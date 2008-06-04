Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге
Забеги продлятся с февраля по октябрь
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Цены на недвижимость в Москве и Петербурге стали быстро расти
Эксперты говорят, что жилье подорожает по всей России
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
Прокуратура Петербурга — о «неаккуратных» постах в интернете
Один пост может испортить всю жизнь, предупредили в прокуратуре
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
Менеджер нефтегазовой корпорации Сотрудник государственной нефтегазовой компании рассказал The Village о бонусах, карьере, скрепах, переезде офиса из Москвы в Петербург и повседневном досуге
Российский самолёт разбился на Синае, 224 человека погибли
На месте крушения уже работают египетские специалисты
Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляцияВсе последние новости о разбившемся российском лайнере
Авиакатастрофа в Египте. Прямая трансляция Все последние новости о разбившемся российском лайнере
Чем пахнут некрополь, Петропавловская крепость и Екатерининский парк
The Village попросил парфюмерного критика, директора сети магазинов селективной парфюмерии и редактора раздела «Город» протестировать ароматы, посвящённые петербургским достопримечательностям
Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля
Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах Немецкий социолог и урбанист Матиас Бернт рассказал The Village, что плохого в том, что хипстеры и богачи преображают неблагополучные районы, и почему в России джентрификация малореальна
Трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле на берегу озера Квартира для семьи с маленьким ребёнком в новом жилом комплексе — с гостиной, совмещённой с балконом, и кухней на месте прихожей
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
Арт-пространство Studio 212 в стиле нью-йоркского лофта Арт-пространство Studio 212 на набережной реки Карповки с фальшкамином, дверьми, найденными на свалке, и картинами начинающих художников
Сотрудников «Беркута» готовы принять на работу в полицию Москвы и Петербурга
В московской и питерской полиции готовы дать рабочие места сотрудникам украинской милиции, получившим гражданство РФ
К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования
Росстандарт утвердил поправки ГИБДД к правилам оборудования пешеходных переходов и велодорожек.
МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран
Два главных российских вуза включили в список лучших университетов стран с развивающимися экономиками.
В поездах Allegro появятся магазины duty free
В поездах Allegro, связывающих Петербург с Хельсинки, в октябре появятся магазины duty free. Точки беспошлинной торговли со временем собираются открыть и в поезде «Моска-Киев».
Интерьер недели (Петербург): Туристическое сообщество «Чиптрип» Офис туристического сообщества «Чиптрип» в помещении бывшего ночного клуба — с коридором, стилизованным под салон самолёта, и мебелью в виде ящиков для доставки ценных грузов.
РЖД запустит бюро находок в интернете
До конца 2013 года РЖД запустит онлайн-сервис по поиску забытых вещей на вокзалах.
Это родинка моя: Как работает «Гранд-макет Россия» The Village рассмотрел «Гранд-макет Россия» в деталях, чтобы узнать, как уместить целую страну на площади в 800 квадратных метров и заставить поезда ездить без аварий строго по расписанию.
Дополнительные «Сапсаны» пустят в новогодние праздники
РЖД изменит расписание «Сапсанов» в период новогодних праздников. Добавят два новых поезда, отменят восемь непопулярных рейсов и сделают ежедневными составы, ходящие раз в неделю.