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Бар «На чили» переехал на Тверскую
15 сентября 2021

Бар «На чили» переехал на Тверскую

Опрос
9 февраля 2021

Треть переехавших из Москвы сделали это из-за экологии

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

Цифра дня
9 сентября 2020

Сколько россиян хотят переехать в другую страну