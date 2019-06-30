Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян Также опрошенные назвали безопасные страны
Сервис Biletix провел опрос и выяснил, какие города и регионы россияне считают самыми безопасными для путешествий.
Место
Город или регион
Число опрошенных, которые считают место безопасным
Санкт-Петербург и Ленинградская область
50,6 %
Москва и Подмосковье
28,5 %
Татарстан
23,3 %
Краснодарский край
22 %
Республика Алтай
10,3 %
Также часть респондентов посчитала безопасными Калининградскую область, Камчатку и Карелию. При этом самим опасным регионом россияне назвали Дагестан. Москва и Краснодарский край вошли в оба рейтинга.
Место
Город или регион
Число опрошенных, которые считают место опасным
Дагестан
36,3 %
Чечня
33,7 %
Москва и Подмосковье
19,4 %
Краснодарский край
12,9 %
Свердловская область
12,3 %
Кроме того, опасными некоторые опрошенные назвали Ингушетию, Северную Осетию и Ростовскую область.
Рейтинг самых безопасных стран для отпусков возглавили Финляндия и Норвегия. В пятерку также вошли Испания, Германия и Италия. В числе опасных, по мнению россиян, оказались Сирия, Афганистан, Сомали, Бразилия и Индия.
Источник: пресс-служба Biletix