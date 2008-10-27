Не доедать салаты после Нового года
Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись
На Центральном рынке открылся корнер с салатами цезарь
В новом месте можно также попробовать фисташковый десерт, замаскированный под салат
20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади
Блюдо готовили для Книги рекордов Гиннеса
Салат с киноа, инжиром и горчицей Бренд-шеф мясной лавки «Воронеж» Себби Кэньон рассказывает, как приготовить салат из киноа с апельсинами, яблоками и инжиром с горчично-медовой заправкой
Салат с киноа, инжиром и горчицей Бренд-шеф мясной лавки «Воронеж» Себби Кэньон рассказывает, как приготовить салат из киноа с апельсинами, яблоками и инжиром с горчично-медовой заправкой
Самые популярные блюда Москвы, часть IIБорщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Самые популярные блюда Москвы, часть II Борщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки В итоговой подборке The Village — рецепты пяти зимних салатов, пяти рождественских десертов, шести необычных хот-догов и пяти коктейлей для домашней вечеринки
16 блюд и 5 коктейлей для домашней вечеринки В итоговой подборке The Village — рецепты пяти зимних салатов, пяти рождественских десертов, шести необычных хот-догов и пяти коктейлей для домашней вечеринки
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке»
Бренд-шефом ресторана «Стрелка» стал Режис Тригель (шеф в «Brasserie Мост»).
Салат-бар Dress Your Salad в парке Горького будет работать каждые выходные
В меню — салаты, холодный чай, лимонады и пунш
Любимое место: Елена Шифрина о ресторане Fresh CEO Biofoodlab, девушка, придумавшая батончики Bite, рассказала The Village о лучших сашими в Москве, брутальных официантах и месте, которому доверяет.
Любимое место: Елена Шифрина о ресторане Fresh CEO Biofoodlab, девушка, придумавшая батончики Bite, рассказала The Village о лучших сашими в Москве, брутальных официантах и месте, которому доверяет.
Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.
Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.
Рецепты шефов: Салат из свежих овощей с ростбифом Шеф-повар кафе-кондитерской «Счастье» Дмитрий Решетников рассказывает, как приготовить лёгкий салат из свежих овощей, кореньев и проростков под азиатским соусом с филе говядины.
Рецепты шефов: Салат с индейкой, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан Шеф-повар бургер-бара «11/1» Франк Саррия рассказывает, как приготовить салат с филе запечённой индейки, виноградом, сыром грюйер и орехами пекан и заправкой из винного уксуса и масла миндаля.
Рецепты шефов: Цитрусовый салат с гребешками Шеф-повар ресторана Nobu Бенджамин Ошер рассказывает, как приготовить цитрусовый салат с гребешками.
Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))
Салат из картошки с перепелиными яйцами Майонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно по приведенному здесь рецепту. Оказывается, это совсем не сложно, и к тому же, такой майонез полезнее покупного. :)
Овощной салат с тунцом Импровизация на тему овощного салата. Тунец можно заменить мясом птицы, ветчиной или любым другим компонентом по вашему вкусу. Получаем по-летнему легкий, но при этом сытный салат.
Микс-салат с перепелками Люблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...
Летний салат с семгой Когда на улице стоит такая жара, то хочется чего-то легкого. Как-то я попробовала в Прайм Старе салат с семгой и решила сделать такой же дома, немного его изменив под себя.
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Свежие салаты, свежие идеи Российская компания «Белая дача» запустила новую линию продукции – свежие мытые салаты. Как известно, каким бы продукт ни был великолепным, вкусным, аппетитным и безвредным, чтобы его продать, нужно его сперва как следует разрекламировать. Ну, а хорошую рекламу производят солидные компании, такова, например, Wolff Olins. Теперь внимание на экраны, вашему вниманию предлагается рекламная...
Салат из капусты с грейпфрутом Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам или для тех кто на диете.Изюм я не люблю,но из-за этого салата полюбила.)Прошу прощения что нет картинок и на превью только грейпфрут.
Салат из сельдерея «и в горе, и в радости» После отчётов и нервотрёпки на работе хочется прийти домой и забыть обо всех тягостях трудовых будней. У каждого свой отдых, у меня – домашняя еда и просмотр фильмов минувших лет.
Cалат «на ночь» Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».