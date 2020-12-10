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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В 2022 году в «Зарядье» откроют пятизвездочный отель Raffles
10 декабря 2020

В 2022 году в «Зарядье» откроют пятизвездочный отель Raffles

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля История не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля
История не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)

Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников В Москве появился датский сервис по поиску жилья
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
В Москве появился датский сервис по поиску жилья

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)

Здесь появится новый отель

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)

В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel

В стоимость рабочего дня входит бизнес-ланч

В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Они стоят прямо в зале, но звуконепоницаемы

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате Новая локация на туристической карте Москвы
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Новая локация на туристической карте Москвы

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель Когда западная концепция встречается с российской ментальностью
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
Когда западная концепция встречается с российской ментальностью

Самые большие гостиницы России

Создатели списка разделили его на региональный и всероссийский

Самые большие гостиницы России

На Ленинском проспекте построят отель Radisson Blu

Сдать объект планируют в 2021 году

На Ленинском проспекте построят отель Radisson Blu

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental

Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

Новый отель должны были построить в этом году

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

Российские отели вошли в число лучших в Европе

Награды получили петербургский и московский отели

Российские отели вошли в число лучших в Европе

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

В Москве откроется первый в России легальный бордель

Услуги в нем предоставляют секс-куклы

В Москве откроется первый в России легальный бордель

«Я работаю в гостинице „Украина“»

«Я работаю в гостинице „Украина“»Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте

«Я работаю в гостинице „Украина“»

«Я работаю в гостинице „Украина“»
Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте

Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и горнолыжным курортам

Новые правила для всех гостиниц начнут действовать с 1 января 2021 года

Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и горнолыжным курортам

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым

Новогодний секс, обнуление биткоина и фильм про похудение со Шнуровым
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Как устроен капсульный отель Compass
Как устроен капсульный отель Compass «Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки
Как устроен капсульный отель Compass

Как устроен капсульный отель Compass
«Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки

Как будет выглядеть апарт-отель с подземным паркингом у метро «Алексеевская»

Об этом сообщается на официальном сайте Архитектурного совета столицы

Как будет выглядеть апарт-отель с подземным паркингом у метро «Алексеевская»

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом

Бутик-отель Moss на Чистых прудах
Бутик-отель Moss на Чистых прудах Мох, галька и люстры из автомобильных фильтров
Бутик-отель Moss на Чистых прудах

Бутик-отель Moss на Чистых прудах
Мох, галька и люстры из автомобильных фильтров

Постконструктивистское здание АТС на Зубовской площади перестроят под гостиницу

Проект предусматривает частичный снос здания

Постконструктивистское здание АТС на Зубовской площади перестроят под гостиницу

Самый дорогой и самый дешевый отель
Самый дорогой и самый дешевый отель Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Самый дорогой и самый дешевый отель

Самый дорогой и самый дешевый отель
Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц

Больше всего нелегальных отелей в центральном округе

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц

Как устроен отель
Как устроен отель Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки
Как устроен отель

Как устроен отель
Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки

Гостиницу «Белград» реконструируют

К зданию планируют надстроить двухэтажный ресторан

Гостиницу «Белград» реконструируют

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник»

Местные жители протестуют

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник»

Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel

Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов

Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

Средняя цена номера в гостиницах Москвы

Сейчас московские гостиницы занимают второе место в рейтинге самых дорогих отелей России

Средняя цена номера в гостиницах Москвы

Как открыть в Сочи экоотель для вегетарианцев-фрилансеров
Как открыть в Сочи экоотель для вегетарианцев-фрилансеров В Красной Поляне в июле начнёт работать «Фриланс-отель». The Village узнал у его организатора Романа Саблина, как будет организована жизнь в гостинице, где нельзя пить, курить и есть мясо
Как открыть в Сочи экоотель для вегетарианцев-фрилансеров

Как открыть в Сочи экоотель для вегетарианцев-фрилансеров
В Красной Поляне в июле начнёт работать «Фриланс-отель». The Village узнал у его организатора Романа Саблина, как будет организована жизнь в гостинице, где нельзя пить, курить и есть мясо

Как изменились российские туристы
Как изменились российские туристы Гостиничный оператор Accor рассказал The Village, на что готовы гостиницы, чтобы удержать постояльцев, и кто теперь путешествует по России
Как изменились российские туристы

Как изменились российские туристы
Гостиничный оператор Accor рассказал The Village, на что готовы гостиницы, чтобы удержать постояльцев, и кто теперь путешествует по России

Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах
Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах В южноафриканском городке Блумфонтейн построили пятизвёздочный отель в трущобах: дома из алюминия, туалет на улице, но зато есть Wi-Fi и теплый пол. The Village узнал, зачем богатым нужна бедная жизнь
Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах

Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах
В южноафриканском городке Блумфонтейн построили пятизвёздочный отель в трущобах: дома из алюминия, туалет на улице, но зато есть Wi-Fi и теплый пол. The Village узнал, зачем богатым нужна бедная жизнь

Гостиницу во Внукове откроют до конца года

У аэропорта Внуково до конца 2013 года откроют отель на 100 номеров с паркингом.

Гостиницу во Внукове откроют до конца года

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».

Новое место: Капсульный отель Sleepbox Hotel Tverskaya
Новое место: Капсульный отель Sleepbox Hotel Tverskaya На 1-й Тверской-Ямской, прямо напротив отеля Marriott, открывается первая капсульная гостиница Sleepbox Hotel Tverskaya.
Новое место: Капсульный отель Sleepbox Hotel Tverskaya

Новое место: Капсульный отель Sleepbox Hotel Tverskaya
На 1-й Тверской-Ямской, прямо напротив отеля Marriott, открывается первая капсульная гостиница Sleepbox Hotel Tverskaya.

Гостиницу «Radisson Славянская» продали на аукционе

Московские власти продали на аукционе гостиницу «Radisson Славянская». Здание и земельный участок ушли с молотка за 5,27 миллиарда рублей.

Гостиницу «Radisson Славянская» продали на аукционе

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка

Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка

Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами

Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами
Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.

Владельцы кафе Friends Forever откроют дизайнерский мини-отель До конца года в центре Москвы откроется небольшой дизайнерский отель с собственным кафе, салоном красоты и магазином продуктов.

Владельцы кафе Friends Forever откроют дизайнерский мини-отель

На Тверской откроется второй дайнер Chili's и двухэтажный «Бахетле» На месте бывшей гостиницы «Минск» на Тверской улице открывается торгового-деловой центр Summit

На Тверской откроется второй дайнер Chili's и двухэтажный «Бахетле»

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010

Mandarin Oriental Hotel, Барселона Этот замечательный отель открыл двери для своих посетителей лишь в ноябре, он уже успел завоевать репутацию одного из прекраснейших отелей Барселоны. Он принадлежит Mandarin Oriental Hotel Group и стал первым их отелем в Европе.

Mandarin Oriental Hotel, Барселона

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!

Hotelicopter: на ковре-вертолете Hotelicopter - это смелый и рискованный вызов роскошным отелям; несомненно, со временем он будет считаться одним из самых удивительных изобретений нашей эпохи. Будучи одновременно и вертолетом, и роскошным отелем, Hotelicopter может претендовать сразу на несколько рекордов – ведь это и самый большой в мире вертолет, и первый в мире летающий отель.

Hotelicopter: на ковре-вертолете