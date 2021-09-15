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2021-09-15T15:01:21.000+03:00
15 сентября 2021
Бар «На чили» переехал на Тверскую
Опрос
2021-02-09T14:01:57.000+03:00
9 февраля 2021
Треть переехавших из Москвы сделали это из-за экологии
Товар дня
2020-10-08T13:36:24.000+03:00
8 октября 2020
Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Цифра дня
2020-09-09T13:45:28.000+03:00
9 сентября 2020
Сколько россиян хотят переехать в другую страну
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