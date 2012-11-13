Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks
За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов Заявки на участие принимаются до 28 октября
«Переписывают одно и то же»: Бизнес недоволен новыми рекомендациями для ресторанов
Роспотребнадзор отказывается убирать из СанПиН требования о толщине омлетов и другие странные нормы
«Переписывают одно и то же»: Бизнес недоволен новыми рекомендациями для ресторанов Роспотребнадзор отказывается убирать из СанПиН требования о толщине омлетов и другие странные нормы
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»
Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
«Это комбинация Кастанеды и Санта-Клауса» Основатель «Двух палочек» Евгений Кадомский — о «Зеркале Карлоса Сантоса», ресторане в трех действиях, где готовят тебя самого
Сколько стоят рестораны «Зарядья»
Инвестором всех ресторанов на территории парка является одна компания
Сколько стоят рестораны «Зарядья» Инвестором всех ресторанов на территории парка является одна компания
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений А также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные
«Бог — в деталях»: Маша Максименко — о добыче крабов, посуде Comme des Garçons и Москве Владелица Crabs are Coming — о личном опыте и ресторанном бизнесе в столице
«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище» The Village поговорил с ресторатором и журналистом Алексеем Зиминым об открытии бара Zima в Лондоне
Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии? Все о еде в большом городе в беседе главного редактора журнала «Афиша-Еда» и совладельца «Гинзы».
В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»
В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.
В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики» В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.
В феврале на «Красном Октябре» пройдёт фестиваль «Местная еда»
Московские кулинары смогут поучаствовать в городском фестивале pop-up-ресторанов и попробовать себя в ресторанном бизнесе.