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Новости

Как благоустроили Остоженку в этом году

В Москве закончился очередной сезон благоустройства

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Новости

Как благоустроили Остоженку в этом году В Москве закончился очередной сезон благоустройства

Новости

Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона

В сентябре в МАММ откроются сразу шесть выставок

0
Новости

Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона В сентябре в МАММ откроются сразу шесть выставок

Новости

Фасады зданий на Остоженке отремонтируют до зимы

В порядок собираются привести 22 дома

0
Новости

Фасады зданий на Остоженке отремонтируют до зимы В порядок собираются привести 22 дома

Новости

На Остоженке появятся новые парковки и скверы

Работы пройдут этим летом

0
Новости

На Остоженке появятся новые парковки и скверы Работы пройдут этим летом

Новости

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

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Новости

Какие улицы перекопают в Москве в этом году «Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Новости

Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки

Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков

0
Новости

Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков

Новости

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве

Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке

0
Новости

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке

Новости

На Остоженке достроили «Тургеневский квартал» с памятником Муму

В 13 залах разместили 1,5 тысячи экспонатов, связанных с творчеством писателя

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Новости

На Остоженке достроили «Тургеневский квартал» с памятником Муму В 13 залах разместили 1,5 тысячи экспонатов, связанных с творчеством писателя

Новости

Каким будет комплекс в стиле древних московских палат и итальянских палаццо на Остоженке

Во дворе между зданиями появится небольшая площадь — пьяцетта, под которой планируют построить музей

0
Новости

Каким будет комплекс в стиле древних московских палат и итальянских палаццо на Остоженке Во дворе между зданиями появится небольшая площадь — пьяцетта, под которой планируют построить музей

Новости

На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена

Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы

0
Новости

На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы

Новости

Москва обогнала Токио и Берлин по стоимости элитной недвижимости

Данные приводит консалтинговая фирма Knight Frank

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Новости

Москва обогнала Токио и Берлин по стоимости элитной недвижимости Данные приводит консалтинговая фирма Knight Frank

Необистро «Жеральдин» на Остоженке
Место
Необистро «Жеральдин» на ОстоженкеОбновленный ресторан от Владимира Познера и Александра Раппопорта
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Необистро «Жеральдин» на Остоженке
Место

Необистро «Жеральдин» на Остоженке Обновленный ресторан от Владимира Познера и Александра Раппопорта

«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»
Открытия недели
«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели
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«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»
Открытия недели

«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника» Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели

Новости

На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин»

Заведением занимаются Александр Раппопорт и Владимир Познер

0
Новости

На Остоженке открылось обновленное необистро «Жеральдин» Заведением занимаются Александр Раппопорт и Владимир Познер

Новости

В Пожарском переулке начался снос двух исторических домов

На месте зданий собираются построить шестиэтажный офис

0
Новости

В Пожарском переулке начался снос двух исторических домов На месте зданий собираются построить шестиэтажный офис

Самая дорогая и самая дешевая квартира
Простые числа
Самая дорогая и самая дешевая квартираСколько стоит квартира без отделки около Кремля и студия в Зеленограде
10
Самая дорогая и самая дешевая квартира
Простые числа

Самая дорогая и самая дешевая квартира Сколько стоит квартира без отделки около Кремля и студия в Зеленограде

Архитектура

Buromoscow займется созданием многофункционального комплекса на Остоженке

Речь идет о реконструкции домов № 4 и 6

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Архитектура

Buromoscow займется созданием многофункционального комплекса на Остоженке Речь идет о реконструкции домов № 4 и 6

Общественные пространства

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы

Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi

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Общественные пространства

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi

Новости ресторанов

В ресторане «Vаниль» обновилось меню

Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд

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Новости ресторанов

В ресторане «Vаниль» обновилось меню Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»
Постройка века

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля» The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район

Постройка века

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля» The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район

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