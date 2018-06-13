Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер» Эксклюзивный винтаж в старинном особняке
Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет
В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick
Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля История не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд
В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма
Из ветхой коммуналки в люксовый отель
В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма Из ветхой коммуналки в люксовый отель
На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)
Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития
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Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников В Москве появился датский сервис по поиску жилья
Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено)
Здесь появится новый отель
Воспитательный дом рядом с Кремлем начали реставрировать. Больше похоже на демонтаж (обновлено) Здесь появится новый отель
В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel
В стоимость рабочего дня входит бизнес-ланч
В доме-книжке на Новом Арбате появился коворкинг от Pentahotel В стоимость рабочего дня входит бизнес-ланч
На ВДНХ открылся отель для насекомых
В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки
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Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
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Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду
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Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году
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Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской
Новый отель должны были построить в этом году
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Российские отели вошли в число лучших в Европе
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