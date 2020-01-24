30+ главных событий на майских каникулах Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days
30+ главных событий на майских каникулах Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days
29 главных событий этой недели Intelligency, «Обе две», гаражная распродажа в «Севкабель Порт» и лекция о музыке Земфиры
29 главных событий этой недели
Intelligency, «Обе две», гаражная распродажа в «Севкабель Порт» и лекция о музыке Земфиры
Кто такие биониклы и с кем они борются Уральский бионикловед и журналисты — о загадках вселенной Bionicle и любимых игрушках
Кто такие биониклы и с кем они борются Уральский бионикловед и журналисты — о загадках вселенной Bionicle и любимых игрушках
Чем заняться в Петербурге на каникулах Новогодние ярмарки, выставки, экскурсии, кинопоказы, онлайн-лекции и другие развлечения
Чем заняться в Петербурге на каникулах Новогодние ярмарки, выставки, экскурсии, кинопоказы, онлайн-лекции и другие развлечения
«Сила ветра» запускает в Петербурге серию летних пикников
Партнерами проекта стали Commons, «Футура», «Полторы комнаты» и Animals
«Сила ветра» запускает в Петербурге серию летних пикников Партнерами проекта стали Commons, «Футура», «Полторы комнаты» и Animals
Summer Garden в саду Бенуа, «Бродский Drive» и новые спектакли «Точки доступа» 25 идей, как провести ближайшие дни
Summer Garden в саду Бенуа, «Бродский Drive» и новые спектакли «Точки доступа» 25 идей, как провести ближайшие дни
У «Тинькофф-арены» открыли автокинотеатр на 150 машин
Площадка создана при участии «Великан-парка»
У «Тинькофф-арены» открыли автокинотеатр на 150 машин Площадка создана при участии «Великан-парка»
Онлайн-марафон от независимых книжных, «Точка доступа» и арт-медиации по работам AES+F 22 онлайн-события от петербургских культурных площадок
Онлайн-марафон от независимых книжных, «Точка доступа» и арт-медиации по работам AES+F 22 онлайн-события от петербургских культурных площадок
Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village Открываем летний сезон онлайн
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино Для всех и бесплатно
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки
Cамые популярные сериалы и фильмы Netflix у россиян
Топы по странам можно посмотреть прямо на платформе
Cамые популярные сериалы и фильмы Netflix у россиян Топы по странам можно посмотреть прямо на платформе
Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу
Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется