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Новости

Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks

За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

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Новости

Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

Новости

В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов

Заявки на участие принимаются до 28 октября

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Новости

В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов Заявки на участие принимаются до 28 октября

Новости

«Переписывают одно и то же»: Бизнес недоволен новыми рекомендациями для ресторанов

Роспотребнадзор отказывается убирать из СанПиН требования о толщине омлетов и другие странные нормы

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Новости

«Переписывают одно и то же»: Бизнес недоволен новыми рекомендациями для ресторанов Роспотребнадзор отказывается убирать из СанПиН требования о толщине омлетов и другие странные нормы

Новости

В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»

Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

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Новости

В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

«Это комбинация Кастанеды и Санта-Клауса»
Индустрия
«Это комбинация Кастанеды и Санта-Клауса»Основатель «Двух палочек» Евгений Кадомский — о «Зеркале Карлоса Сантоса», ресторане в трех действиях, где готовят тебя самого
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«Это комбинация Кастанеды и Санта-Клауса»
Индустрия

«Это комбинация Кастанеды и Санта-Клауса» Основатель «Двух палочек» Евгений Кадомский — о «Зеркале Карлоса Сантоса», ресторане в трех действиях, где готовят тебя самого

Новости

Сколько стоят рестораны «Зарядья»

Инвестором всех ресторанов на территории парка является одна компания

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Новости

Сколько стоят рестораны «Зарядья» Инвестором всех ресторанов на территории парка является одна компания

Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений
Индустрия
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведенийА также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные
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Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений
Индустрия

Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений А также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные

«Бог — в деталях»: Маша Максименко — о добыче крабов, посуде Comme des Garçons и Москве
Индустрия
«Бог — в деталях»: Маша Максименко — о добыче крабов, посуде Comme des Garçons и МосквеВладелица Crabs are Coming — о личном опыте и ресторанном бизнесе в столице
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«Бог — в деталях»: Маша Максименко — о добыче крабов, посуде Comme des Garçons и Москве
Индустрия

«Бог — в деталях»: Маша Максименко — о добыче крабов, посуде Comme des Garçons и Москве Владелица Crabs are Coming — о личном опыте и ресторанном бизнесе в столице

«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»
Комментарий
«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»The Village поговорил с ресторатором и журналистом Алексеем Зиминым об открытии бара Zima в Лондоне
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«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»
Комментарий

«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище» The Village поговорил с ресторатором и журналистом Алексеем Зиминым об открытии бара Zima в Лондоне

Что творится
Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии? Все о еде в большом городе в беседе главного редактора журнала «Афиша-Еда» и совладельца «Гинзы».
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Что творится

Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии? Все о еде в большом городе в беседе главного редактора журнала «Афиша-Еда» и совладельца «Гинзы».

Еда

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»

В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.

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Еда

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики» В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.

Еда

В феврале на «Красном Октябре» пройдёт фестиваль «Местная еда»

Московские кулинары смогут поучаствовать в городском фестивале pop-up-ресторанов и попробовать себя в ресторанном бизнесе.

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Еда

В феврале на «Красном Октябре» пройдёт фестиваль «Местная еда» Московские кулинары смогут поучаствовать в городском фестивале pop-up-ресторанов и попробовать себя в ресторанном бизнесе.