Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S
Кто такие биониклы и с кем они борются Уральский бионикловед и журналисты — о загадках вселенной Bionicle и любимых игрушках
Netflix заговорил по-русски и немного подешевел: в России запустилась локализованная версия сервиса
В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами
Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
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Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
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Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки
«Гараж» первым среди московских музеев закрылся из-за коронавируса
Когда музей заработает снова, сказать пока нельзя
Cамые популярные сериалы и фильмы Netflix у россиян
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«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками
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Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу
Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»
На Усачевском рынке пройдут джазовые вечера и уроки от бартендеров
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Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
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Пятый фестиваль блога пройдет 28 мая в клубе «Плутон»
Организаторы Уральской биеннале объявили список художников и назвали вторую площадку выставки
Более 70 современных художников представят работы на тему бессмертия в Уральском оптико-механическом заводе и «Колизее»