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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»

Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»

Как политика связана с магией и почему ведьмы — предшественницы оппозиционного левого движения
Как политика связана с магией и почему ведьмы — предшественницы оппозиционного левого движения
Как политика связана с магией и почему ведьмы — предшественницы оппозиционного левого движения

Как политика связана с магией и почему ведьмы — предшественницы оппозиционного левого движения

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

Посадка Яшина как конец собянинской Москвы
Посадка Яшина как конец собянинской Москвы Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик
Посадка Яшина как конец собянинской Москвы

Посадка Яшина как конец собянинской Москвы
Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик

Такого больше не будет
Такого больше не будет Лев Левченко — о том, как ***** погрузила Россию в ностальгию
Такого больше не будет

Такого больше не будет
Лев Левченко — о том, как ***** погрузила Россию в ностальгию

24 июня 2022

Политика Михаила Лобанова арестовали на 15 суток

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

10 мая 2022

Четыре российских губернатора подали в отставку. Один отказался идти на следующие выборы

«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»
«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»
«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»

«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»

18 марта 2022

На «Спортивной» — столпотворение. Сегодня в Лужниках концерт в честь «присоединения» Крыма

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

28 февраля 2022

Учителям придется оправдывать «спецоперацию» в Украине на уроках обществознания

25 февраля 2022

Полиция сорвала антивоенный митинг в Москве. Людей задерживают еще на выходе из метро

Иноагенты, о которых не говорят
Иноагенты, о которых не говорят «Нас признали иноагентами в День памяти ЛГБТ-людей, ставших жертвами политических репрессий»
Иноагенты, о которых не говорят

Иноагенты, о которых не говорят
«Нас признали иноагентами в День памяти ЛГБТ-людей, ставших жертвами политических репрессий»

обновлено19 января 2022

В московском офисе политика Дмитрия Гудкова прошел обыск

Лекция Григория Юдина и политический стендап: «Пространство Политика» отметит старый Новый год
13 января 2022

Лекция Григория Юдина и политический стендап: «Пространство Политика» отметит старый Новый год

23 ноября 2021

Московское отделение «Яблока» лишило партийных билетов 488 человек

Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России
Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России
Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России

Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России

Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

14 марта 2021

Сахаровский центр устроит онлайн-запись подкаста о практиках участия граждан в политике

18 февраля 2021

«Открытые медиа»: Навальный обошел Путина и стал самым упоминаемым политиком России в соцсетях

28 января 2021

Facebook решила ограничить политический контент по всему миру

«Я пропустил 2020 год»
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
«Я пропустил 2020 год»

«Я пропустил 2020 год»
Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х И своей новой книге
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
И своей новой книге

Список
9 сентября 2020

Раса, пол и гендер: Новые требования для фильмов-претендентов на «Оскар»

Цифра дня
13 августа 2020

Сколько россиян уверены, что Лукашенко потеряет власть

12 августа 2020

InLiberty открыла набор в бесплатную онлайн-школу про демократию

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать

Показатели упали до минимума

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти

И руководство какой страны в мире одобряют больше других

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти

Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке

Партия метит в Госдуму

Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

Собянину пришлось хуже всего

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию

Организаторы акции — движение «Нет!»

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию

Самые агрессивные страны мира

Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран

Самые агрессивные страны мира

Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют

Никакой партийной дисциплины

Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»

Отменить ограничения и топить Беларусь

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

60 % зуммеров аполитичны

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

«Я сходил на онлайн-митинг»
«Я сходил на онлайн-митинг» «Люди устали сидеть без работы и денег»
«Я сходил на онлайн-митинг»

«Я сходил на онлайн-митинг»
«Люди устали сидеть без работы и денег»

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»

Не сошлись с Собчак во взглядах

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Что пугает граждан в России без Путина

Уйти нельзя остаться

Что пугает граждан в России без Путина

Максима Каца вместе со сторонниками исключили из «Яблока». Его обвинили в попытке организовать секту

Активных участников успешных предвыборных кампаний исключают за «политический ущерб»

Максима Каца вместе со сторонниками исключили из «Яблока». Его обвинили в попытке организовать секту

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сколько россиян доверяют Путину

За два года рейтинг президента упал почти в два раза

Сколько россиян доверяют Путину

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье» «Батон нарезного хлеба в кредит»
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»

Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»
«Батон нарезного хлеба в кредит»

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Ольга Любимова — православная министр цензуры или нет?
Ольга Любимова — православная министр цензуры или нет? Крестница Михалкова увлекалась церковным кино, а теперь поддерживает отечественный артхаус
Ольга Любимова — православная министр цензуры или нет?

Ольга Любимова — православная министр цензуры или нет?
Крестница Михалкова увлекалась церковным кино, а теперь поддерживает отечественный артхаус

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

Ожидать позитивных перемен пока не стоит

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Он станет полпредом президента на Северном Кавказе

Вместо него Путин предложил замглавы СКР

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Он станет полпредом президента на Северном Кавказе

В Москве согласовали митинг против изменения Конституции. В центре уже начались пикеты

Среди участников — Илья Азар

В Москве согласовали митинг против изменения Конституции. В центре уже начались пикеты

Tilda — об ограничении на политику

Сервис временно заблокировал два проекта активистов, а потом обвинил их в информационной агрессии

Tilda — об ограничении на политику

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

Инженер, хоккеист, автор песен Лепса: Кто такой Михаил Мишустин
Инженер, хоккеист, автор песен Лепса: Кто такой Михаил Мишустин Рассказываем, кто заменит Дмитрия Медведева во главе нового правительства
Инженер, хоккеист, автор песен Лепса: Кто такой Михаил Мишустин

Инженер, хоккеист, автор песен Лепса: Кто такой Михаил Мишустин
Рассказываем, кто заменит Дмитрия Медведева во главе нового правительства

Госдума утвердила нового премьер-министра России

И помогла президенту

Госдума утвердила нового премьер-министра России

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ