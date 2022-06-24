Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
Как политика связана с магией и почему ведьмы — предшественницы оппозиционного левого движения
«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления
Посадка Яшина как конец собянинской Москвы Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
На «Спортивной» — столпотворение. Сегодня в Лужниках концерт в честь «присоединения» Крыма
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
Полиция сорвала антивоенный митинг в Москве. Людей задерживают еще на выходе из метро
Иноагенты, о которых не говорят «Нас признали иноагентами в День памяти ЛГБТ-людей, ставших жертвами политических репрессий»
Лекция Григория Юдина и политический стендап: «Пространство Политика» отметит старый Новый год
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Сахаровский центр устроит онлайн-запись подкаста о практиках участия граждан в политике
«Открытые медиа»: Навальный обошел Путина и стал самым упоминаемым политиком России в соцсетях
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти
И руководство какой страны в мире одобряют больше других
Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке
Партия метит в Госдуму
В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию
Организаторы акции — движение «Нет!»
Самые агрессивные страны мира
Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Депутата Шувалову исключили из КПРФ. Она звала Навального в Мосгордуму и не голосовала как требуют
Никакой партийной дисциплины
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»
Отменить ограничения и топить Беларусь
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
Максима Каца вместе со сторонниками исключили из «Яблока». Его обвинили в попытке организовать секту
Активных участников успешных предвыборных кампаний исключают за «политический ущерб»
ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы
Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»
Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье» «Батон нарезного хлеба в кредит»
Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям
В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Ольга Любимова — православная министр цензуры или нет? Крестница Михалкова увлекалась церковным кино, а теперь поддерживает отечественный артхаус
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Он станет полпредом президента на Северном Кавказе
Вместо него Путин предложил замглавы СКР
В Москве согласовали митинг против изменения Конституции. В центре уже начались пикеты
Среди участников — Илья Азар
Tilda — об ограничении на политику
Сервис временно заблокировал два проекта активистов, а потом обвинил их в информационной агрессии
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят