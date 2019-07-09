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Новости9 июля 2019

В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков Но для здоровья они не опасны

РедакторРоман Чернянский

Роскачество проверило бургеры 11 популярных ресторанов быстрого питания на содержание антибиотиков в мясе.

Следы антибиотиков нашли в пяти бургерах:

  • «Биг Мак» («Макдоналдс»)
  • «Оригинальный» (Ketch Up)
  • «Классический» (BB & Burgers)
  • «Шефбургер» (KFC)
  • «Классический King» («Мясоroob»)

Концентрация антибиотиков в этих бургерах оказалась низкой — это, по словам специалистов, говорит о высоком качестве сырья. Несмотря на недостатки, такое мясо не представляет опасности для здоровья, добавили в Роскачестве.

Вместе с тем бургеры практически всех проверенных сетей превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по количеству соли. Больше всего соли — в «Классике» от Black Star Burger, в которой содержится более половины суточной нормы. Ни в одной из булочек эксперты не нашли комплексных улучшителей, запрещенных в странах Евросоюза.

Самая большая котлета — у «Шефбургера» из KFC (более половины от общего объема). Этот же бургер оказался наименее калорийным — 425 килокалорий. Самая маленькая котлета обнаружилась у «Биг Мака» (менее трети объема). А наиболее калорийным бургером стал Black Star Burger — 748 килокалорий.

«Если употреблять фастфуд не чаще раза в неделю, риски для здоровья будут минимальными. Систематическое питание, несомненно, приведет к сложным процессам в организме: возможно, не сразу, но постепенно будет набираться вес. В любом случае это риск развития атеросклероза, который проявляется увеличением уровня плохого холестерина. Чтобы минимизировать риски, можно съедать не весь хлеб и заказывать две порции салата», — отметила ведущий научный сотрудник института питания РАМН Ольга Григорьян.

Среди проверенных Роскачеством бургеров — продукция сетей Burger King, «Farш», «Мираторг», Burger Club и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. 

Источник: Роскачество

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