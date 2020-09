Крупнейший норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival едет в тур по России, в рамках которого представит программу короткометражного кино Films From The North. Кинофестиваль посетит семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Северодвинск и Апатиты. Об этом The Village сообщили организаторы кинофестиваля.

В программе — шесть короткометражных фильмов, среди которых анимационная картина «Правда севера» в декорациях северо-норвежского стимпанка, документальный фильм «Совершенное тело», исследующий зависимость человеческого успеха от физической формы, и картина «Где ты?», вдохновленная музыкой норвежского исполнителя MÅSØ. Кроме того, покажут семейную драму «Рестрикторама», а также фильмы «Контроль» про попытку контролировать собственную жизнь через объектив камеры и «Пёс» про месть за домашнего питомца.

Первый показ пройдет в Москве 14 апреля в кинотеатре «Каро 8 Атриум», с программой можно ознакомиться на сайте кинотеатра. Фильмы покажут на норвежском языке с русскими субтитрами.