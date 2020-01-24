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Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

«Я пропустил 2020 год»
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
«Я пропустил 2020 год»

«Я пропустил 2020 год»
Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х И своей новой книге
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
И своей новой книге

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать

Показатели упали до минимума

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать
Показатели упали до минимума

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти

И руководство какой страны в мире одобряют больше других

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти
И руководство какой страны в мире одобряют больше других

Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке

Партия метит в Госдуму

Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке
Партия метит в Госдуму

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

Собянину пришлось хуже всего

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина
Собянину пришлось хуже всего

Самые агрессивные страны мира

Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран

Самые агрессивные страны мира
Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»

Отменить ограничения и топить Беларусь

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»
Отменить ограничения и топить Беларусь

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

60 % зуммеров аполитичны

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны

«Я сходил на онлайн-митинг»
«Я сходил на онлайн-митинг» «Люди устали сидеть без работы и денег»
«Я сходил на онлайн-митинг»

«Я сходил на онлайн-митинг»
«Люди устали сидеть без работы и денег»

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»

Не сошлись с Собчак во взглядах

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»
Не сошлись с Собчак во взглядах

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы

Что пугает граждан в России без Путина

Уйти нельзя остаться

Что пугает граждан в России без Путина
Уйти нельзя остаться

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы
Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

Сколько россиян доверяют Путину

За два года рейтинг президента упал почти в два раза

Сколько россиян доверяют Путину
За два года рейтинг президента упал почти в два раза

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»
Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

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