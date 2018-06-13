17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»
Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет
В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля История не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля
История не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма
Из ветхой коммуналки в люксовый отель

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)

Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)
Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников В Москве появился датский сервис по поиску жилья
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
В Москве появился датский сервис по поиску жилья

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)

Здесь появится новый отель

Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)
Здесь появится новый отель

В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel

В стоимость рабочего дня входит бизнес-ланч

В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel
В стоимость рабочего дня входит бизнес-ланч

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки

На ВДНХ открылся отель для насекомых
В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Они стоят прямо в зале, но звуконепоницаемы

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели
Они стоят прямо в зале, но звуконепоницаемы

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате Новая локация на туристической карте Москвы
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Новая локация на туристической карте Москвы

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель Когда западная концепция встречается с российской ментальностью
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
Когда западная концепция встречается с российской ментальностью

Самые большие гостиницы России

Создатели списка разделили его на региональный и всероссийский

Самые большие гостиницы России
Создатели списка разделили его на региональный и всероссийский

На Ленинском проспекте построят отель Radisson Blu

Сдать объект планируют в 2021 году

На Ленинском проспекте построят отель Radisson Blu
Сдать объект планируют в 2021 году

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental

Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental
Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

Новый отель должны были построить в этом году

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской
Новый отель должны были построить в этом году

Российские отели вошли в число лучших в Европе

Награды получили петербургский и московский отели

Российские отели вошли в число лучших в Европе
Награды получили петербургский и московский отели

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель
Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ