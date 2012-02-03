﻿ В меню Favorite постоянно есть всего 4 десерта: морковный пирог с изюмом и корицей, чизкейк с фисташками, клубничный тирамису, который подают в банке, и брауни с зефиром.

Основное меню Favorite обновляется 2 раза в год, а сезонное — каждые 3 месяца. Последнее обычно приурочено к чемпионатам мира и Европы по футболу и состоит из блюд на большую компанию. Сейчас это сырный хлеб с креветками и острые креветки с помидорами.