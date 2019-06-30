Москва и Подмосковье 28,5 %

Татарстан 23,3 %

Краснодарский край 22 %

Республика Алтай 10,3 %

Также часть респондентов посчитала безопасными Калининградскую область, Камчатку и Карелию. При этом самим опасным регионом россияне назвали Дагестан. Москва и Краснодарский край вошли в оба рейтинга.

Место Город или регион Число опрошенных, которые считают место опасным

Дагестан 36,3 %

Чечня 33,7 %

Москва и Подмосковье 19,4 %

Краснодарский край 12,9 %

Свердловская область 12,3 %

Кроме того, опасными некоторые опрошенные назвали Ингушетию, Северную Осетию и Ростовскую область.

Рейтинг самых безопасных стран для отпусков возглавили Финляндия и Норвегия. В пятерку также вошли Испания, Германия и Италия. В числе опасных, по мнению россиян, оказались Сирия, Афганистан, Сомали, Бразилия и Индия.

Источник: пресс-служба Biletix