мотивам Бастилии

В «Сокольниках» на Масленицу сожгут ДНК зимы

Внутри необычного чучела сгорят «пурга», «вьюга» и «гололед»

В «Сокольниках» на Масленицу сожгут ДНК зимы

Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом

Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом
В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект

На Масленицу в парке Горького сожгут восьмиметровую «Тяжесть зимы»

Привлекать гостей будут с помощью огромного солнца

На Масленицу в парке Горького сожгут восьмиметровую «Тяжесть зимы»

В «Зарядье» устроят масленичный пир

Гости смогут не только поесть блинов, но и поучаствовать в спектаклях с народными песнями и танцами

В «Зарядье» устроят масленичный пир

Приятное с полезным: Где есть блины на День святого Валентина
Приятное с полезным: Где есть блины на День святого Валентина 9 мест для блинных свиданий
Приятное с полезным: Где есть блины на День святого Валентина

Приятное с полезным: Где есть блины на День святого Валентина
9 мест для блинных свиданий

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

На Масленицу на ВДНХ пройдут творческие мастер-классы и конкурсы

Основные гулянья запланированы на 17 и 18 февраля

На Масленицу на ВДНХ пройдут творческие мастер-классы и конкурсы

Столичных бездомных на Масленицу научат печь блины и делать обереги

Они смогут также посетить церковные службы

Столичных бездомных на Масленицу научат печь блины и делать обереги

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

В заведениях предложат четыре варианта блюда

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам

Мероприятия организует проект «Гуляем по Москве»

К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

На выбор шесть видов — сладких и сытных

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

В Музее Москвы отпразднуют Масленицу боями на картонных трубах

Все желающие также смогут посетить мастерскую костюма, поводить хороводы и спеть народные песни

В Музее Москвы отпразднуют Масленицу боями на картонных трубах

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о весне

Акцию приурочат к празднованию Масленицы

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о весне

Парки объявили программу масленичных гуляний

Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля

Парки объявили программу масленичных гуляний

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле

Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле

На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 30-метровое здание

При бронировании жилья билет на мероприятие покупать не нужно

На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 30-метровое здание

Масленица в Москве в снимках Instagram
Масленица в Москве в снимках Instagram The Village посмотрел, как горожане едят блины и жгут чучела
Масленица в Москве в снимках Instagram

Масленица в Москве в снимках Instagram
The Village посмотрел, как горожане едят блины и жгут чучела

Куда идти есть блины на Масленицу
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Куда идти есть блины на Масленицу

Куда идти есть блины на Масленицу
Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

На ВДНХ появился пекущий блины робот

Он может делать пять блинов в час

На ВДНХ появился пекущий блины робот

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ