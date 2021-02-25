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МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 февраля 2021

Угроза мошенничества и открытые контакты: Роскачество советует не доверять Clubhouse

Лучший и худший сухой корм для кошек

Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

Лучший и худший сухой корм для кошек

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

На первом месте МТС Music и Apple Music

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

Лучшие приложения для знакомств

Где общаться безопаснее и удобнее всего

Лучшие приложения для знакомств

Как распознать некачественное вино?

Советуют эксперты Роскачества

Как распознать некачественное вино?

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье

Лучше пить бутилированную

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье

В популярных чипсах нашли мышьяк и кадмий

Проверку прошли Lays, Pringles и «Русская картошка»

В популярных чипсах нашли мышьяк и кадмий

Лучшая и худшая творожная масса по версии Роскачества

Плесень, сахар, антибиотики и другие ингредиенты сладкого десерта

Лучшая и худшая творожная масса по версии Роскачества

Лучшая и худшая консервированная кукуруза, по версии Роскачества

И на что обращать внимание при выборе продукта

Лучшая и худшая консервированная кукуруза, по версии Роскачества

Лучшие и худшие марки презервативов

Пять брендов не прошли проверку Роскачества

Лучшие и худшие марки презервативов

В тушеной говядине нашли ДНК лошади и курицы

Но для макарон по-флотски она все равно подойдет

В тушеной говядине нашли ДНК лошади и курицы

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Обходите пакеты стороной

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Какие продукты мыть не нужно?

Отвечают специалисты Роскачества

Какие продукты мыть не нужно?

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины

Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины

Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества

Всего в исследование вошло 18 сервисов для iOS и Android

Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества

Лучшие фотоаппараты по версии Роскачества

Были испытаны почти 100 камер

Лучшие фотоаппараты по версии Роскачества

Лучшие детские стиральные порошки по версии Роскачества

Всего специалисты изучили 22 бренда

Лучшие детские стиральные порошки по версии Роскачества

В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков

Но для здоровья они не опасны

В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков

Лучшие детские молочные смеси по версии Роскачества

Лидером рейтинга стал белорусский продукт

Лучшие детские молочные смеси по версии Роскачества

Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества

В некоторых чаях нашли пестициды, кишечную палочку и плесень

Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS

Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS

Лучшие детские коляски по версии Роскачества

Модели разделили по удобству в использовании, безопасности и хранении

Лучшие детские коляски по версии Роскачества

Роскачество обнаружило опасные бактерии в фарше двух марок

Всего эксперты проверили 17 производителей

Роскачество обнаружило опасные бактерии в фарше двух марок

Лучшие и худшие плавленые сыры по версии Роскачества

В черный список попала одна марка, еще несколько оказались фальсификатом

Лучшие и худшие плавленые сыры по версии Роскачества

Лучшие смартфоны по версии Роскачества

Рейтинг возглавили новые модели Samsung S10

Лучшие смартфоны по версии Роскачества

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Лучшие ликерные вина России по версии Роскачества

Среди производителей лидирует «Массандра»

Лучшие ликерные вина России по версии Роскачества

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

И поделилось секретами правильного выпекания

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

Лучшие пельмени по версии Роскачества

Ни одна торговая марка не получила Знак качества

Лучшие пельмени по версии Роскачества

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

Также специалисты назвали лучшие марки напитка

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

Лучшие российские вина

Министерства вместе с Роскачеством выпустили винный гид России

Лучшие российские вина

Эксперты не нашли в России высококачественных пельменей

Основная проблема — остатки антибиотиков в мясе

Эксперты не нашли в России высококачественных пельменей

Лучшие розовые вина по версии Роскачества

Какое вино лучше всего выбрать для магии цветов со льдом

Лучшие розовые вина по версии Роскачества

Лучшие приложения для изучения английского языка по версии Роскачества

Специалисты протестировали 22 мобильных приложения для Android и iOS

Лучшие приложения для изучения английского языка по версии Роскачества

Роскачество дало рекомендации по выбору средств для мытья посуды

Всего эксперты исследовали 45 торговых марок

Роскачество дало рекомендации по выбору средств для мытья посуды

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

Специалисты протестировали 84 модели

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

Лучшие и худшие бренды красной икры

В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Лучшие и худшие бренды красной икры

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Эксперты рассказали, как выбрать правильный горошек, колбасу и другие ингредиенты

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества

Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества

Лучшие российские игристые вина по версии Роскачества

Всего эксперты исследовали 50 образцов разных марок

Лучшие российские игристые вина по версии Роскачества

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского

Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского

Лучшие мобильные приложения для поиска авиабилетов

Роскачество выяснило, где лучше всего покупать авиабилеты

Лучшие мобильные приложения для поиска авиабилетов

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору и хранению российских вин

Эксперты рассказали, как читать винную этикетку и какие вина не стоит откладывать на несколько лет

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору и хранению российских вин

Как выбрать качественные мандарины

В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты

Как выбрать качественные мандарины

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

21 и 33 брендов сока получил максимальные оценки экспертов

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

Лучшая и худшая туалетная бумага по версии Роскачества

Эксперты изучили продукцию 30 различных марок

Лучшая и худшая туалетная бумага по версии Роскачества

Как выбрать качественный глазированный сырок

В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Как выбрать качественный глазированный сырок

Лучшие мобильные приложения для поиска работы по версии Роскачества

Эксперты оценили приложения по критериям безопасности, удобства и скорости

Лучшие мобильные приложения для поиска работы по версии Роскачества

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества

Специалисты изучили продукцию по 53 показателям

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Лучшие смартфоны по версии Роскачества

В обновленный рейтинг вошли последние модели от Apple и Samsung

Лучшие смартфоны по версии Роскачества

Роскачество дало рекомендации по выбору верхней одежды на зиму

Аллергикам лучше покупать вещи с синтетическими, а не натуральными материалами

Роскачество дало рекомендации по выбору верхней одежды на зиму

Лучшие и худшие марки женских туфель по версии Роскачества

Организация также дала несколько рекомендаций по выбору качественной обуви

Лучшие и худшие марки женских туфель по версии Роскачества

Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля

В первую очередь покупателям советуют обращать внимание на внешний вид клубней

Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля

Лучшие и худшие марки творога по версии Роскачества

Ведомство нашло нарушения у 35 % продукции на рынке творога

Лучшие и худшие марки творога по версии Роскачества

Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества

Эксперты оценили два наиболее доступных для россиян вида креветок по 35 показателям

Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества

Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках

При этом содержание вредных веществ не превысило значений, установленных Евросоюзом

Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ