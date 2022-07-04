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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов
4 июля 2022

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку Прямиком с Каннского кинофестиваля
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку

«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
Прямиком с Каннского кинофестиваля

Португалия упростила выдачу виз для россиян

Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»

Португалия упростила выдачу виз для россиян

Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо

Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо
И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе

Случаи заболевания зарегистрировали в Испании и Португалии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Москвы в Лиссабон

Регулярные перелеты по этому направлению откроются с 15 июля

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Москвы в Лиссабон

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Стоит ли переезжать в Португалию
Стоит ли переезжать в Португалию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе
Стоит ли переезжать в Португалию

Стоит ли переезжать в Португалию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы

10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы
The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму

5 самых интересных зданий февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля

5 самых интересных зданий февраля
Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.

Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер

Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер
В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.

Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах

Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.

Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Португалия - Что делать на краю старого света?

Лиссабонская ривьера  .ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОРТУГАЛИИ

Лиссабонская ривьера

Старикашка Лиссабон Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.

Старикашка Лиссабон

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Лучшие хостелы на пляже Получите и распишитесь: море, солнце и стильное место всего за €13 в день благодаря этой подборке лучших хостелов для любителей пляжного отдыха в Европе и не только.   Не определились, куда бы вырваться летом из душного мегаполиса? Бутик-хостелы на берегу Средиземного моря или океана — отличная альтернатива уродливым клонам all inclusive-отелей Египта и Турции. Прекрасные цены на...

Лучшие хостелы на пляже

5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

5 пасхальных идей для семейного отпуска

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

Рестораны с туалетным дизайном Интересно представить деловую встречу, в ходе которой кто-то продвигает концепцию создания ресторана с туалетным убранством. Участники встречи слушают и кивают, мол, да, идея что надо! Но, судя по всему, такое событие все-таки когда-то имело место быть. И не единожды. На планете Земля существуют по крайней мере 20 (!) ресторанов, где унитазы, писсуары и детские горшки — в центре...

Рестораны с туалетным дизайном

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия Португалия — невероятное государство, которое не похоже ни на одно и в Европе, и во всем мире. Она шокирует, удивляет, пленит и влюбляет в себя без оглядки.

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

Португальские каникулы
Португальские каникулы Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).
Португальские каникулы

Португальские каникулы
Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).

Португалия. На краю света В путеводителе Дорлинг Киндерсли на страничке про город Назаре написано: «Рядом с прекрасным пляжем в большой бухте, укрытой за высокими скалами, лежит популярный летний курорт — рыбацкая деревня, сохранившая некоторые свои традиционные черты. Рыбаки одеваются в клетчатые рубашки и черные вязаные колпаки, а их жены в многочисленных юбках все еще чинят сети и вялят рыбу на проволочных...

Португалия. На краю света