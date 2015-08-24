Норвегия: Большой гид для путешественниковЧто смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
Норвегия: Большой гид для путешественников Что смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
Норвежские рыбаки нашли белуху с камерой GoPro и надписью «Снаряжение Санкт-Петербург»
Кита могли использовать российские военные, предположили ученые из Норвегии
Норвежские рыбаки нашли белуху с камерой GoPro и надписью «Снаряжение Санкт-Петербург» Кита могли использовать российские военные, предположили ученые из Норвегии
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts
В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России
Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»
Крупнейший норвежский кинофестиваль снова организует тур по России Зрителей ждет программа короткометражных фильмов «Фильмы севера»
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин
В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций
Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом
В Петербурге закроют Норвежский университетский центр
Центр помогал студентам из Скандинавии, которые проводили в городе исследования
В Петербурге закроют Норвежский университетский центр Центр помогал студентам из Скандинавии, которые проводили в городе исследования
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена
Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена
Freedom House признала Россию несвободной страной
В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Freedom House признала Россию несвободной страной В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
«Я уехал жить в Арктику»Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
«Я уехал жить в Арктику» Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
Как Норвегия отказывается от бензина К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Крупнейший норвежский кинофестиваль едет в тур по России
Организаторы представят в России новую программу короткометражного кино
Крупнейший норвежский кинофестиваль едет в тур по России
Организаторы представят в России новую программу короткометражного кино
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Еще пять стран продлили санкции против России Они последовали примеру Евросоюза
Первый ноутбук Xiaomi, проблемы Apple и iOS-камера от Microsoft
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первый ноутбук Xiaomi, проблемы Apple и iOS-камера от Microsoft Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны
Предполагается, что ограничения могут продлить ещё на один срок
Сколько денег потеряли попавшие под продуктовое эмбарго страны Предполагается, что ограничения могут продлить ещё на один срок
Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза
Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению