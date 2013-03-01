вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ

В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию

0
Новости

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию

Ореховые пасты Nattys
Продукты
Ореховые пасты NattysАрахисовая, шоколадная и кокосовая
13
Ореховые пасты Nattys
Продукты

Ореховые пасты Nattys Арахисовая, шоколадная и кокосовая

Как сэкономить на здоровом питании
Проще простого
Как сэкономить на здоровом питанииСоветы для тех, кто хочет наладить свой рацион и не разориться
2
Как сэкономить на здоровом питании
Проще простого

Как сэкономить на здоровом питании Советы для тех, кто хочет наладить свой рацион и не разориться

Новости

В сентябре 25 московских школ запустят курсы по здоровому образу жизни

Позже программу доработают и откроют в регионах

0
Новости

В сентябре 25 московских школ запустят курсы по здоровому образу жизни Позже программу доработают и откроют в регионах

Новости

«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице

В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца

2
Новости

«Мед & ревень»: Ресторан для флекситарианцев на Валовой улице В меню правильные десерты, смузи, фреши и безглютеновая пицца

Новости

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни

0
Новости

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни

Новости

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания

Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности

0
Новости

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности

Новости

В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo

Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами

0
Новости

В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами

Новости

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ

Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября

0
Новости

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября

Новости

Регионы — лидеры по числу сторонников ЗОЖ

Верхние строчки занимают северокавказские республики

0
Новости

Регионы — лидеры по числу сторонников ЗОЖ Верхние строчки занимают северокавказские республики

Новости

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad

Стоимость салата составит около 500 рублей

0
Новости

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad Стоимость салата составит около 500 рублей

Новости

Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием

Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин

0
Новости

Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин

Новости

Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого

Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы

0
Новости

Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы

Новости

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

1
Новости

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита В России уменьшилось только количество суши-баров

Диетологи — о том, что есть на работе
Лайфхак
Диетологи — о том, что есть на работеЭксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
24
Диетологи — о том, что есть на работе
Лайфхак

Диетологи — о том, что есть на работе Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой

Образование

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании

Всего состоится 11 лекций

1
Образование

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании Всего состоится 11 лекций

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
Личный опыт
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опытеThe Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
6
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
Личный опыт

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище

Опасны ли продукты с ГМО?
Съесть вопрос
Опасны ли продукты с ГМО?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
9
Опасны ли продукты с ГМО?
Съесть вопрос

Опасны ли продукты с ГМО? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Диетолог
Будущее
ДиетологРаз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — диетолог.
0
Диетолог
Будущее

Диетолог Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — диетолог.