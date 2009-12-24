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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате Без больших привозов, но с тем же пивом
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Без больших привозов, но с тем же пивом

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб

По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

В «Европейском» открылся гастропаб Craft Kitchen

Новое место принадлежит ресторанному холдингу iL FORNO Group

В «Европейском» открылся гастропаб Craft Kitchen

На пересечении Покровки и Покровского бульвара открылся O’Connell’s Pub

Это традиционный ирландский паб

На пересечении Покровки и Покровского бульвара открылся O’Connell’s Pub

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владельцы The Tipsy Pub открыли паб Lion’s Head Pub

Дизайнеры воссоздали в пабе настоящую улицу Дублина

Владельцы The Tipsy Pub открыли паб Lion’s Head Pub

В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»

В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран

В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»

Паб Дмитрия Зотова «Крылышко или ножка» открылся после ремонта

В пабе поменяли мебель, а также обновили меню

Паб Дмитрия Зотова «Крылышко или ножка» открылся после ремонта

Владельцы The Tipsy Pub открывают новый паб на Мясницкой

По задумке дизайнеров, в пабе воссоздана настоящая улица Дублина с копиями арт-объектов из города

Владельцы The Tipsy Pub открывают новый паб на Мясницкой

Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill

В пабе можно посмотреть спортивные онлайн-трансляции на большом экране и поиграть в настольный футбол

Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill

Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»

В ассортименте нового паба на Арбате — 54 сорта разливного и более 300 бутылочного крафтового пива и сидра

Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»

На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens

Гостям предлагают более 500 наименований пива

На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens

На Сущёвской улице открылся The Tipsy Pub

Интерьер заведения разработали дизайнеры из Ирландии

На Сущёвской улице открылся The Tipsy Pub

Владельцы Tap & Barrel Pub открывают паб The Tipsy Pub

В Tipsy Pub нет коктейльной карты, но есть широкая линейка вин, которые разделены в меню по вкусу, цвету и запаху

Владельцы Tap & Barrel Pub открывают паб The Tipsy Pub

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов Москвы
The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Чак Норрис»

В баре предлагают около 100 наименований бутылочного пива

На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Чак Норрис»

Крафтовое пиво в Москве и Петербурге
Крафтовое пиво в Москве и Петербурге Где покупать, как выбирать и в какие бары приходить за крафтовым пивом — мы собрали все важные материалы по теме на одной странице
Крафтовое пиво в Москве и Петербурге

Крафтовое пиво в Москве и Петербурге
Где покупать, как выбирать и в какие бары приходить за крафтовым пивом — мы собрали все важные материалы по теме на одной странице

18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом
18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом Гид The Village с комментариями экспертов по московским пабам, барам и кафе, в которых можно выпить интересное пиво
18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом

18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом
Гид The Village с комментариями экспертов по московским пабам, барам и кафе, в которых можно выпить интересное пиво

На «Бауманской» открылся пивной ресторан HopHead Craft Beer Pub

Первую неделю заведение работает в тестовом режиме

На «Бауманской» открылся пивной ресторан HopHead Craft Beer Pub

Кафе и паб Haggis
Кафе и паб Haggis Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова
Кафе и паб Haggis

Кафе и паб Haggis
Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова

На Петровке открылся гастропаб Haggis

Гастропаб Дмитрия Зотова на месте «22.13» начал работу в тестовом режиме

На Петровке открылся гастропаб Haggis

На Петровке открывается гастропаб Дмитрия Зотова Haggis

В меню — наггетсы из телячьей головы, фаршированная утиная шея, запечённое крыло индейки, пироги с уткой и кроликом и парфе из телячьей печени

На Петровке открывается гастропаб Дмитрия Зотова Haggis

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.

Фан-зоны: 5 новых спорт-баров в Москве
Фан-зоны: 5 новых спорт-баров в Москве Английский эль, ирландский стаут, показы «Формулы-1» или пляжного волейбола — The Village выбрал пять новых спорт-баров, где есть не только пиво и трансляции матчей, но и приличная еда.
Фан-зоны: 5 новых спорт-баров в Москве

Фан-зоны: 5 новых спорт-баров в Москве
Английский эль, ирландский стаут, показы «Формулы-1» или пляжного волейбола — The Village выбрал пять новых спорт-баров, где есть не только пиво и трансляции матчей, но и приличная еда.

Новое место: Паб «Крылышко или ножка»
Новое место: Паб «Крылышко или ножка» Шеф-повар Дмитрий Зотов открыл собственный крошечный паб на проспекте Мира.
Новое место: Паб «Крылышко или ножка»

Новое место: Паб «Крылышко или ножка»
Шеф-повар Дмитрий Зотов открыл собственный крошечный паб на проспекте Мира.

На проспекте Мира открылся гастропаб Дмитрия Зотова

На проспекте Мира заработал авторский паб шеф-повара «Ресторанного синдиката» Дмитрия Зотова — с десятком видов пива и элей, а также бургерами, брускеттами и закусками.

На проспекте Мира открылся гастропаб Дмитрия Зотова

В Малом Гнездниковском открылся английский гастропаб Chelsea

На месте ресторана «Трюфель» открылся гастропаб Chelsea с акцентом на английскую кухню, приглашёнными шеф-поварами и пятьюдесятью видами виски.

В Малом Гнездниковском открылся английский гастропаб Chelsea

Репортаж: Как варят пиво в частной московской пивоварне
Репортаж: Как варят пиво в частной московской пивоварне The Village побывал на маленьком частном производстве пива — Brickstone, в котором варят свой лагер владельцы паба Favorite, и выяснил все детали процесса, от очищения воды до розлива в бочки.
Репортаж: Как варят пиво в частной московской пивоварне

Репортаж: Как варят пиво в частной московской пивоварне
The Village побывал на маленьком частном производстве пива — Brickstone, в котором варят свой лагер владельцы паба Favorite, и выяснил все детали процесса, от очищения воды до розлива в бочки.

В Месте: Паб Favorite
В Месте: Паб Favorite Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о пабе Favorite. Например, там подают 6 видов пива из собственной пивоварни.
В Месте: Паб Favorite

В Месте: Паб Favorite
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о пабе Favorite. Например, там подают 6 видов пива из собственной пивоварни.

Новое место: Паб Favorite Создатели сети Friends Forever открыли на Спиридоновке паб Favorite

Новое место: Паб Favorite

Новый Жан-Жак и Джон Донн У Жан-Жака и Джон Донна новый дом. Свой.

Новый Жан-Жак и Джон Донн