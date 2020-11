В Месте: Паб Favorite Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о пабе Favorite. Например, там подают 6 видов пива из собственной пивоварни.

Редактор Алина Котлячкова Favorite — американский паб от создателей сети кафе Friends Forever, кондитерской I Love Cake и сервиса по доставке пиццы Friendly Pizza. В отличие от большинства пабов, где много курят и пьют, в Favorite из алкоголя в меню только пиво, а курить запрещено. Кухня по-хорошему американская: большой выбор блюд из мяса, круглосуточные завтраки и порции такого размера, что от одного взгляда на них можно стать сытым. В постоянном меню по пять видов стейков, бургеров и сэндвичей, четыре пасты, салаты, супы и много разных брускетт. К нью-йоркскому стейку здесь подают козий сыр, в картофельное пюре добавляют артишоки, а в самодельный песто — шпинат и каперсы. Всё это можно запить пивом собственного производства, которое создатели Favorite варят по американской лицензии. Сам паб довольно скромных размеров: тридцать посадочных мест, и даже во время спортивных трансляций, которые здесь проходят регулярно, в зал набивается не больше сорока человек. 10 ФАКТОВ О FAVORITE PUB Favorite — почти полностью домашнее место, хозяева заведения — Павел Костеренко и Нина Гудкова — собственноручно отвечают здесь за всё: от дизайна интерьера до позиций меню. А Нина, бренд-шеф заведения, часто сама стоит на кухне паба и контролирует все процессы. Создателям паба Favorite также принадлежит небольшая пивоварня Brickstone, на которой производят 6 видов пива: белое облегченное, традиционный светлый эль, темное нефильтрованное, классический американский лагер, крепкий эль и имбирное. Все шесть видов пива, наряду с шотландским, английским и бельгийским, наливают в пабе. Самое популярное — имбирное, его в месяц в пабе выпивают 100 литров. В меню Favorite 9 видов завтраков: овсянка, запечённые яйца, яичницы и омлеты, которые подают прямо в сковородке. Завтраки готовят круглосуточно. Самое популярное блюдо в пабе — «Римский бургер»: американская классическая булочка с кунжутом, тонкие слайсы пармезана и котлета из австралийской телятины с вялеными томатами и тёртым пармезаном. В месяц его готовят 200 раз.  В меню Favorite постоянно есть всего 4 десерта: морковный пирог с изюмом и корицей, чизкейк с фисташками, клубничный тирамису, который подают в банке, и брауни с зефиром. Основное меню Favorite обновляется 2 раза в год, а сезонное — каждые 3 месяца. Последнее обычно приурочено к чемпионатам мира и Европы по футболу и состоит из блюд на большую компанию. Сейчас это сырный хлеб с креветками и острые креветки с помидорами. Для подачи блюд в Favorite практически не используют посуду. Бургеры и брускетты подают на деревянной доске и крафтовой бумаге. По словам создателей паба, это одновременно подчеркивает и брутальность блюд, и их необычность. В начале каждой недели на сайте паба вывешивают расписание ближайших спортивных матчей. А самые популярные трансляции в Favorite —чемпионаты английской премьер-лиги по футболу. Из-за небольшой площади паба отдельного места под кулинарию здесь нет, бургеры и десерты можно заказать навынос, а пиво продадут в специальной дизайнерской пластиковой бутылке и завернут в крафтовую бумагу. С недавнего времени Favorite работает с 10 утра до 11 вечера, так как паб находится в жилом доме. Но во время особо важных игр задерживаются до часа ночи. НОВОЕ МЕСТО:

ПАБ FAVORITE МЕЖДУ БУЛОК:

РИМСКИЙ БУРГЕР ИЗ FAVORITE