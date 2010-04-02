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«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку Прямиком с Каннского кинофестиваля
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку

«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
Прямиком с Каннского кинофестиваля

Португалия упростила выдачу виз для россиян

Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»

Португалия упростила выдачу виз для россиян
Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»

Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них
Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо

Неполный лигалайз: Как в Португалии снизили число героинщиков вчетверо
И зачем в Швейцарии стали бесплатно выдавать наркотики зависимым от них

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе

Случаи заболевания зарегистрировали в Испании и Португалии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе
Случаи заболевания зарегистрировали в Испании и Португалии

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Стоит ли переезжать в Португалию
Стоит ли переезжать в Португалию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе
Стоит ли переезжать в Португалию

Стоит ли переезжать в Португалию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

5 самых интересных зданий февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля

5 самых интересных зданий февраля
Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.

Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер

Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер
В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.

Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.
Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах

Идеи для города: Общественные бассейны в фонтанах
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о том, как из фонтанов на севере Португалии сделали общественные бассейны.

Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Португалия - Что делать на краю старого света?
Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Лиссабонская ривьера  .ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОРТУГАЛИИ

Лиссабонская ривьера
 .ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОРТУГАЛИИ

Старикашка Лиссабон Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.

Старикашка Лиссабон
Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1
upd Начало. Продолжение здесь.

Лучшие хостелы на пляже Получите и распишитесь: море, солнце и стильное место всего за €13 в день благодаря этой подборке лучших хостелов для любителей пляжного отдыха в Европе и не только.   Не определились, куда бы вырваться летом из душного мегаполиса? Бутик-хостелы на берегу Средиземного моря или океана — отличная альтернатива уродливым клонам all inclusive-отелей Египта и Турции. Прекрасные цены на...

Лучшие хостелы на пляже
Получите и распишитесь: море, солнце и стильное место всего за €13 в день благодаря этой подборке лучших хостелов для любителей пляжного отдыха в Европе и не только.   Не определились, куда бы вырваться летом из душного мегаполиса? Бутик-хостелы на берегу Средиземного моря или океана — отличная альтернатива уродливым клонам all inclusive-отелей Египта и Турции. Прекрасные цены на...

5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

5 пасхальных идей для семейного отпуска
Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ