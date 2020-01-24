Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать Показатели упали до минимума
Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти
И руководство какой страны в мире одобряют больше других
Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти И руководство какой страны в мире одобряют больше других
Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке
Партия метит в Госдуму
Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке Партия метит в Госдуму
Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина Собянину пришлось хуже всего
Самые агрессивные страны мира
Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Самые агрессивные страны мира Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»
Отменить ограничения и топить Беларусь
Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье» Отменить ограничения и топить Беларусь
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать 60 % зуммеров аполитичны
Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу» Не сошлись с Собчак во взглядах
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
Что пугает граждан в России без Путина Уйти нельзя остаться
ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы
Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»
ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»
Сколько россиян доверяют Путину За два года рейтинг президента упал почти в два раза
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»
Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех» Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон