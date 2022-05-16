Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет» Ресторанный критик переезжает в Израиль
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
Ресторанный критик переезжает в Израиль

16 мая 2022

Израильская газета написала о переезде «Яндекса» в Тель-Авив. В компании планы отрицают

Bloomberg: США хотят упростить въезд для специалистов из России
30 апреля 2022

Bloomberg: США хотят упростить въезд для специалистов из России

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

Бар «На чили» переехал на Тверскую
15 сентября 2021

Бар «На чили» переехал на Тверскую

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району

Опрос
9 февраля 2021

Треть переехавших из Москвы сделали это из-за экологии

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

Цифра дня
9 сентября 2020

Сколько россиян хотят переехать в другую страну

Хранение вещей и мебели на время карантина

Чтобы сэкономить на аренде, а самому уехать из города

Хранение вещей и мебели на время карантина

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»

Меню сократят, но хиты оставят

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»

Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
ПРОМО
Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах Как грамотно себя вести на них
Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
ПРОМО

Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
Как грамотно себя вести на них

Пошаговая инструкция переезда по программе реновации

Сервис предлагает 24 персональных сценария

Пошаговая инструкция переезда по программе реновации

Из каких городов России чаще всего уезжают молодые люди

Омск оказался на втором месте

Из каких городов России чаще всего уезжают молодые люди

«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств

Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре

«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств

Музей советских игровых автоматов на лето переедет на ВДНХ

А осенью откроется в новом месте в центре города

Музей советских игровых автоматов на лето переедет на ВДНХ

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»

Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»

Москвичи, переехавшие в Киев

Москвичи, переехавшие в КиевМундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни

Москвичи, переехавшие в Киев

Москвичи, переехавшие в Киев
Мундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни

Приют для животных пожаловался на угрозы на фоне вынужденного переезда

Центру «Альма» придется освободить занимаемую более 20 лет территорию

Приют для животных пожаловался на угрозы на фоне вынужденного переезда

Сколько россиян задумываются об эмиграции

Количество желающих сменить страну проживания уменьшается пропорционально возрасту

Сколько россиян задумываются об эмиграции

В двух районах Москвы начали заселять дома по программе реновации

В новостройки переселяются жители Бескудниковского района и Фили-Давыдково

В двух районах Москвы начали заселять дома по программе реновации

Страны с лучшими зарплатами для экспатов

Лучшим городом для жизни и работы экспатов четвертый год подряд остается Сингапур

Страны с лучшими зарплатами для экспатов

Из каких городов чаще всего переезжают в Москву

Специалисты Strelka mag и SocialDataHub изучили данные пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Из каких городов чаще всего переезжают в Москву

Первый московский «Циферблат» переехал с Покровки

Вечеринка-открытие с баром от «Сосны и Липы» состоится завтра

Первый московский «Циферблат» переехал с Покровки

Сколько москвичей переселят по программе реновации в 2018 году

Всего в Москве передали под заселение 12 новостроек

Сколько москвичей переселят по программе реновации в 2018 году

Бар «Клава» проведет последнюю вечеринку по случаю переезда

Новое место заведения пока не раскрывается

Бар «Клава» проведет последнюю вечеринку по случаю переезда

«Радио Свобода»: Рекордное число россиян запросило убежище в США

В 2017 году заявление на предоставление убежища подали 2 664 согражданина

«Радио Свобода»: Рекордное число россиян запросило убежище в США

Шесть министерств переедут в «Москва-Сити»

Чиновники займут все крупные офисы делового центра

Шесть министерств переедут в «Москва-Сити»

Участникам программы реновации помогут перевезти вещи в новые квартиры

Закон предусматривает помощь только для льготников

Участникам программы реновации помогут перевезти вещи в новые квартиры

За переезд на Дальний Восток хотят давать миллион рублей

Увеличение субсидий поможет привлечь новых работников

За переезд на Дальний Восток хотят давать миллион рублей

Пожаловавшиеся на непригодный для переселения дом получат денежную компенсацию

Жильцам также возместят все расходы на переселение

Пожаловавшиеся на непригодный для переселения дом получат денежную компенсацию

Библиотечный фонд ИНИОН перевезут из Люберец

Документы разместят в двух местах

Библиотечный фонд ИНИОН перевезут из Люберец

В 2018 году депутаты Госдумы переедут в Колонный зал или на Новый Арбат

Работать в другом месте чиновники будут во время реконструкции основного здания

В 2018 году депутаты Госдумы переедут в Колонный зал или на Новый Арбат

В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

Они избавят автомобилистов от ожидания проезда электричек

В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

«Я уехал жить в Арктику»

«Я уехал жить в Арктику»Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия

«Я уехал жить в Арктику»

«Я уехал жить в Арктику»
Москвич, переехавший в Арктику, рассказал, почему здесь нельзя пить больше двух литров алкоголя за раз и запрещено гулять без оружия

Тату-студия Oeuvre Ink переехала на «Красный Октябрь»

Раньше она находилась на Бауманской

Тату-студия Oeuvre Ink переехала на «Красный Октябрь»

На новом месте: Как спланировать и пережить переезд
На новом месте: Как спланировать и пережить переезд Что купить, где искать грузчиков и в какой день недели лучше переезжать
На новом месте: Как спланировать и пережить переезд

На новом месте: Как спланировать и пережить переезд
Что купить, где искать грузчиков и в какой день недели лучше переезжать

Верховный суд переедет в Санкт-Петербург не раньше 2020 года

Отсрочка связана с выбором субподрядчиков

Верховный суд переедет в Санкт-Петербург не раньше 2020 года

Сколько россиян хотели бы переехать в Москву

Фонд «Общественное мнение» узнал об отношении россиян к столице

Сколько россиян хотели бы переехать в Москву

Супная Pho Fighters переедет в Столешников переулок

Открытие запланировано на 21 сентября

Супная Pho Fighters переедет в Столешников переулок

Сотрудники ИНИОН попросили не выселять их из здания на улице Кржижановского

Письмо уже подписали 600 человек

Сотрудники ИНИОН попросили не выселять их из здания на улице Кржижановского

Первые переезды по программе реновации запланированы на конец года

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Первые переезды по программе реновации запланированы на конец года

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание

Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание

Сколько россиян хотят переехать за границу

Количество желающих покинуть страну как можно скорее резко выросло

Сколько россиян хотят переехать за границу

Минэкономразвития планирует переезд в «Москва-Сити»

Его примеру могут последовать и другие ведомства

Минэкономразвития планирует переезд в «Москва-Сити»

Госдума увеличит срок переезда выселяемых из-за реновации жильцов

Согласно внесенным поправкам срок переезда составит 90 дней

Госдума увеличит срок переезда выселяемых из-за реновации жильцов

«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню

«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревнюБольшой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву

«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню

«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню
Большой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву

Магазин Fancy Crew переезжает на Сретенку

Ассортимент магазина изменят

Магазин Fancy Crew переезжает на Сретенку

Бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу

Заведение по адресу Покровка, 17 занимает большую площадь по сравнению с прежним

Бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу

Шампанерия Sparkling Dog переезжает с «Флакона»

На старом месте она заканчивает работу 17 июля

Шампанерия Sparkling Dog переезжает с «Флакона»

Галерея «Электрозавод» покидает помещение Электрозавода

Переезд вызван конфликтом с охраной помещения

Галерея «Электрозавод» покидает помещение Электрозавода

Библиотека ИНИОН переедет на «Кантемировскую»

Раньше книгохранилище ИНИОН находилось на «Профсоюзной»

Библиотека ИНИОН переедет на «Кантемировскую»

Детская парикмахерская «Взрослые дети» переехала в Сад имени Баумана

Как и прежде, парикмахерская находится недалеко от большой детской площадки в центре парка

Детская парикмахерская «Взрослые дети» переехала в Сад имени Баумана

Театр Табакова в новом здании откроют в апреле

Новое помещение театра находится в центре Москвы по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4

Театр Табакова в новом здании откроют в апреле

В Старопименовском переулке открывается женская парикмахерская «Птичка»

Парикмахерская займёт помещение магазина Bling Blings Jewellery, который переезжает на Тверской бульвар

В Старопименовском переулке открывается женская парикмахерская «Птичка»

Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия

Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке

Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия

Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар

Городской парламент собирается осенью перебраться в комплекс зданий на территории бывшей Ново-Екатерининской больницы на пересечении Страстного бульвара и Петровки

Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар

«Городской маркет еды» уезжает из Музея Москвы

Следующий маркет пройдёт на территории бывшего рафинадного завода

«Городской маркет еды» уезжает из Музея Москвы

Ресторан «Мясной клуб» переезжает

По новому адресу заведение обещают открыть до конца лета

Ресторан «Мясной клуб» переезжает

10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переезда
10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переезда Сервисы для напоминания об оплате счетов, учёта домашней утвари, организации гардероба, сортировки коробок с вещами и поиска ближайшей к дому аптеки
10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переезда

10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переезда
Сервисы для напоминания об оплате счетов, учёта домашней утвари, организации гардероба, сортировки коробок с вещами и поиска ближайшей к дому аптеки

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ