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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Норвегия: Большой гид для путешественников

Норвегия: Большой гид для путешественниковЧто смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить

Норвегия: Большой гид для путешественников

Норвегия: Большой гид для путешественников
Что смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России

Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»

Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин

В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира

Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена

Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной

«Я уехал жить в Арктику»

«Я уехал жить в Арктику»Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия

«Я уехал жить в Арктику»

«Я уехал жить в Арктику»
Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия

Как Норвегия отказывается от бензина
Как Норвегия отказывается от бензина К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине
Как Норвегия отказывается от бензина

Как Норвегия отказывается от бензина
К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

20 мая в культурном центре «ЗИЛ» отметят «День Норвегии»

Мероприятие приурочено ко Дню Конституции этой страны

20 мая в культурном центре «ЗИЛ» отметят «День Норвегии»

Крупнейший норвежский кинофестиваль едет в тур по России

Организаторы представят в России новую программу короткометражного кино

Крупнейший норвежский кинофестиваль едет в тур по России

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка

Еще пять стран продлили санкции против России

Они последовали примеру Евросоюза

Еще пять стран продлили санкции против России

В Москве пройдет фестиваль норвежского кино

Показы состоятся в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» с 12 по 18 октября

В Москве пройдет фестиваль норвежского кино

Первый ноутбук Xiaomi, проблемы Apple и iOS-камера от Microsoft

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первый ноутбук Xiaomi, проблемы Apple и iOS-камера от Microsoft

Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны

Предполагается, что ограничения могут продлить ещё на один срок

Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны

Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза

Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июля
Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо

Возвращение Nokia, развитие смарткаров и интервью с главой «Почты России»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, развитие смарткаров и интервью с главой «Почты России»

5 самых интересных зданий февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля

5 самых интересных зданий февраля
Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании

Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни
Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни Самое комфортное место заключения на планете, школа-тюрьма и гаджеты, помогающие вернуться в общество – The Village разбирается, как сделать пенитенциарную систему эффективной
Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни

Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни
Самое комфортное место заключения на планете, школа-тюрьма и гаджеты, помогающие вернуться в общество – The Village разбирается, как сделать пенитенциарную систему эффективной

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Государства поддержали последний пакет ограничений, затрагивающий целые сектора экономики

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости
Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости Президент Европейской ассоциации геронтологии Владимир Хавинсон о том, как состарится нынешнее поколение 30-летних, почему петербуржцы живут дольше москвичей и зачем повышать пенсионный возраст
Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости

Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости
Президент Европейской ассоциации геронтологии Владимир Хавинсон о том, как состарится нынешнее поколение 30-летних, почему петербуржцы живут дольше москвичей и зачем повышать пенсионный возраст

Норвегия нашла способ обойти запрет на поставку рыбы в Россию

Для этого предполагается использовать предприятия, размещённые в Чили

Норвегия нашла способ обойти запрет на поставку рыбы в Россию

Как изменилось отношение к русским за границей
Как изменилось отношение к русским за границей Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским
Как изменилось отношение к русским за границей

Как изменилось отношение к русским за границей
Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским

Оживление рынка, замедление кредитования и удвоение зарплат чиновникам

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Оживление рынка, замедление кредитования и удвоение зарплат чиновникам

Аграрное будущее России, выплаты пострадавшим в метро и иск к Financial Times

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Аграрное будущее России, выплаты пострадавшим в метро и иск к Financial Times

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь

В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь

Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии
Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии Острая пища, имбирный чай, наземные тоннели между зданиями, поездки на велосипеде, лыжные очки — The Village узнал, как борются с холодом жители северных стран
Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии

Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии
Острая пища, имбирный чай, наземные тоннели между зданиями, поездки на велосипеде, лыжные очки — The Village узнал, как борются с холодом жители северных стран

Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов

Как бороться с грязью на городских дорогах
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Как бороться с грязью на городских дорогах

Как бороться с грязью на городских дорогах
The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.

С 1 января в России будет запрещён ввоз норвежской рыбы

Чиновники говорят, что страна не контролирует соблюдение ветеринарных норм по стандартам Таможенного союза

С 1 января в России будет запрещён ввоз норвежской рыбы

Норвегия решила взимать налоги с биткойнов

В дальнейшем страна намерена выработать единый подход к определению статуса криптовалюты с другими европейскими государствами

Норвегия решила взимать налоги с биткойнов

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.

Фильмы недели: «Легенда № 17», «Место под соснами», «Кон-тики»
Фильмы недели: «Легенда № 17», «Место под соснами», «Кон-тики» Блокбастер о великом советском хокеисте, мрачная драма с Райаном Гослингом и Брэдли Купером и норвежский кандидат на «Оскар-2013» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.
Фильмы недели: «Легенда № 17», «Место под соснами», «Кон-тики»

Фильмы недели: «Легенда № 17», «Место под соснами», «Кон-тики»
Блокбастер о великом советском хокеисте, мрачная драма с Райаном Гослингом и Брэдли Купером и норвежский кандидат на «Оскар-2013» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света 21 декабря ученые и эзотерики предрекают конец света, потому что календарь майя обрывается на этой дате. The Village проанализировал мировой опыт подготовки к армагеддону.

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка

Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Осло - найди 10 отличий! На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В&nbsp; самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан.&nbsp; Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...

Осло - найди 10 отличий!

Западная Норвегия за шесть дней Так получилось, что мне довелось пожить пять месяцев в маленьком норвежском городке на юге – Кристиансанд. Когда проживание подошло к концу, мои впечатления о Норвегии, к сожалению, ограничивались только вот этим небольшим городом. А так как жизнь в этом месте не бьет ключом, люди не отличаются особой открытостью, и дело было зимой, скажем прямо, впечатления эти были не из лучших.

Западная Норвегия за шесть дней

Норвегия – страна моей мечты! Ушлый город

Норвегия – страна моей мечты!

«Каменные мечи» («Sverd i fjell») «Каменные мечи» («Sverd i fjell»). Монумент находится рядом с Хафрс-фьордом и является напоминанием о решающей битве, которая произошла здесь в 872 году, собравшей Норвегию под единую корону. Битва произошла при короле Харальде Прекрасноволосом – памятником которому и является визитная карточка Ставангера – знаменитый монумент «Каменные мечи».

«Каменные мечи» («Sverd i fjell»)