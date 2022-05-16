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Москвичи, переехавшие в Киев Мундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни
Приют для животных пожаловался на угрозы на фоне вынужденного переезда
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«Я уехал жить в Арктику»Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
«Я уехал жить в Арктику» Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия
На новом месте: Как спланировать и пережить переезд Что купить, где искать грузчиков и в какой день недели лучше переезжать
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Первые переезды по программе реновации запланированы на конец года
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Госдума увеличит срок переезда выселяемых из-за реновации жильцов
Согласно внесенным поправкам срок переезда составит 90 дней
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревнюБольшой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню Большой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
Бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу
Заведение по адресу Покровка, 17 занимает большую площадь по сравнению с прежним
Шампанерия Sparkling Dog переезжает с «Флакона»
На старом месте она заканчивает работу 17 июля
Галерея «Электрозавод» покидает помещение Электрозавода
Переезд вызван конфликтом с охраной помещения
Библиотека ИНИОН переедет на «Кантемировскую»
Раньше книгохранилище ИНИОН находилось на «Профсоюзной»
Детская парикмахерская «Взрослые дети» переехала в Сад имени Баумана
Как и прежде, парикмахерская находится недалеко от большой детской площадки в центре парка
Театр Табакова в новом здании откроют в апреле
Новое помещение театра находится в центре Москвы по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4
В Старопименовском переулке открывается женская парикмахерская «Птичка»
Парикмахерская займёт помещение магазина Bling Blings Jewellery, который переезжает на Тверской бульвар
Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия
Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке
Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар
Городской парламент собирается осенью перебраться в комплекс зданий на территории бывшей Ново-Екатерининской больницы на пересечении Страстного бульвара и Петровки
«Городской маркет еды» уезжает из Музея Москвы
Следующий маркет пройдёт на территории бывшего рафинадного завода