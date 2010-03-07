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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Против беременной депутатки Хельги Пироговой возбудили дело о распространении «фейков» об армии

Против беременной депутатки Хельги Пироговой возбудили дело о распространении «фейков» об армии

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей В нем участвуют рестораны из пяти городов России
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
В нем участвуют рестораны из пяти городов России

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store Для путешествий с комфортом
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
Для путешествий с комфортом

В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки

В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона И начал зарабатывать на «Дубинописи»
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
И начал зарабатывать на «Дубинописи»

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»
20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки

Сколько стоит жизнь в Новосибирске
Сколько стоит жизнь в Новосибирске Насколько дорого снять квартиру, съесть бургер или сходить на концерт «Буерака» в сибирском миллионнике
Сколько стоит жизнь в Новосибирске

Сколько стоит жизнь в Новосибирске
Насколько дорого снять квартиру, съесть бургер или сходить на концерт «Буерака» в сибирском миллионнике

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Еще одно переосмысление русской кухни

«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля

Основным новшеством станет ежегодная смена столицы диктанта

«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля

Четыре российских города вошли в рейтинг лучших студенческих городов мира

Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск названы благоприятными для получения высшего образования

Четыре российских города вошли в рейтинг лучших студенческих городов мира

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»

Первый поезд класса люкс» доберётся до конечной точки 6 августа

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения

Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты
Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты За год рынок квестов в России пережил стремительный взлёт и падение. The Village разобрался, как это произошло
Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты

Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты
За год рынок квестов в России пережил стремительный взлёт и падение. The Village разобрался, как это произошло

От каких продуктов начали отказываться россияне

Компания Nielsen выяснила, как кризис влияет на покупки жителей страны

От каких продуктов начали отказываться россияне

В «Ютэйр» отменили регулярные рейсы из Москвы в Новосибирск

При этом рейсы перевозчика из Новосибирска в Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск выполняются без изменений

В «Ютэйр» отменили регулярные рейсы из Москвы в Новосибирск

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России

Новосибирские кондитеры выпустили конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»

Кондитеры утверждают, что товар пользуется спросом

Новосибирские кондитеры выпустили конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»

Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске

Глава Yahoo! примет участие в дискуссии о бущуем интеллектуальных систем

Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске

Новосибирскую компанию оштрафовали на 720 000 рублей за кражу снимков для паблика

Её представители использовали фотографии Александра Рябкова, выдавая их за свои собственные

Новосибирскую компанию оштрафовали на 720 000 рублей за кражу снимков для паблика

Новосибирские кинотеатры освободили от штрафа за показ «Волка с Уолл-стрит»

Такое решение принял областной суд, объяснив это прекращением производства по делу

Новосибирские кинотеатры освободили от штрафа за показ «Волка с Уолл-стрит»

Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России

Алексей Боткунов из Новосибирска обошёл московских барменов и стал финалистом этого года на национальном этапе Bacardi Legacy Cocktail Competition

Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу

Hopes Markets: Стресс-тест для банков, новые риски «Яндекса» и наркотический «КаZантип»

Самые важные события на рынках и биржах за выходные в одной сводке

Hopes Markets: Стресс-тест для банков, новые риски «Яндекса» и наркотический «КаZантип»

Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Сами же кинопрокатчики уверены, что все претензии должны быть обращены к Минкульту

Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.

Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну
Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну Американец Кристофер Тара-Браун в 90-х открыл в Новосибирске сеть Traveler's Coffee. Сейчас он работает на пять стран и снабжает зернами 200 московских кофеен. The Village узнал, как ему это удалось.
Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну

Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну
Американец Кристофер Тара-Браун в 90-х открыл в Новосибирске сеть Traveler's Coffee. Сейчас он работает на пять стран и снабжает зернами 200 московских кофеен. The Village узнал, как ему это удалось.

«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании

Изначально иск был направлен против самого автора сообщений, порочащих честь ООО «ОСКАР-СИБ», однако его личность установить так и не удалось

«ВКонтакте» оштрафовали на 4 000 рублей за пост с клеветой о деятельности сибирской компании

В России появится американское такси Uber

Американский интернет-сервис такси представительского класса Uber выходит на российский рынок.

В России появится американское такси Uber

Как горожане борются с плохими дорогами России
Как горожане борются с плохими дорогами России Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.
Как горожане борются с плохими дорогами России

Как горожане борются с плохими дорогами России
Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Российская столица заняла первое место в рейтинге самых популярных туристических городов нашей страны.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Цитата дня: Сергей Иванов о москвичах

Руководитель президентской администрации Сергей Иванов заявил, что москвичи ровным счетом ничего не производят.

Цитата дня: Сергей Иванов о москвичах

«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  
«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций   Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.
«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  

«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  
Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.

Как научить Россию читать с выражением
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.
Как научить Россию читать с выражением

Как научить Россию читать с выражением
Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.

Отработанный деним: Куда пропала марка Depo Jeans
Отработанный деним: Куда пропала марка Depo Jeans Предпринимателю Петру Финову удалось создать один из первых культовых российских брендов молодёжной одежды — Depo Jeans. Он рассказал H&F, почему больше не видит смысла работать на Россию.
Отработанный деним: Куда пропала марка Depo Jeans

Отработанный деним: Куда пропала марка Depo Jeans
Предпринимателю Петру Финову удалось создать один из первых культовых российских брендов молодёжной одежды — Depo Jeans. Он рассказал H&F, почему больше не видит смысла работать на Россию.

Цифра дня: Cколько стоит самая дорогая квартира в России

Интернет-магазин Avito составил рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в российских городах-миллионниках.

Цифра дня: Cколько стоит самая дорогая квартира в России

«Монстрацию» в Москве запретили Московские власти отказали организаторам первомайской «Монстрации» в городе, зато в Новосибирске акцию разрешили

«Монстрацию» в Москве запретили

Добро пожаловать в арт: современное городское искусство
Добро пожаловать в арт: современное городское искусство The Village рассказал о проектах современных художников, которые не выставляются в галереях, они используют для своих работ улицы и городскую среду, а каждый проект для них — социальное высказывание
Добро пожаловать в арт: современное городское искусство

Добро пожаловать в арт: современное городское искусство
The Village рассказал о проектах современных художников, которые не выставляются в галереях, они используют для своих работ улицы и городскую среду, а каждый проект для них — социальное высказывание

Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.

Транссибирские приключения