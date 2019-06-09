В сентябре 25 московских школ запустят курсы по здоровому образу жизни. Программа получила название «Здорово быть здоровым».

Пособия для школьников разработало издательство «Просвещение» вместе с экспертами из научно-исследовательских институтов питания, психологической поддержки и физической культуры, а также со специалистами из системы здравоохранения.

В программу вошли рекомендации по здоровому питанию и комплексы физических и психологических упражнений. Образовательный курс планируют доработать и внедрить в регионах.

Идею проекта ранее предложил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.