Как выглядят опустевшие московские офисы Корпоративный постапокалипсис во время карантина
С начала марта, когда в России появились первые случаи заражения коронавирусом, во многих компаниях начали принимать меры, препятствующие его распространению. Руководство рассылало письма с предостережениями, на столах сотрудников появились флаконы с антисептиком, а уборка помещений стала более тщательной. С этой недели во многих компаниях ввели карантин — и приходить на работу можно только при крайней необходимости, в остальных случаях нужно работать из дома. Мы побывали в московских офисах, пока там никого нет, и показываем, как они выглядят.
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Агентство PR Partner
Генеральный директор Инна Анисимова рассказывает, что в офисе легкая паника началась еще с середины февраля: «Любой случайный чих воспринимался со смехом и шутками: „А не корона ли это?“» Сначала в компании обходились антисептиками, проводили кварцевание помещений, обсудили тему на корпоративных занятиях по позитивной психологии, но с 18 марта сотрудники перешли на удаленную работу. Сейчас у команды есть доступ к IP-телефонии и общему серверу, все сотрудники ведут почасовой отчет и ежедневно отправляют его руководителю в конце рабочего дня.
«Яндекс.Практикум»
Сотрудники «Яндекса» ушли на удаленную работу с 16 марта. Сперва предполагалось, что карантин будет продолжаться всего одну неделю, но его пришлось продлевать. Также работникам компании рекомендуют не пользоваться общественным транспортом, а за поездки на такси или каршеринге предусмотрены компенсации.
Диджитал-агентство R: TA
Обычно в офисе агентства трудятся 120 человек, но с понедельника они все перешли на удаленку. Тем, кому для работы необходимы компьютеры с большими мониторами, компания отвезла их домой из офиса. Возможности побыть дома обрадовались не все сотрудники. Коммерческий директор агентства Любовь Женина рассказывает, что многие в коллективе общаются и дружат — и потому расставались «как после смены в летнем лагере». Сложным оказалось и обозначить временные рамки: восьмичасовой рабочий день растянулся на 12 часов за счет отмены перерывов. Еженедельные общие обучающие занятия в офисе и празднования дней рождения коллег тоже отменились.
Redefine
Сначала у нас в офисе появились антисептики, и часть сотрудников решила перейти на дистанционную работу еще до официального объявления карантина. Но с 17 марта наши рабочие места опустели, а в помещениях прошли очень тщательная уборка и кварцевание. Каждый день редакция The Village созванивается в Zoom ровно в три часа дня, а рабочие (и не очень) вопросы мы, как и раньше, обсуждаем в Telegram. Сейчас мы продолжаем работать и рассказывать обо всем, что происходит в городе, и потому не можем полностью самоизолироваться дома, но стараемся соблюдать все меры предосторожности.