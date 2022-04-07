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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Отправить депутатов в отпуск в ДНР и ЛНР

Предложение дня: Отправить депутатов в отпуск в ДНР и ЛНР

Программу туристического кешбэка продлят до 15 апреля
обновлено7 апреля 2022

Программу туристического кешбэка продлят до 15 апреля

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Как выжить после отпуска
Как выжить после отпуска Разбираемся, как дотянуть до зарплаты и войти в рабочий ритм
Как выжить после отпуска

Как выжить после отпуска
Разбираемся, как дотянуть до зарплаты и войти в рабочий ритм

«Я работаю из отпуска»
«Я работаю из отпуска» Отправка платежек в лесу, согласование интервью на Колыме и помощь с завещанием из Турции
«Я работаю из отпуска»

«Я работаю из отпуска»
Отправка платежек в лесу, согласование интервью на Колыме и помощь с завещанием из Турции

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Предложение дня
2 октября 2020

Дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул

Как получить кешбэк за отпуск в России
Как получить кешбэк за отпуск в России Осенняя Камчатка, наблюдение за китами и отдых в Сочи
Как получить кешбэк за отпуск в России

Как получить кешбэк за отпуск в России
Осенняя Камчатка, наблюдение за китами и отдых в Сочи

Совет дня
31 июля 2020

Не покупать билеты за рубеж заранее

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

Туристам подскажут цены на билеты, погоду и маст-визит-места

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

«Я не вернулся из отпуска»
«Я не вернулся из отпуска» Люди, которые решили отдохнуть и нашли работу мечты
«Я не вернулся из отпуска»

«Я не вернулся из отпуска»
Люди, которые решили отдохнуть и нашли работу мечты

Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск

Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом

Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Куда поедут россияне в летний отпуск

Больше половины планируют пляжный отдых

Куда поедут россияне в летний отпуск

Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
ПРОМО
Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия Простые идеи для вашего следующего отпуска
Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
ПРОМО

Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
Простые идеи для вашего следующего отпуска

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)

Но обратных билетов нет

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)

Как можно сейчас поехать в отпуск за границу
Как можно сейчас поехать в отпуск за границу И какие государства принимают российских туристов
Как можно сейчас поехать в отпуск за границу

Как можно сейчас поехать в отпуск за границу
И какие государства принимают российских туристов

S7 распродает билеты по России со скидкой до 50 %

Улететь получится до конца года

S7 распродает билеты по России со скидкой до 50 %

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Им нормально и так

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Больничный лист к вам доставят курьером

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Сколько туристов ездят на зимовку в Азию

И почему большинству проще остаться в холодной России

Сколько туристов ездят на зимовку в Азию

Сколько россиян планируют путешествия на работе

И смотрят чужие фотографии из отпуска

Сколько россиян планируют путешествия на работе

«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев» Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»

«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»
Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем

На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей

Исследование провела компания «Сбербанк страхование»

На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019 От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде

Сколько россиян бесят фотографии чужого отпуска

Сильнее всего раздражают снимки ног на фоне воды

Сколько россиян бесят фотографии чужого отпуска

Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО
Как запомнить это лето в деталях И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей
Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО

Как запомнить это лето в деталях
И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Без каких гаджетов россияне не могут обойтись в отпуске

И куда они прячут технику на пляже

Без каких гаджетов россияне не могут обойтись в отпуске

Как понять, что вам пора в отпуск
СПЕЦПРОЕКТ
Как понять, что вам пора в отпуск Еще продержитесь или пора бронировать билеты?
Как понять, что вам пора в отпуск
СПЕЦПРОЕКТ

Как понять, что вам пора в отпуск
Еще продержитесь или пора бронировать билеты?

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу

Как выбрать страховку для путешествий
Как выбрать страховку для путешествий Чтобы не переплатить и не оказаться без помощи
Как выбрать страховку для путешествий

Как выбрать страховку для путешествий
Чтобы не переплатить и не оказаться без помощи

В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Самым дорогим стал отдых в Хорватии, Испании и Италии

В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
СПЕЦПРОЕКТ
Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле К чему готовиться и что брать с собой
Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
СПЕЦПРОЕКТ

Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
К чему готовиться и что брать с собой

Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян

Также опрошенные назвали безопасные страны

Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян

Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше

Некоторые отметили, что лучше было бы сократить продолжительность рабочего дня, а не продлевать отпуск

Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше

День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами
День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами Дресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники
День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами

День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами
Дресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые смелые граждане отправятся на дачу

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

В подборку от Momondo попали внутренние и международные рейсы

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

«Я очень давно не был в отпуске»
«Я очень давно не был в отпуске» Почему люди отказываются от законного отдыха и как это влияет на их самочувствие
«Я очень давно не был в отпуске»

«Я очень давно не был в отпуске»
Почему люди отказываются от законного отдыха и как это влияет на их самочувствие

Туры в какие страны подорожают сильнее всего этим летом

Отдых в Турции и Греции обойдется на 20 % дороже, чем прошлым летом

Туры в какие страны подорожают сильнее всего этим летом

Почему пары ссорятся в путешествиях

Результаты опроса предоставил сервис Skyscanner

Почему пары ссорятся в путешествиях

Работодателям запретили «сжигать» неотгулянные отпуска

Уволенные сотрудники могут бессрочно обратиться за компенсацией в суд

Работодателям запретили «сжигать» неотгулянные отпуска

Сколько россиян провели летний отпуск дома из-за финансовых проблем

Также социологи узнали, какой отдых предпочли граждане

Сколько россиян провели летний отпуск дома из-за финансовых проблем

Сколько россиян предпочитают проводить осенний отпуск с котом

А сколько хотели бы поехать на экскурсии в европейские города

Сколько россиян предпочитают проводить осенний отпуск с котом

Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году

Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %

Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать

Где выгоднее всего встретить ближайший Новый год

Сервис OneTwoTrip сравнил цены на организованные туры и самостоятельные поездки

Где выгоднее всего встретить ближайший Новый год

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

Сколько россиян не отдыхали этим летом

Уехать многим помешала нехватка денег

Сколько россиян не отдыхали этим летом

В какие города выгоднее слетать этой осенью

Специалисты выяснили, какие популярные направления Европы, России и других стран подешевели за год

В какие города выгоднее слетать этой осенью

Как и сколько отдыхали россияне
Как и сколько отдыхали россияне И почему летний отпуск становится все короче
Как и сколько отдыхали россияне

Как и сколько отдыхали россияне
И почему летний отпуск становится все короче

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

Ни одной мысли о работе во время отдыха не появляется у четверти россиян

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

«Победа» открыла продажу билетов в Палермо

Билет по минимальной цене обойдется в 3 080 рублей

«Победа» открыла продажу билетов в Палермо

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета И много ли придется потратить на гостиницы
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
И много ли придется потратить на гостиницы

Во сколько россиянам обходится летний отпуск
Во сколько россиянам обходится летний отпуск И много ли людей проведут его дома
Во сколько россиянам обходится летний отпуск

Во сколько россиянам обходится летний отпуск
И много ли людей проведут его дома

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Отели для котов, няни для собак и другие предложения

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

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