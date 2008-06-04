Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
И куда теперь сдавать ненужные вещи

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Забеги продлятся с февраля по октябрь

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Экологичные материалы и мебель на заказ

Цены на недвижимость в Москве и Петербурге стали быстро расти

Эксперты говорят, что жилье подорожает по всей России

Цены на недвижимость в Москве и Петербурге стали быстро расти

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую

10 причин отправиться в Петербург
10 причин отправиться в Петербург Гид по самым интересным феноменам северной столицы
10 причин отправиться в Петербург

10 причин отправиться в Петербург
Гид по самым интересным феноменам северной столицы

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок

В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок

Прокуратура Петербурга — о «неаккуратных» постах в интернете

Один пост может испортить всю жизнь, предупредили в прокуратуре

Прокуратура Петербурга — о «неаккуратных» постах в интернете

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года

Менеджер нефтегазовой корпорации
Менеджер нефтегазовой корпорации Сотрудник государственной нефтегазовой компании рассказал The Village о бонусах, карьере, скрепах, переезде офиса из Москвы в Петербург и повседневном досуге
Менеджер нефтегазовой корпорации

Менеджер нефтегазовой корпорации
Сотрудник государственной нефтегазовой компании рассказал The Village о бонусах, карьере, скрепах, переезде офиса из Москвы в Петербург и повседневном досуге

Российский самолёт разбился на Синае, 224 человека погибли

На месте крушения уже работают египетские специалисты

Российский самолёт разбился на Синае, 224 человека погибли

Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляция

Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляцияВсе последние новости о разбившемся российском лайнере

Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляция

Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляция
Все последние новости о разбившемся российском лайнере

Чем пахнут некрополь, Петропавловская крепость и Екатерининский парк
Чем пахнут некрополь, Петропавловская крепость и Екатерининский парк The Village попросил парфюмерного критика, директора сети магазинов селективной парфюмерии и редактора раздела «Город» протестировать ароматы, посвящённые петербургским достопримечательностям
Чем пахнут некрополь, Петропавловская крепость и Екатерининский парк

Чем пахнут некрополь, Петропавловская крепость и Екатерининский парк
The Village попросил парфюмерного критика, директора сети магазинов селективной парфюмерии и редактора раздела «Город» протестировать ароматы, посвящённые петербургским достопримечательностям

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля

Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля

Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах Немецкий социолог и урбанист Матиас Бернт рассказал The Village, что плохого в том, что хипстеры и богачи преображают неблагополучные районы, и почему в России джентрификация малореальна
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах

Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах
Немецкий социолог и урбанист Матиас Бернт рассказал The Village, что плохого в том, что хипстеры и богачи преображают неблагополучные районы, и почему в России джентрификация малореальна

Трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле на берегу озера
Трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле на берегу озера Квартира для семьи с маленьким ребёнком в новом жилом комплексе — с гостиной, совмещённой с балконом, и кухней на месте прихожей
Трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле на берегу озера

Трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле на берегу озера
Квартира для семьи с маленьким ребёнком в новом жилом комплексе — с гостиной, совмещённой с балконом, и кухней на месте прихожей

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре
Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре

Идея: Петербургский квартал в Москве Лера Волкова переехала в Петербург год назад. Общаясь с друзьями, живущими на два города, она придумала создать в родной Москве квартал с филиалами петербургских мест, которые ей особенно полюбились

Идея: Петербургский квартал в Москве

Арт-пространство Studio 212 в стиле нью-йоркского лофта
Арт-пространство Studio 212 в стиле нью-йоркского лофта Арт-пространство Studio 212 на набережной реки Карповки с фальшкамином, дверьми, найденными на свалке, и картинами начинающих художников
Арт-пространство Studio 212 в стиле нью-йоркского лофта

Арт-пространство Studio 212 в стиле нью-йоркского лофта
Арт-пространство Studio 212 на набережной реки Карповки с фальшкамином, дверьми, найденными на свалке, и картинами начинающих художников

Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга

В московской и питерской полиции готовы дать рабочие места сотрудникам украинской милиции, получившим гражданство РФ

Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга

К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования

Росстандарт утвердил поправки ГИБДД к правилам оборудования пешеходных переходов и велодорожек.

К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования

МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран

Два главных российских вуза включили в список лучших университетов стран с развивающимися экономиками.

МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран

В поездах Allegro появятся магазины duty free

В поездах Allegro, связывающих Петербург с Хельсинки, в октябре появятся магазины duty free. Точки беспошлинной торговли со временем собираются открыть и в поезде «Моска-Киев».

В поездах Allegro появятся магазины duty free

Интерьер недели (Петербург): Туристическое сообщество «Чиптрип»
Интерьер недели (Петербург): Туристическое сообщество «Чиптрип» Офис туристического сообщества «Чиптрип» в помещении бывшего ночного клуба — с коридором, стилизованным под салон самолёта, и мебелью в виде ящиков для доставки ценных грузов.
Интерьер недели (Петербург): Туристическое сообщество «Чиптрип»

Интерьер недели (Петербург): Туристическое сообщество «Чиптрип»
Офис туристического сообщества «Чиптрип» в помещении бывшего ночного клуба — с коридором, стилизованным под салон самолёта, и мебелью в виде ящиков для доставки ценных грузов.

РЖД запустит бюро находок в интернете

До конца 2013 года РЖД запустит онлайн-сервис по поиску забытых вещей на вокзалах.

РЖД запустит бюро находок в интернете

Это родинка моя: Как работает «Гранд-макет Россия»
Это родинка моя: Как работает «Гранд-макет Россия» The Village рассмотрел «Гранд-макет Россия» в деталях, чтобы узнать, как уместить целую страну на площади в 800 квадратных метров и заставить поезда ездить без аварий строго по расписанию.
Это родинка моя: Как работает «Гранд-макет Россия»

Это родинка моя: Как работает «Гранд-макет Россия»
The Village рассмотрел «Гранд-макет Россия» в деталях, чтобы узнать, как уместить целую страну на площади в 800 квадратных метров и заставить поезда ездить без аварий строго по расписанию.

Дополнительные «Сапсаны» пустят в новогодние праздники

РЖД изменит расписание «Сапсанов» в период новогодних праздников. Добавят два новых поезда, отменят восемь непопулярных рейсов и сделают ежедневными составы, ходящие раз в неделю.

Дополнительные «Сапсаны» пустят в новогодние праздники

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Полностью перепланированная квартира в хрущёвке с яркими стенами, подиумом для домашних представлений и настольным футболом.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Полностью перепланированная квартира в хрущёвке с яркими стенами, подиумом для домашних представлений и настольным футболом.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Коммунальная квартира в доме старого фонда с найденной на улицах мебелью, множеством деталей и самодельными предметами интерьера.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Коммунальная квартира в доме старого фонда с найденной на улицах мебелью, множеством деталей и самодельными предметами интерьера.

Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов

Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов
В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.

Офис недели: Archi-Do (Петербург) Офис архитектурного бюро Archi-Do на улице Марата.

Офис недели: Archi-Do (Петербург)

Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на Наличной улице.

Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург) Трёхкомнатная квартира на улице Ленина.

Квартира недели (Петербург)

Для столичных водителей вводят повышенные штрафы Одобренный Госдумой законопроект предполагает увеличение штрафов в два раза за нарушение ПДД, а также специальные штрафы для таксистов

Для столичных водителей вводят повышенные штрафы

Минтранс предложил закрыть авиасообщение с Петербургом Минтранс предложил закрыть авиособщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Чиновники уверены, что люди смогут добраться до Питера и поездом

Минтранс предложил закрыть авиасообщение с Петербургом

Шнуров открывает собственный клуб в Петербурге Сергей Шнуров открывает собственный клуб. Он будет называться Dusche и расположится поблизости от Московского вокзала

Шнуров открывает собственный клуб в Петербурге

Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...

Loft Project Этажи review. Петербург. Россия

Rock on board Вам что-нибудь говорит название Reeperbahn? А The Beatles? Так-то лучше. На самом деле, эти понятия неразделимы и взаимосвязаны. Где Reeperbahn – там и The Beatles, где The Beatles – там и рок-н-ролл, где рок-н-ролл – там и Reeperbahn.

Rock on board

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.

О красоте и пробках Много раз слышал и видел о камерах вдоль дорог, ну или там - на домах. Теперь и в Питере. Трасляция панорамы Невского. Сидишь в душном офисе - собираешься домой рулить, а рулить через центр, - глянул: пробки есть, нет. И, ничтоже сумняшеся, рванул через Невский к Московскому и тэ дэ. куда там надо в общем. Еще бы таких камер на всех основных развязках - души бы не чаял. Кстати...

О красоте и пробках

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова Производственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова

Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга На улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для&nbsp;увеселения&nbsp;и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...

Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга

Опасный Петербург Побывав не так давно в городе, складывается ощущение всеобщего разрушения и деградации. Не говоря про здания, принадлежащие городу и на которые судя по всему наплевать, коммерческие рекламные вывески так же никто не торопится восстанавливать.

Опасный Петербург

В Петербурге больше не будет «Афиши»
В Петербурге больше не будет «Афиши» Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.
В Петербурге больше не будет «Афиши»

В Петербурге больше не будет «Афиши»
Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.

Солянка в Петербурге. День рождения и не только
Солянка в Петербурге. День рождения и не только В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон --  вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.
Солянка в Петербурге. День рождения и не только

Солянка в Петербурге. День рождения и не только
В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон --  вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.

Программа «Большой Эрмитаж» Программа «Большой Эрмитаж» была разработана для осуществления реконструкции большого музейного комплекса. Она предполагает приспособление большой части исторических зданий района Дворцовой площади Санкт-Петербурга для целей музейного просвещения, музейного досуга и развлечения, где галереи и лекционные залы будут сочетаться с музейными кафе и ресторанами, интернет-центрами.

Программа «Большой Эрмитаж»

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ) Очень уютный диван.

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.

Система коротких сообщений

Наталья Мелентьева Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов

Наталья Мелентьева

Особенное и уникальное В городе, где много клубов и других развлекательных заведений, есть особенное, уникальное место, которое называется Техно-Арт–Центр. Находится ТАЦ в самом крупном российском центре современного искусства “Пушкинская 10”, являясь одним из его подразделений.

Особенное и уникальное

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение)