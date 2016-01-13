Как благоустроили Остоженку в этом году В Москве закончился очередной сезон благоустройства
Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона
В сентябре в МАММ откроются сразу шесть выставок
Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона В сентябре в МАММ откроются сразу шесть выставок
Фасады зданий на Остоженке отремонтируют до зимы В порядок собираются привести 22 дома
На Остоженке появятся новые парковки и скверы Работы пройдут этим летом
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Какие улицы перекопают в Москве в этом году «Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки
Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков
Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве
Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
На Остоженке достроили «Тургеневский квартал» с памятником Муму
В 13 залах разместили 1,5 тысячи экспонатов, связанных с творчеством писателя
На Остоженке достроили «Тургеневский квартал» с памятником Муму В 13 залах разместили 1,5 тысячи экспонатов, связанных с творчеством писателя
Каким будет комплекс в стиле древних московских палат и итальянских палаццо на Остоженке
Во дворе между зданиями появится небольшая площадь — пьяцетта, под которой планируют построить музей
Каким будет комплекс в стиле древних московских палат и итальянских палаццо на Остоженке Во дворе между зданиями появится небольшая площадь — пьяцетта, под которой планируют построить музей
На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена
Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы
На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы
Москва обогнала Токио и Берлин по стоимости элитной недвижимости
Данные приводит консалтинговая фирма Knight Frank
Москва обогнала Токио и Берлин по стоимости элитной недвижимости Данные приводит консалтинговая фирма Knight Frank
Необистро «Жеральдин» на Остоженке Обновленный ресторан от Владимира Познера и Александра Раппопорта
«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника» Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели
На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин»
Заведением занимаются Александр Раппопорт и Владимир Познер
На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин» Заведением занимаются Александр Раппопорт и Владимир Познер
В Пожарском переулке начался снос двух исторических домов
На месте зданий собираются построить шестиэтажный офис
В Пожарском переулке начался снос двух исторических домов На месте зданий собираются построить шестиэтажный офис
Самая дорогая и самая дешевая квартира Сколько стоит квартира без отделки около Кремля и студия в Зеленограде
Buromoscow займется созданием многофункционального комплекса на Остоженке
Речь идет о реконструкции домов № 4 и 6
Buromoscow займется созданием многофункционального комплекса на Остоженке Речь идет о реконструкции домов № 4 и 6
Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы
Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi
В ресторане «Vаниль» обновилось меню
Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд