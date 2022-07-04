«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку Прямиком с Каннского кинофестиваля
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку Прямиком с Каннского кинофестиваля
Португалия упростила выдачу виз для россиян
Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе
Случаи заболевания зарегистрировали в Испании и Португалии
«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Москвы в Лиссабон
Регулярные перелеты по этому направлению откроются с 15 июля
Стоит ли переезжать в Португалию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе
Стоит ли переезжать в Португалию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.
Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?
Лиссабонская ривьера .ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОРТУГАЛИИ
Старикашка Лиссабон Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.
Лучшие хостелы на пляже Получите и распишитесь: море, солнце и стильное место всего за €13 в день благодаря этой подборке лучших хостелов для любителей пляжного отдыха в Европе и не только. Не определились, куда бы вырваться летом из душного мегаполиса? Бутик-хостелы на берегу Средиземного моря или океана — отличная альтернатива уродливым клонам all inclusive-отелей Египта и Турции. Прекрасные цены на...
5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.
Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...
Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.
Рестораны с туалетным дизайном Интересно представить деловую встречу, в ходе которой кто-то продвигает концепцию создания ресторана с туалетным убранством. Участники встречи слушают и кивают, мол, да, идея что надо! Но, судя по всему, такое событие все-таки когда-то имело место быть. И не единожды. На планете Земля существуют по крайней мере 20 (!) ресторанов, где унитазы, писсуары и детские горшки — в центре...
Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия Португалия — невероятное государство, которое не похоже ни на одно и в Европе, и во всем мире. Она шокирует, удивляет, пленит и влюбляет в себя без оглядки.
Португальские каникулы Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).
Португальские каникулы Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).
Португалия. На краю света В путеводителе Дорлинг Киндерсли на страничке про город Назаре написано: «Рядом с прекрасным пляжем в большой бухте, укрытой за высокими скалами, лежит популярный летний курорт — рыбацкая деревня, сохранившая некоторые свои традиционные черты. Рыбаки одеваются в клетчатые рубашки и черные вязаные колпаки, а их жены в многочисленных юбках все еще чинят сети и вялят рыбу на проволочных...