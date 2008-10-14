Норвегия: Большой гид для путешественниковЧто смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
Норвегия: Большой гид для путешественников Что смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts
В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России
Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин
В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций
Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена
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«Я уехал жить в Арктику»Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
«Я уехал жить в Арктику» Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
Как Норвегия отказывается от бензина К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
20 мая в культурном центре «ЗИЛ» отметят «День Норвегии»
Мероприятие приурочено ко Дню Конституции этой страны
Крупнейший норвежский кинофестиваль едет в тур по России
Организаторы представят в России новую программу короткометражного кино
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка
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В Москве пройдет фестиваль норвежского кино
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7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
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