«Я работаю из отпуска» Отправка платежек в лесу, согласование интервью на Колыме и помощь с завещанием из Турции
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip
Туристам подскажут цены на билеты, погоду и маст-визит-места
Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск
Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом
Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)
Но обратных билетов нет
Как можно сейчас поехать в отпуск за границу И какие государства принимают российских туристов
Куда можно поехать в отпуск Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах
Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии
Больничный лист к вам доставят курьером
Сколько туристов ездят на зимовку в Азию
И почему большинству проще остаться в холодной России
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев» Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем
На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей
Исследование провела компания «Сбербанк страхование»
Сколько россиян бесят фотографии чужого отпуска
Сильнее всего раздражают снимки ног на фоне воды
Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?
Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу
В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон
Самым дорогим стал отдых в Хорватии, Испании и Италии
Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян
Также опрошенные назвали безопасные страны
Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше
Некоторые отметили, что лучше было бы сократить продолжительность рабочего дня, а не продлевать отпуск
День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами Дресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники
Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег
Самые смелые граждане отправятся на дачу
Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего
В подборку от Momondo попали внутренние и международные рейсы
«Я очень давно не был в отпуске» Почему люди отказываются от законного отдыха и как это влияет на их самочувствие
Туры в какие страны подорожают сильнее всего этим летом
Отдых в Турции и Греции обойдется на 20 % дороже, чем прошлым летом
Работодателям запретили «сжигать» неотгулянные отпуска
Уволенные сотрудники могут бессрочно обратиться за компенсацией в суд
Сколько россиян провели летний отпуск дома из-за финансовых проблем
Также социологи узнали, какой отдых предпочли граждане
Сколько россиян предпочитают проводить осенний отпуск с котом
А сколько хотели бы поехать на экскурсии в европейские города
Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году
Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать
Где выгоднее всего встретить ближайший Новый год
Сервис OneTwoTrip сравнил цены на организованные туры и самостоятельные поездки
Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии
В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек
В какие города выгоднее слетать этой осенью
Специалисты выяснили, какие популярные направления Европы, России и других стран подешевели за год
Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска
Ни одной мысли о работе во время отдыха не появляется у четверти россиян
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов