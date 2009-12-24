Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation
Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран
В «Европейском» открылся гастропаб Craft Kitchen
Новое место принадлежит ресторанному холдингу iL FORNO Group
На пересечении Покровки и Покровского бульвара открылся O’Connell’s Pub
Это традиционный ирландский паб
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владельцы The Tipsy Pub открыли паб Lion’s Head Pub
Дизайнеры воссоздали в пабе настоящую улицу Дублина
В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»
В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран
Паб Дмитрия Зотова «Крылышко или ножка» открылся после ремонта
В пабе поменяли мебель, а также обновили меню
Владельцы The Tipsy Pub открывают новый паб на Мясницкой
По задумке дизайнеров, в пабе воссоздана настоящая улица Дублина с копиями арт-объектов из города
Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill
В пабе можно посмотреть спортивные онлайн-трансляции на большом экране и поиграть в настольный футбол
Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»
В ассортименте нового паба на Арбате — 54 сорта разливного и более 300 бутылочного крафтового пива и сидра
На Сущёвской улице открылся The Tipsy Pub
Интерьер заведения разработали дизайнеры из Ирландии
Владельцы Tap & Barrel Pub открывают паб The Tipsy Pub
В Tipsy Pub нет коктейльной карты, но есть широкая линейка вин, которые разделены в меню по вкусу, цвету и запаху
18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
18 новых крафтовых пабов Москвы The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Чак Норрис»
В баре предлагают около 100 наименований бутылочного пива
Крафтовое пиво в Москве и Петербурге Где покупать, как выбирать и в какие бары приходить за крафтовым пивом — мы собрали все важные материалы по теме на одной странице
18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом Гид The Village с комментариями экспертов по московским пабам, барам и кафе, в которых можно выпить интересное пиво
На «Бауманской» открылся пивной ресторан HopHead Craft Beer Pub
Первую неделю заведение работает в тестовом режиме
Кафе и паб Haggis Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова
На Петровке открылся гастропаб Haggis
Гастропаб Дмитрия Зотова на месте «22.13» начал работу в тестовом режиме
На Петровке открывается гастропаб Дмитрия Зотова Haggis
В меню — наггетсы из телячьей головы, фаршированная утиная шея, запечённое крыло индейки, пироги с уткой и кроликом и парфе из телячьей печени
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Фан-зоны: 5 новых спорт-баров в Москве Английский эль, ирландский стаут, показы «Формулы-1» или пляжного волейбола — The Village выбрал пять новых спорт-баров, где есть не только пиво и трансляции матчей, но и приличная еда.
Новое место: Паб «Крылышко или ножка» Шеф-повар Дмитрий Зотов открыл собственный крошечный паб на проспекте Мира.
На проспекте Мира открылся гастропаб Дмитрия Зотова
На проспекте Мира заработал авторский паб шеф-повара «Ресторанного синдиката» Дмитрия Зотова — с десятком видов пива и элей, а также бургерами, брускеттами и закусками.
В Малом Гнездниковском открылся английский гастропаб Chelsea
На месте ресторана «Трюфель» открылся гастропаб Chelsea с акцентом на английскую кухню, приглашёнными шеф-поварами и пятьюдесятью видами виски.