«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ
В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию
«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию
Ореховые пасты Nattys Арахисовая, шоколадная и кокосовая
Как сэкономить на здоровом питании Советы для тех, кто хочет наладить свой рацион и не разориться
В сентябре 25 московских школ запустят курсы по здоровому образу жизни
Позже программу доработают и откроют в регионах
В сентябре 25 московских школ запустят курсы по здоровому образу жизни Позже программу доработают и откроют в регионах
«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице
В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца
«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания
Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности
«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности
В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo
Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами
В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами
Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ
Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября
Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября
Регионы — лидеры по числу сторонников ЗОЖ
Верхние строчки занимают северокавказские республики
Регионы — лидеры по числу сторонников ЗОЖ Верхние строчки занимают северокавказские республики
В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad Стоимость салата составит около 500 рублей
Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием
Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин
Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин
Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого
Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы
Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров